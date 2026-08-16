3. Liga live: Hansa Rostock verhindert Waldhof-Pleite

Der F.C. Hansa Rostock hat am 2. Spieltag der 3. Liga große Moral bewiesen und gegen SV Waldhof Mannheim nach zweimaligem Rückstand noch ein 3:3 geholt. Für die Gäste war es dagegen ein verpasster Auswärtssieg, denn Mannheim führte zunächst mit 2:0 und später mit 3:1, brachte den Vorsprung aber nicht über die Zeit.

Waldhof erwischte den besseren Start. Julian Ulbricht traf bereits in der 7. Minute zum 0:1, ehe Julian Rieckmann nachlegte und in der 29. Minute auf 0:2 stellte. Rostock fand vor der Pause aber noch zurück in die Partie: Andreas Voglsammer, schon beim Auftaktsieg in Hoffenheim doppelt erfolgreich, verkürzte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte auf 1:2 (45.+1). Nach dem Seitenwechsel stellte Mannheim den alten Abstand zunächst wieder her. Lovis Bierschenk traf in der 50. Minute zum 1:3 und brachte die Gäste erneut in eine komfortable Ausgangslage. Doch Hansa antwortete schnell. Bernie Lennemann verkürzte nur fünf Minuten später auf 2:3 (55.) und hielt die Partie damit offen.

In der Schlussphase belohnte sich Rostock schließlich für die Aufholjagd. Carstens erzielte in der 76. Minute das 3:3 und sorgte dafür, dass die Mannschaft auch nach zwei Spieltagen ohne Niederlage bleibt. Für Mannheim war es trotz des Punktgewinns ein ärgerlicher Nachmittag, weil die Gäste zweimal deutlich vorne lagen und dennoch nicht den zweiten Sieg im zweiten Spiel einfahren konnten.