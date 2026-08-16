 2026-08-13T12:20:01.944Z

Allgemeines

3. Liga live: Hansa Rostock verhindert Waldhof-Pleite

3. Liga: Hansa Rostock holt gegen SV Waldhof Mannheim ein 0:2 und 1:3 auf. Jahn Regensburg und und VfB Stuttgart II mit Heimspielen.

von André Nückel · Heute, 15:46 Uhr · 0 Leser
Waldhof Mannheim führt mehrfach, gewinnt aber nicht.
Waldhof Mannheim führt mehrfach, gewinnt aber nicht. – Foto: Imago Images

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Am 2. Spieltag der 3. Liga holt Hansa Rostock im Heimspiel zwei Rückstände gegen Waldhof Mannheim auf.

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Rostock mit starker Moral

Heute, 13:30 Uhr
F.C. Hansa Rostock
F.C. Hansa RostockF.C. Hansa
SV Waldhof Mannheim
SV Waldhof MannheimSV Waldhof
3
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Der F.C. Hansa Rostock hat am 2. Spieltag der 3. Liga große Moral bewiesen und gegen SV Waldhof Mannheim nach zweimaligem Rückstand noch ein 3:3 geholt. Für die Gäste war es dagegen ein verpasster Auswärtssieg, denn Mannheim führte zunächst mit 2:0 und später mit 3:1, brachte den Vorsprung aber nicht über die Zeit.

Waldhof erwischte den besseren Start. Julian Ulbricht traf bereits in der 7. Minute zum 0:1, ehe Julian Rieckmann nachlegte und in der 29. Minute auf 0:2 stellte. Rostock fand vor der Pause aber noch zurück in die Partie: Andreas Voglsammer, schon beim Auftaktsieg in Hoffenheim doppelt erfolgreich, verkürzte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte auf 1:2 (45.+1). Nach dem Seitenwechsel stellte Mannheim den alten Abstand zunächst wieder her. Lovis Bierschenk traf in der 50. Minute zum 1:3 und brachte die Gäste erneut in eine komfortable Ausgangslage. Doch Hansa antwortete schnell. Bernie Lennemann verkürzte nur fünf Minuten später auf 2:3 (55.) und hielt die Partie damit offen.

In der Schlussphase belohnte sich Rostock schließlich für die Aufholjagd. Carstens erzielte in der 76. Minute das 3:3 und sorgte dafür, dass die Mannschaft auch nach zwei Spieltagen ohne Niederlage bleibt. Für Mannheim war es trotz des Punktgewinns ein ärgerlicher Nachmittag, weil die Gäste zweimal deutlich vorne lagen und dennoch nicht den zweiten Sieg im zweiten Spiel einfahren konnten.

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Liveticker: Jahn Regensburg - 1. FC Saarbrücken

Heute, 16:30 Uhr
SSV Jahn Regensburg
SSV Jahn RegensburgSSV Jahn
1. FC Saarbrücken
1. FC SaarbrückenSaarbrücken
16:30live

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Liveticker: VfB Stuttgart II - Viktoria Köln

Heute, 19:30 Uhr
VfB Stuttgart
VfB StuttgartVfB Stuttg. II
Viktoria Köln
Viktoria KölnViktoria Köln
19:30live

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Der nächste Spieltag der 3. Liga

3. Spieltag
Fr., 28.08.26 19:00 Uhr Fortuna Düsseldorf - VfB Stuttgart II
Sa., 29.08.26 14:00 Uhr MSV Duisburg - FC Würzburger Kickers
Sa., 29.08.26 14:00 Uhr Alemannia Aachen - SV Meppen
Sa., 29.08.26 14:00 Uhr SC Verl - SC Fortuna Köln
Sa., 29.08.26 14:00 Uhr SV Wehen Wiesbaden - Rot-Weiss Essen
Sa., 29.08.26 14:00 Uhr SG Sonnenhof Großaspach - FC Ingolstadt 04
Sa., 29.08.26 16:30 Uhr TSG 1899 Hoffenheim II - SSV Jahn Regensburg
So., 30.08.26 13:30 Uhr 1. FC Saarbrücken - F.C. Hansa Rostock
So., 30.08.26 16:30 Uhr TSV Havelse - SV Waldhof Mannheim
So., 30.08.26 19:30 Uhr Viktoria Köln - SC Preußen Münster

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