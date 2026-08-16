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3. Liga live: Hansa Rostock trifft auf Waldhof Mannheim - Ticker
3. Liga: Wie schon vor einer Woche wollen Hansa Rostock und 1. FC Saarbrücken die nächsten Siege feiern. Viktoria Köln gastiert beim VfB Stuttgart II.
Am 2. Spieltag der 3. Liga wollen zwei Klubs am Sonntag nachlegen: Hansa Rostock und der 1. FC Saarbrücken siegten bereits vor Wochenfrist, Saarbrücken mit 5:2 sogar überzeugend gegen den Aufstiegskandidaten Rot-Weiss Essen. Diesmal heißen die Gegner Waldhof Mannheim und Jahn Regensburg. Viktoria Köln gastiert am Abend beim VfB Stuttgart II.
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