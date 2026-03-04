 2026-02-20T12:29:42.904Z

3. Liga live: Hansa-Fan-Invasion, MSV, RWE und Aachen müssen siegen

Teil zwei der Englischen Woche in der 3. Liga hält noch einmal spannende Duelle bereit. Unter anderem Alemannia Aachen, Rot-Weiss Essen und der MSV Duisburg sind im Einsatz.

von Marcel Eichholz · Heute, 18:15 Uhr · 0 Leser
Mehr als 4.000 Rostock-Fans werden in Havelse erwartet.
Mehr als 4.000 Rostock-Fans werden in Havelse erwartet. – Foto: Imago Images

Es geht in den zweiten Teil der Englischen Woche in der 3. Liga. Mehr als 4.000 Fans von Hansa Rostock werden beim TSV Havelse erwartet, Alemannia Aachen braucht dringend Punkte, um in sicheres Fahrwasser zu manövrieren und Rot-Weiss Essen empfängt im Traditionsduell den SV Waldhof Mannheim. Außerdem geht es für den 1. FC Saarbrücken um Zähler gegen den Abstieg, während Opponent Wehen Wiesbaden noch oben dran ist. Zudem muss der MSV Duisburg beim FC Ingolstadt gewinnen, um das Spitzenduo nicht aus den Augen zu verlieren.

Liveticker: TSV Havelse - FC Hansa Rostock

Heute, 19:00 Uhr
TSV Havelse
TSV HavelseTSV Havelse
F.C. Hansa Rostock
F.C. Hansa RostockF.C. Hansa
19:00live

Liveticker: Alemannia Aachen - 1. FC Schweinfurt

Heute, 19:00 Uhr
Alemannia Aachen
Alemannia AachenAlemannia Aachen
1. FC Schweinfurt 05
1. FC Schweinfurt 05Schweinfurt
19:00live

Liveticker: Rot-Weiss Essen - SV Waldhof Mannheim

Heute, 19:00 Uhr
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen
SV Waldhof Mannheim
SV Waldhof MannheimSV Waldhof
19:00live

Liveticker: 1. FC Saarbrücken - SV Wehen Wiesbaden

Heute, 19:00 Uhr
1. FC Saarbrücken
1. FC SaarbrückenSaarbrücken
SV Wehen Wiesbaden
SV Wehen WiesbadenSV Wehen Wie
19:00live

Liveticker: FC Ingolstadt - MSV Duisburg

Heute, 19:00 Uhr
FC Ingolstadt 04
FC Ingolstadt 04Ingolstadt
MSV Duisburg
MSV DuisburgMSV Duisburg
19:00live

So geht es weiter

28. Spieltag
Fr., 06.03.26 19:00 Uhr Viktoria Köln - TSV 1860 München
Sa., 07.03.26 14:00 Uhr FC Erzgebirge Aue - Alemannia Aachen
Sa., 07.03.26 14:00 Uhr FC Energie Cottbus - F.C. Hansa Rostock
Sa., 07.03.26 14:00 Uhr SV Wehen Wiesbaden - VfB Stuttgart II
Sa., 07.03.26 14:00 Uhr TSG 1899 Hoffenheim II - Rot-Weiss Essen
Sa., 07.03.26 14:00 Uhr 1. FC Schweinfurt 05 - SSV Ulm 1846 Fußball
Sa., 07.03.26 16:30 Uhr SSV Jahn Regensburg - VfL Osnabrück
So., 08.03.26 13:30 Uhr SV Waldhof Mannheim - TSV Havelse
So., 08.03.26 16:30 Uhr MSV Duisburg - 1. FC Saarbrücken
So., 08.03.26 19:30 Uhr FC Ingolstadt 04 - SC Verl

