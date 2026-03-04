3. Liga live: Hansa-Fan-Invasion, MSV, RWE und Aachen müssen siegen

Es geht in den zweiten Teil der Englischen Woche in der 3. Liga. Mehr als 4.000 Fans von Hansa Rostock werden beim TSV Havelse erwartet, Alemannia Aachen braucht dringend Punkte, um in sicheres Fahrwasser zu manövrieren und Rot-Weiss Essen empfängt im Traditionsduell den SV Waldhof Mannheim. Außerdem geht es für den 1. FC Saarbrücken um Zähler gegen den Abstieg, während Opponent Wehen Wiesbaden noch oben dran ist. Zudem muss der MSV Duisburg beim FC Ingolstadt gewinnen, um das Spitzenduo nicht aus den Augen zu verlieren.
28. Spieltag
Fr., 06.03.26 19:00 Uhr Viktoria Köln - TSV 1860 München
Sa., 07.03.26 14:00 Uhr FC Erzgebirge Aue - Alemannia Aachen
Sa., 07.03.26 14:00 Uhr FC Energie Cottbus - F.C. Hansa Rostock
Sa., 07.03.26 14:00 Uhr SV Wehen Wiesbaden - VfB Stuttgart II
Sa., 07.03.26 14:00 Uhr TSG 1899 Hoffenheim II - Rot-Weiss Essen
Sa., 07.03.26 14:00 Uhr 1. FC Schweinfurt 05 - SSV Ulm 1846 Fußball
Sa., 07.03.26 16:30 Uhr SSV Jahn Regensburg - VfL Osnabrück
So., 08.03.26 13:30 Uhr SV Waldhof Mannheim - TSV Havelse
So., 08.03.26 16:30 Uhr MSV Duisburg - 1. FC Saarbrücken
So., 08.03.26 19:30 Uhr FC Ingolstadt 04 - SC Verl
