3. Liga live: Duisburg, Regensburg und Ingolstadt führen zur Pause

Das lange Warten der Fans hat endlich ein Ende: Die 3. Liga startete mit einem Kracher in die Saison 2026/27. Unter Flutlicht bezwang Waldhof Mannheim am Freitagabend den Zweitliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf. Am Samstag trifft der MSV Duisburg auf den SV Meppen, außerdem kommt es zum Aufsteiger-Duell zwischen der SG Sonnenhof Großaspach und Fortuna Köln. Hansa Rostock, Rot-Weiss Essen und Alemannia Aachen sind erst am Sonntag gefordert. Diese Spiele gibt es außerdem.
Fortuna Düsseldorf ist mit einer Niederlage in die neue Saison gestartet. Beim SV Waldhof Mannheim kämpfte sich die Mannschaft von Alexander Ende nach einem 0:2-Rückstand zwar zurück, musste sich aber mit 1:2 geschlagen geben.
2. Spieltag
Fr., 14.08.26 19:00 Uhr FC Würzburger Kickers - SV Wehen Wiesbaden
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr Fortuna Düsseldorf - TSG 1899 Hoffenheim II
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr SC Preußen Münster - FC Ingolstadt 04
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr Rot-Weiss Essen - TSV Havelse
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr SC Fortuna Köln - Alemannia Aachen
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr SV Meppen - SG Sonnenhof Großaspach
Sa., 15.08.26 16:30 Uhr SC Verl - MSV Duisburg
So., 16.08.26 13:30 Uhr F.C. Hansa Rostock - SV Waldhof Mannheim
So., 16.08.26 16:30 Uhr SSV Jahn Regensburg - 1. FC Saarbrücken
So., 16.08.26 19:30 Uhr VfB Stuttgart II - Viktoria Köln
3. Spieltag
Fr., 28.08.26 19:00 Uhr Fortuna Düsseldorf - VfB Stuttgart II
Sa., 29.08.26 14:00 Uhr MSV Duisburg - FC Würzburger Kickers
Sa., 29.08.26 14:00 Uhr Alemannia Aachen - SV Meppen
Sa., 29.08.26 14:00 Uhr SC Verl - SC Fortuna Köln
Sa., 29.08.26 14:00 Uhr SV Wehen Wiesbaden - Rot-Weiss Essen
Sa., 29.08.26 14:00 Uhr SG Sonnenhof Großaspach - FC Ingolstadt 04
Sa., 29.08.26 16:30 Uhr TSG 1899 Hoffenheim II - SSV Jahn Regensburg
So., 30.08.26 13:30 Uhr 1. FC Saarbrücken - F.C. Hansa Rostock
So., 30.08.26 16:30 Uhr TSV Havelse - SV Waldhof Mannheim
So., 30.08.26 19:30 Uhr Viktoria Köln - SC Preußen Münster