 2026-08-06T13:32:42.897Z

Allgemeines

3. Liga live: Duisburg, Regensburg und Ingolstadt führen zur Pause

Preußen Münster muss nach Wiesbaden, Stadion-Wirrwarr beim TSV Havelse und der MSV Duisburg empfängt den SV Meppen. Das bringt der Drittliga-Samstag.

von Marcel Eichholz · Heute, 13:03 Uhr · 0 Leser
Preußen MÜnster startet in die Saison.
Preußen MÜnster startet in die Saison. – Foto: Hardy Krebs

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3. Liga
F. Düsseld.
SC Preußen Münster
SSV Jahn
Ingolstadt

Das lange Warten der Fans hat endlich ein Ende: Die 3. Liga startete mit einem Kracher in die Saison 2026/27. Unter Flutlicht bezwang Waldhof Mannheim am Freitagabend den Zweitliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf. Am Samstag trifft der MSV Duisburg auf den SV Meppen, außerdem kommt es zum Aufsteiger-Duell zwischen der SG Sonnenhof Großaspach und Fortuna Köln. Hansa Rostock, Rot-Weiss Essen und Alemannia Aachen sind erst am Sonntag gefordert. Diese Spiele gibt es außerdem.

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Fortuna Düsseldorf startet mit Ernüchterung

Gestern, 19:00 Uhr
SV Waldhof Mannheim
SV Waldhof MannheimSV Waldhof
Fortuna Düsseldorf
Fortuna DüsseldorfF. Düsseld.
2
1

Fortuna Düsseldorf ist mit einer Niederlage in die neue Saison gestartet. Beim SV Waldhof Mannheim kämpfte sich die Mannschaft von Alexander Ende nach einem 0:2-Rückstand zwar zurück, musste sich aber mit 1:2 geschlagen geben.

Das sind die Spiele am Samstag

MSV Duisburg - SV Meppen

Heute, 14:00 Uhr
MSV Duisburg
MSV DuisburgMSV Duisburg
SV Meppen
SV MeppenSV Meppen
1
0

____

FC Ingolstadt - Würzburger Kickers

Heute, 14:00 Uhr
FC Ingolstadt 04
FC Ingolstadt 04Ingolstadt
FC Würzburger Kickers
FC Würzburger KickersWürz.Kickers
2
2

____

Wehen Wiesbaden - Preußen Münster

Heute, 14:00 Uhr
SV Wehen Wiesbaden
SV Wehen WiesbadenSV Wehen Wie
SC Preußen Münster
SC Preußen MünsterSC Preußen Münster
1
1

____

Viktoria Köln - SSV Jahn Regensburg

Heute, 14:00 Uhr
Viktoria Köln
Viktoria KölnViktoria Köln
SSV Jahn Regensburg
SSV Jahn RegensburgSSV Jahn
0
2

____

TSV Havelse - VfB Stuttgart II

Heute, 14:00 Uhr
TSV Havelse
TSV HavelseTSV Havelse
VfB Stuttgart
VfB StuttgartVfB Stuttg. II
1
1

____

SG Sonnenhof Großaspach - Fortuna Köln

Heute, 16:30 Uhr
SG Sonnenhof Großaspach
SG Sonnenhof GroßaspachSG Sonnenhof Großaspach
SC Fortuna Köln
SC Fortuna KölnFortuna Köln
16:30live

Diese Duelle stehen am Sonntag an

TSG Hoffenheim II - Hansa Rostock

Morgen, 13:30 Uhr
TSG 1899 Hoffenheim
TSG 1899 HoffenheimHoffenheim II
F.C. Hansa Rostock
F.C. Hansa RostockF.C. Hansa
13:30live

____

1. FC Saarbrücken - Rot-Weiss Essen

Morgen, 16:30 Uhr
1. FC Saarbrücken
1. FC SaarbrückenSaarbrücken
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen
16:30live

____

Alemannia Aachen - SC Verl

Morgen, 19:30 Uhr
Alemannia Aachen
Alemannia AachenAlemannia Aachen
SC Verl
SC VerlSC Verl
19:30live

____

Das sind die nächsten Spieltage

2. Spieltag
Fr., 14.08.26 19:00 Uhr FC Würzburger Kickers - SV Wehen Wiesbaden
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr Fortuna Düsseldorf - TSG 1899 Hoffenheim II
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr SC Preußen Münster - FC Ingolstadt 04
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr Rot-Weiss Essen - TSV Havelse
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr SC Fortuna Köln - Alemannia Aachen
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr SV Meppen - SG Sonnenhof Großaspach
Sa., 15.08.26 16:30 Uhr SC Verl - MSV Duisburg
So., 16.08.26 13:30 Uhr F.C. Hansa Rostock - SV Waldhof Mannheim
So., 16.08.26 16:30 Uhr SSV Jahn Regensburg - 1. FC Saarbrücken
So., 16.08.26 19:30 Uhr VfB Stuttgart II - Viktoria Köln

3. Spieltag
Fr., 28.08.26 19:00 Uhr Fortuna Düsseldorf - VfB Stuttgart II
Sa., 29.08.26 14:00 Uhr MSV Duisburg - FC Würzburger Kickers
Sa., 29.08.26 14:00 Uhr Alemannia Aachen - SV Meppen
Sa., 29.08.26 14:00 Uhr SC Verl - SC Fortuna Köln
Sa., 29.08.26 14:00 Uhr SV Wehen Wiesbaden - Rot-Weiss Essen
Sa., 29.08.26 14:00 Uhr SG Sonnenhof Großaspach - FC Ingolstadt 04
Sa., 29.08.26 16:30 Uhr TSG 1899 Hoffenheim II - SSV Jahn Regensburg
So., 30.08.26 13:30 Uhr 1. FC Saarbrücken - F.C. Hansa Rostock
So., 30.08.26 16:30 Uhr TSV Havelse - SV Waldhof Mannheim
So., 30.08.26 19:30 Uhr Viktoria Köln - SC Preußen Münster