3. Liga live - der Dienstag: Fünf Spiele um Cottbus und Osnabrück

Der TSV 1860 München braucht einen Sieg. – Foto: Sven Leifer

Zeit zum Durchschnaufen haben die Mannschaften der 3. Liga nicht. Bereits am Dienstagabend rollt der Ball schon wieder - die nächste Englische Woche steht an. Wichtige Duelle warten auf die Spitzenmannschaften des VfL Osnabrück, FC Energie Cottbus und MSV Duisburg. Nicht minder spannend wird es für die Verfolger. Im Tabellenkeller zeichnet sich derweil eine Tendenz ab, wie es am Ende aussehen könnte.