 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

3. Liga live - der Dienstag: Fünf Spiele um Cottbus und Osnabrück

Englische Woche in der 3. Liga: Der VfL Osnabrück will sich absetzen, Energie Cottbus und der MSV Duisburg sind auswärts gefordert.

von Marcel Eichholz · Heute, 17:25 Uhr · 0 Leser
Der TSV 1860 München braucht einen Sieg.
Der TSV 1860 München braucht einen Sieg. – Foto: Sven Leifer

Verlinkte Inhalte

3. Liga
SSV Jahn
SSV Ulm
Ingolstadt
VfB Stuttg. II

Zeit zum Durchschnaufen haben die Mannschaften der 3. Liga nicht. Bereits am Dienstagabend rollt der Ball schon wieder - die nächste Englische Woche steht an. Wichtige Duelle warten auf die Spitzenmannschaften des VfL Osnabrück, FC Energie Cottbus und MSV Duisburg. Nicht minder spannend wird es für die Verfolger. Im Tabellenkeller zeichnet sich derweil eine Tendenz ab, wie es am Ende aussehen könnte.

>>> Folge der 3. Liga auf WhatsApp

>>> Hier geht es zur Tabelle der 3. Liga

>>> Hier geht es zum Spielplan der 3. Liga

____

Liveticker: VfB Stuttgart II - FC Energie Cottbus

Heute, 19:00 Uhr
VfB Stuttgart
VfB StuttgartVfB Stuttg. II
FC Energie Cottbus
FC Energie CottbusFC Energie
19:00live

____

Liveticker: SSV Ulm - TSG Hoffenheim II

Heute, 19:00 Uhr
SSV Ulm 1846 Fußball
SSV Ulm 1846 FußballSSV Ulm
TSG 1899 Hoffenheim
TSG 1899 HoffenheimHoffenheim II
19:00live

____

Liveticker: VfL Osnabrück - Viktoria Köln

Heute, 19:00 Uhr
VfL Osnabrück
VfL OsnabrückVfL Osnabrück
Viktoria Köln
Viktoria KölnViktoria Köln
19:00live

____

Liveticker: SC Verl - SSV Jahn Regensburg

Heute, 19:00 Uhr
SC Verl
SC VerlSC Verl
SSV Jahn Regensburg
SSV Jahn RegensburgSSV Jahn
19:00live

____

Liveticker: TSV 1860 München - FC Erzgebirge Aue

Heute, 19:00 Uhr
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860
FC Erzgebirge Aue
FC Erzgebirge AueErzgeb. Aue
19:00live

____

Liveticker: TSV Havelse - FC Hansa Rostock

Morgen, 19:00 Uhr
TSV Havelse
TSV HavelseTSV Havelse
F.C. Hansa Rostock
F.C. Hansa RostockF.C. Hansa
19:00

____

Liveticker: Alemannia Aachen - 1. FC Schweinfurt

Morgen, 19:00 Uhr
Alemannia Aachen
Alemannia AachenAlemannia Aachen
1. FC Schweinfurt 05
1. FC Schweinfurt 05Schweinfurt
19:00

____

Liveticker: Rot-Weiss Essen - SV Waldhof Mannheim

Morgen, 19:00 Uhr
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen
SV Waldhof Mannheim
SV Waldhof MannheimSV Waldhof
19:00

____

Liveticker: 1. FC Saarbrücken - SV Wehen Wiesbaden

Morgen, 19:00 Uhr
1. FC Saarbrücken
1. FC SaarbrückenSaarbrücken
SV Wehen Wiesbaden
SV Wehen WiesbadenSV Wehen Wie
19:00live

____

Liveticker: FC Ingolstadt - MSV Duisburg

Morgen, 19:00 Uhr
FC Ingolstadt 04
FC Ingolstadt 04Ingolstadt
MSV Duisburg
MSV DuisburgMSV Duisburg
19:00live

____

So geht es weiter

28. Spieltag
Fr., 06.03.26 19:00 Uhr Viktoria Köln - TSV 1860 München
Sa., 07.03.26 14:00 Uhr FC Erzgebirge Aue - Alemannia Aachen
Sa., 07.03.26 14:00 Uhr FC Energie Cottbus - F.C. Hansa Rostock
Sa., 07.03.26 14:00 Uhr SV Wehen Wiesbaden - VfB Stuttgart II
Sa., 07.03.26 14:00 Uhr TSG 1899 Hoffenheim II - Rot-Weiss Essen
Sa., 07.03.26 14:00 Uhr 1. FC Schweinfurt 05 - SSV Ulm 1846 Fußball
Sa., 07.03.26 16:30 Uhr SSV Jahn Regensburg - VfL Osnabrück
So., 08.03.26 13:30 Uhr SV Waldhof Mannheim - TSV Havelse
So., 08.03.26 16:30 Uhr MSV Duisburg - 1. FC Saarbrücken
So., 08.03.26 19:30 Uhr FC Ingolstadt 04 - SC Verl

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: