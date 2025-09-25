 2025-09-23T12:48:49.527Z

Allgemeines
Energie Cottbus will zurück in die Erfolgsspur finden.
Energie Cottbus will zurück in die Erfolgsspur finden. – Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

3. Liga live: Cottbus und VfB II eröffnen Spieltag, MSV am Samstag

Mit der Partie zwischen Energie Cottbus und dem MSV Duisburg startet der 8. Spieltag in der 3. Liga am Freitagabend.

Die 3. Liga startet in den 8. Spieltag. Los geht es am Freitagabend mit der Partie zwischen Energie Cottbus und dem VfB Stuttgart II. Am Samstag stehen unter anderem das Spiel von Tabellenführer MSV Duisburg gegen den FC Ingolstadt und das Traditionsduell zwischen Waldhof Mannheim und Rot-Weiss Essen auf der Agenda. Den Abschluss des Spieltags bildet die Begegnung zwischen Viktoria Köln und dem VfL Osnabrück am Sonntagabend. Diese Partien stehen außerdem an.

>>> Hier geht es zur Tabelle der 3. Liga

_____

Morgen, 19:00 Uhr
FC Energie Cottbus
FC Energie CottbusFC Energie
VfB Stuttgart
VfB StuttgartVfB Stuttg. II
19:00live

Sa., 27.09.2025, 14:00 Uhr
FC Erzgebirge Aue
FC Erzgebirge AueErzgeb. Aue
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860
14:00live

Sa., 27.09.2025, 14:00 Uhr
F.C. Hansa Rostock
F.C. Hansa RostockF.C. Hansa
TSV Havelse
TSV HavelseTSV Havelse
14:00

Sa., 27.09.2025, 14:00 Uhr
SV Wehen Wiesbaden
SV Wehen WiesbadenSV Wehen Wie
1. FC Saarbrücken
1. FC SaarbrückenSaarbrücken
14:00

Sa., 27.09.2025, 14:00 Uhr
MSV Duisburg
MSV DuisburgMSV Duisburg
FC Ingolstadt 04
FC Ingolstadt 04Ingolstadt
14:00live

Sa., 27.09.2025, 14:00 Uhr
1. FC Schweinfurt 05
1. FC Schweinfurt 05Schweinfurt
Alemannia Aachen
Alemannia AachenAlemannia Aachen
14:00live

Sa., 27.09.2025, 16:30 Uhr
SV Waldhof Mannheim
SV Waldhof MannheimSV Waldhof
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen
16:30live

So., 28.09.2025, 13:30 Uhr
SSV Jahn Regensburg
SSV Jahn RegensburgSSV Jahn
SC Verl
SC VerlSC Verl
13:30live

So., 28.09.2025, 16:30 Uhr
TSG 1899 Hoffenheim
TSG 1899 HoffenheimHoffenheim II
SSV Ulm 1846 Fußball
SSV Ulm 1846 FußballSSV Ulm
16:30live

So., 28.09.2025, 19:30 Uhr
Viktoria Köln
Viktoria KölnViktoria Köln
VfL Osnabrück
VfL OsnabrückVfL Osnabrück
19:30live

_____

Das ist der nächste Spieltag

9. Spieltag
Di., 30.09.25 19:00 Uhr 1. FC Saarbrücken - MSV Duisburg
Di., 30.09.25 19:00 Uhr VfB Stuttgart II - SV Wehen Wiesbaden
Di., 30.09.25 19:00 Uhr F.C. Hansa Rostock - FC Energie Cottbus
Di., 30.09.25 19:00 Uhr TSV Havelse - SV Waldhof Mannheim
Di., 30.09.25 19:00 Uhr Alemannia Aachen - FC Erzgebirge Aue
Mi., 01.10.25 19:00 Uhr SSV Ulm 1846 Fußball - 1. FC Schweinfurt 05
Mi., 01.10.25 19:00 Uhr VfL Osnabrück - SSV Jahn Regensburg
Mi., 01.10.25 19:00 Uhr Rot-Weiss Essen - TSG 1899 Hoffenheim II
Mi., 01.10.25 19:00 Uhr TSV 1860 München - Viktoria Köln
Mi., 01.10.25 19:00 Uhr SC Verl - FC Ingolstadt 04

_____

