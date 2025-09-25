3. Liga live: Cottbus und VfB II eröffnen Spieltag, MSV am Samstag

Die 3. Liga startet in den 8. Spieltag. Los geht es am Freitagabend mit der Partie zwischen Energie Cottbus und dem VfB Stuttgart II. Am Samstag stehen unter anderem das Spiel von Tabellenführer MSV Duisburg gegen den FC Ingolstadt und das Traditionsduell zwischen Waldhof Mannheim und Rot-Weiss Essen auf der Agenda. Den Abschluss des Spieltags bildet die Begegnung zwischen Viktoria Köln und dem VfL Osnabrück am Sonntagabend. Diese Partien stehen außerdem an.
9. Spieltag
Di., 30.09.25 19:00 Uhr 1. FC Saarbrücken - MSV Duisburg
Di., 30.09.25 19:00 Uhr VfB Stuttgart II - SV Wehen Wiesbaden
Di., 30.09.25 19:00 Uhr F.C. Hansa Rostock - FC Energie Cottbus
Di., 30.09.25 19:00 Uhr TSV Havelse - SV Waldhof Mannheim
Di., 30.09.25 19:00 Uhr Alemannia Aachen - FC Erzgebirge Aue
Mi., 01.10.25 19:00 Uhr SSV Ulm 1846 Fußball - 1. FC Schweinfurt 05
Mi., 01.10.25 19:00 Uhr VfL Osnabrück - SSV Jahn Regensburg
Mi., 01.10.25 19:00 Uhr Rot-Weiss Essen - TSG 1899 Hoffenheim II
Mi., 01.10.25 19:00 Uhr TSV 1860 München - Viktoria Köln
Mi., 01.10.25 19:00 Uhr SC Verl - FC Ingolstadt 04
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: