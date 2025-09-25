3. Liga live: Cottbus brilliert - MSV, RWE und 1860 am Samstag

Die 3. Liga startet in den 8. Spieltag. Los ging es am Freitagabend mit einem Kantersieg in der Partie zwischen Energie Cottbus und dem VfB Stuttgart II. Am Samstag stehen unter anderem das Spiel von Tabellenführer MSV Duisburg gegen den FC Ingolstadt und das Traditionsduell zwischen Waldhof Mannheim und Rot-Weiss Essen auf der Agenda. Den Abschluss des Spieltags bildet die Begegnung zwischen Viktoria Köln und dem VfL Osnabrück am Sonntagabend. Diese Partien stehen außerdem an.
Die Knappe Niederlage in Verl hat der FC Energie Cottbus gut verarbeitet. Am Freitagabend kam die Mannschaft zu einem 5:0-Kantersieg gegen die U21 des VfB Stuttgart. Allein in der Anfangsphase kam Energie mehrfach zu guten Gelegenheiten, einmal landete die Kugel im Netz. Nach einer Flanke von Jannis Boziaris köpfte Erik Engelhardt zur Cottbuser Führung ein (5.). Stuttgart versucht, schnell eine Antwort zu geben, fand aber kein Durchkommen durch die Defensivreihe der Hausherren. Ein abgefälschter Freistoß von Henry Rorig landete kurz vor der Pause zum 2:0 im Stuttgarter Tor (40.). Gleich nach dem Seitenwechsel konnte sich Energies Keeper im direkten Duell mit Leny Meyer auszeichnen und den Zwei-Tore-Vorsprung halten (49.). Kurz darauf suchte Tolcay Cigerci nach sehenswertem Dribbling Engelhardt im Strafraum, der fackelte nicht lange und erhöhte auf 3:0 (54.). Wenig später brachte Cigerci einen Freistoß an den zweiten Pfosten, wo Tim Campulka schon wartete und das 4:0 mit dem Kopf markierte (67.). In der Nachspielzeit erzielte Moritz Hannemann nach erneuter Cigerci-Vorlage den 5:0-Endstand.
9. Spieltag
Di., 30.09.25 19:00 Uhr 1. FC Saarbrücken - MSV Duisburg
Di., 30.09.25 19:00 Uhr VfB Stuttgart II - SV Wehen Wiesbaden
Di., 30.09.25 19:00 Uhr F.C. Hansa Rostock - FC Energie Cottbus
Di., 30.09.25 19:00 Uhr TSV Havelse - SV Waldhof Mannheim
Di., 30.09.25 19:00 Uhr Alemannia Aachen - FC Erzgebirge Aue
Mi., 01.10.25 19:00 Uhr SSV Ulm 1846 Fußball - 1. FC Schweinfurt 05
Mi., 01.10.25 19:00 Uhr VfL Osnabrück - SSV Jahn Regensburg
Mi., 01.10.25 19:00 Uhr Rot-Weiss Essen - TSG 1899 Hoffenheim II
Mi., 01.10.25 19:00 Uhr TSV 1860 München - Viktoria Köln
Mi., 01.10.25 19:00 Uhr SC Verl - FC Ingolstadt 04
