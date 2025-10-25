3. Liga live: Alemannia Aachen gelingt der Befreiungsschlag

Leichtes Aufatmen in der Kaiserstadt. Alemannia Aachen hat nach dem 2:1-Erfolg beim SV Wehen Wiesbaden zumindest für eine Nacht die Abstiegsränge verlassen. Unterstützt von einem großen Gästeanhang legte die Alemannia gleich los. Den ersten Angriff vollendete Mika Schroes nach nur drei Minuten mit einem satten Schuss an das Außennetz. Aachen presste früh und das mit Erfolg. Nachdem Valmir Sulejmani im Strafraum gefoult wurde, verwandelte Lars Gindorf den fälligen Strafstoß zum 1:0 (21.). Nur sieben Minuten später jubelte die Alemannia erneut. Bentley-Baxter Bahn spielte den Ball mit der Hacke zu Schroers, der aus spitzem Winkel ins lange Eck abschloss. In der Folge kamen die Hausherren besser in die Partie. Nikolas Agrafiotis scheiterte vom Elfmeterpunkt an TSV-Keeper Jan Olschowsky (37.) und auch Justin Janitzek konnte das Spielgerät nicht am Schlussmann vorbei in die Maschen bugsieren (39.). Nach dem Seitenwechsel scheiterte Wehens Lukas Schleimer gleich doppelt aus guter Position (55./63.), doch die Wiesbadener Bemühungen sollten belohnt werden. Nach Flanke von Jordy Gillekens köpfte Moritz Flotho zum 1:2 ein (65.). In der Schlussphase wehrte sich Aachen nach Kräften und konnte die Sieg letztlich über die Zeit bringen.

