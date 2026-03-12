3. Liga live: Alemannia Aachen eröffnet Spieltag gegen Energie Cottbus

So spannend wie nie biegt die 3. Liga auf die Zielgerade der Saison ein. Acht Teams kämpfen noch um den Aufstieg, so auch Energie Cottbus. Die Lausitzer sind am Freitagabend bei Alemannia Aachen zu Gast. Am Samstag geht es für Rot-Weiss Essen, Hansa Rostock, den MSV Duisburg, VfL Osnabrück, TSV 1860 München und Wehen WIesbaden um Punkte im Aufstiegsrennen. Diese Spiele gib es außerdem.
30. Spieltag
Fr., 20.03.26 19:00 Uhr SV Wehen Wiesbaden - F.C. Hansa Rostock
Sa., 21.03.26 14:00 Uhr SV Waldhof Mannheim - FC Erzgebirge Aue
Sa., 21.03.26 14:00 Uhr FC Ingolstadt 04 - Alemannia Aachen
Sa., 21.03.26 14:00 Uhr FC Energie Cottbus - SSV Ulm 1846 Fußball
Sa., 21.03.26 14:00 Uhr SSV Jahn Regensburg - TSV Havelse
Sa., 21.03.26 14:00 Uhr 1. FC Schweinfurt 05 - VfB Stuttgart II
Sa., 21.03.26 16:30 Uhr SC Verl - 1. FC Saarbrücken
So., 22.03.26 13:30 Uhr TSG 1899 Hoffenheim II - VfL Osnabrück
So., 22.03.26 16:30 Uhr MSV Duisburg - TSV 1860 München
So., 22.03.26 19:30 Uhr Viktoria Köln - Rot-Weiss Essen
31. Spieltag
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr 1. FC Saarbrücken - FC Ingolstadt 04
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr VfB Stuttgart II - SSV Jahn Regensburg
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr SSV Ulm 1846 Fußball - SC Verl
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr FC Erzgebirge Aue - TSG 1899 Hoffenheim II
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr VfL Osnabrück - 1. FC Schweinfurt 05
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr F.C. Hansa Rostock - Viktoria Köln
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr TSV Havelse - FC Energie Cottbus
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr Alemannia Aachen - SV Wehen Wiesbaden
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr Rot-Weiss Essen - MSV Duisburg
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr TSV 1860 München - SV Waldhof Mannheim
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: