3. Liga live: Alemannia Aachen eröffnet Spieltag gegen Energie Cottbus

Mit der Partie zwischen Alemannia Aachen und dem FC Energie Cottbus wird der 29. Spieltag in der 3. Liga am Freitagabend eröffnet. Das steht außerdem an.

von Marcel Eichholz · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
Alemannia Aachen hat eine gute Entwicklung gezeigt.
Alemannia Aachen hat eine gute Entwicklung gezeigt. – Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

So spannend wie nie biegt die 3. Liga auf die Zielgerade der Saison ein. Acht Teams kämpfen noch um den Aufstieg, so auch Energie Cottbus. Die Lausitzer sind am Freitagabend bei Alemannia Aachen zu Gast. Am Samstag geht es für Rot-Weiss Essen, Hansa Rostock, den MSV Duisburg, VfL Osnabrück, TSV 1860 München und Wehen WIesbaden um Punkte im Aufstiegsrennen. Diese Spiele gib es außerdem.

Liveticker: Alemannia Aachen - Energie Cottbus

Morgen, 19:00 Uhr
Alemannia Aachen
Alemannia AachenAlemannia Aachen
FC Energie Cottbus
FC Energie CottbusFC Energie
19:00live

Liveticker: 1. FC Saarbrücken - SSV Jahn Regensburg

Sa., 14.03.2026, 14:00 Uhr
1. FC Saarbrücken
1. FC SaarbrückenSaarbrücken
SSV Jahn Regensburg
SSV Jahn RegensburgSSV Jahn
14:00live

Liveticker: VfL Osnabrück - SV Waldhof Mannheim

Sa., 14.03.2026, 14:00 Uhr
VfL Osnabrück
VfL OsnabrückVfL Osnabrück
SV Waldhof Mannheim
SV Waldhof MannheimSV Waldhof
14:00live

Liveticker: FC Hansa Rostock - MSV Duisburg

Sa., 14.03.2026, 14:00 Uhr
F.C. Hansa Rostock
F.C. Hansa RostockF.C. Hansa
MSV Duisburg
MSV DuisburgMSV Duisburg
14:00live

Liveticker: TSV Havelse - Viktoria Köln

Sa., 14.03.2026, 14:00 Uhr
TSV Havelse
TSV HavelseTSV Havelse
Viktoria Köln
Viktoria KölnViktoria Köln
14:00

Liveticker: Rot-Weiss Essen - FC Erzgebirge Aue

Sa., 14.03.2026, 14:00 Uhr
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen
FC Erzgebirge Aue
FC Erzgebirge AueErzgeb. Aue
14:00live

Liveticker: TSV 1860 München - SV Wehen Wiesbaden

Sa., 14.03.2026, 16:30 Uhr
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860
SV Wehen Wiesbaden
SV Wehen WiesbadenSV Wehen Wie
16:30live

Liveticker: VfB Stuttgart II - TSG Hoffenheim II

So., 15.03.2026, 13:30 Uhr
VfB Stuttgart
VfB StuttgartVfB Stuttg. II
TSG 1899 Hoffenheim
TSG 1899 HoffenheimHoffenheim II
13:30

Liveticker: SC Verl - 1. FC Schweinfurt

So., 15.03.2026, 16:30 Uhr
SC Verl
SC VerlSC Verl
1. FC Schweinfurt 05
1. FC Schweinfurt 05Schweinfurt
16:30live

Liveticker: SSV Ulm - FC Ingolstadt

So., 15.03.2026, 19:30 Uhr
SSV Ulm 1846 Fußball
SSV Ulm 1846 FußballSSV Ulm
FC Ingolstadt 04
FC Ingolstadt 04Ingolstadt
19:30live

So geht es weiter

30. Spieltag
Fr., 20.03.26 19:00 Uhr SV Wehen Wiesbaden - F.C. Hansa Rostock
Sa., 21.03.26 14:00 Uhr SV Waldhof Mannheim - FC Erzgebirge Aue
Sa., 21.03.26 14:00 Uhr FC Ingolstadt 04 - Alemannia Aachen
Sa., 21.03.26 14:00 Uhr FC Energie Cottbus - SSV Ulm 1846 Fußball
Sa., 21.03.26 14:00 Uhr SSV Jahn Regensburg - TSV Havelse
Sa., 21.03.26 14:00 Uhr 1. FC Schweinfurt 05 - VfB Stuttgart II
Sa., 21.03.26 16:30 Uhr SC Verl - 1. FC Saarbrücken
So., 22.03.26 13:30 Uhr TSG 1899 Hoffenheim II - VfL Osnabrück
So., 22.03.26 16:30 Uhr MSV Duisburg - TSV 1860 München
So., 22.03.26 19:30 Uhr Viktoria Köln - Rot-Weiss Essen

31. Spieltag
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr 1. FC Saarbrücken - FC Ingolstadt 04
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr VfB Stuttgart II - SSV Jahn Regensburg
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr SSV Ulm 1846 Fußball - SC Verl
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr FC Erzgebirge Aue - TSG 1899 Hoffenheim II
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr VfL Osnabrück - 1. FC Schweinfurt 05
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr F.C. Hansa Rostock - Viktoria Köln
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr TSV Havelse - FC Energie Cottbus
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr Alemannia Aachen - SV Wehen Wiesbaden
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr Rot-Weiss Essen - MSV Duisburg
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr TSV 1860 München - SV Waldhof Mannheim

