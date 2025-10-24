 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
Der TSV 1860 München reist zum SV Waldhof Mannheim.
Der TSV 1860 München reist zum SV Waldhof Mannheim. – Foto: Dominik Adlhoch

3. Liga live: Aachen unter Flutlicht, Derby in Duisburg, 1860 auswärts

Alemannia Aachen reist zum SV Wehen Wiesbaden, der FC Energie Cottbus trifft auf den TSV Havelse, der 1. FC Schweinfurt empfängt den VfL Osnabrück und der MSV Duisburg fordert Rot-Weiss Essen im Derby. So läuft der Spieltag in der 3. Liga.

Der Spieltag in der 3. Liga startet am Freitagabend in Wiesbaden. Der SV Wehen empfängt Alemannia Aachen, das weiter auf Trainersuche ist. Am Samstag fordert Energie Cottbus den TSV Havelse, der TSV 1860 München reist zum SV Waldhof Mannheim. Mit dem Derby zwischen dem MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen endet der Spieltag am Sonntagabend unter Flutlicht und vor ausverkauftem Haus. Diese Partien gibt es außerdem.

_____

So läuft der 12. Spieltag in der 3. Liga

Aachen Freitag unter Flutlicht

SV Wehen Wiesbaden - Alemannia Aachen

Heute, 19:00 Uhr
SV Wehen Wiesbaden
SV Wehen WiesbadenSV Wehen Wie
Alemannia Aachen
Alemannia AachenAlemannia Aachen
19:00live

Das sind die Spiele am Samstag

SV Waldhof Mannheim - TSV 1860 München

Morgen, 14:00 Uhr
SV Waldhof Mannheim
SV Waldhof MannheimSV Waldhof
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860
14:00live

FC Ingolstadt - 1. FC Saarbrücken

Morgen, 14:00 Uhr
FC Ingolstadt 04
FC Ingolstadt 04Ingolstadt
1. FC Saarbrücken
1. FC SaarbrückenSaarbrücken
14:00

Energie Cottbus - TSV Havelse

Morgen, 14:00 Uhr
FC Energie Cottbus
FC Energie CottbusFC Energie
TSV Havelse
TSV HavelseTSV Havelse
14:00live

SSV Jahn Regensburg - VfB Stuttgart II

Morgen, 14:00 Uhr
SSV Jahn Regensburg
SSV Jahn RegensburgSSV Jahn
VfB Stuttgart
VfB StuttgartVfB Stuttg. II
14:00

SC Verl - SSV Ulm

Morgen, 14:00 Uhr
SC Verl
SC VerlSC Verl
SSV Ulm 1846 Fußball
SSV Ulm 1846 FußballSSV Ulm
14:00

1. FC Schweinfurt - VfL Osnabrück

Morgen, 16:30 Uhr
1. FC Schweinfurt 05
1. FC Schweinfurt 05Schweinfurt
VfL Osnabrück
VfL OsnabrückVfL Osnabrück
16:30live

Diese Begegnungen gibt es am Sonntag

TSG Hoffenheim II - FC Erzgebirge Aue

So., 26.10.2025, 13:30 Uhr
TSG 1899 Hoffenheim
TSG 1899 HoffenheimHoffenheim II
FC Erzgebirge Aue
FC Erzgebirge AueErzgeb. Aue
13:30

Viktoria Köln - FC Hansa Rostock

So., 26.10.2025, 16:30 Uhr
Viktoria Köln
Viktoria KölnViktoria Köln
F.C. Hansa Rostock
F.C. Hansa RostockF.C. Hansa
16:30live

MSV Duisburg - Rot-Weiss Essen

So., 26.10.2025, 19:30 Uhr
MSV Duisburg
MSV DuisburgMSV Duisburg
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen
19:30live

_____

Das ist der nächste Spieltag

13. Spieltag
Fr., 31.10.25 19:00 Uhr Viktoria Köln - FC Ingolstadt 04
Sa., 01.11.25 14:00 Uhr SSV Ulm 1846 Fußball - VfB Stuttgart II
Sa., 01.11.25 14:00 Uhr FC Erzgebirge Aue - SSV Jahn Regensburg
Sa., 01.11.25 14:00 Uhr VfL Osnabrück - MSV Duisburg
Sa., 01.11.25 14:00 Uhr TSV Havelse - SV Wehen Wiesbaden
Sa., 01.11.25 14:00 Uhr TSV 1860 München - FC Energie Cottbus
Sa., 01.11.25 16:30 Uhr F.C. Hansa Rostock - SC Verl
So., 02.11.25 13:30 Uhr TSG 1899 Hoffenheim II - SV Waldhof Mannheim
So., 02.11.25 16:30 Uhr Rot-Weiss Essen - 1. FC Schweinfurt 05
So., 02.11.25 19:30 Uhr Alemannia Aachen - 1. FC Saarbrücken

