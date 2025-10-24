Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Der TSV 1860 München reist zum SV Waldhof Mannheim. – Foto: Dominik Adlhoch
3. Liga live: Aachen unter Flutlicht, Derby in Duisburg, 1860 auswärts
Alemannia Aachen reist zum SV Wehen Wiesbaden, der FC Energie Cottbus trifft auf den TSV Havelse, der 1. FC Schweinfurt empfängt den VfL Osnabrück und der MSV Duisburg fordert Rot-Weiss Essen im Derby. So läuft der Spieltag in der 3. Liga.
Der Spieltag in der 3. Liga startet am Freitagabend in Wiesbaden. Der SV Wehen empfängt Alemannia Aachen, das weiter auf Trainersuche ist. Am Samstag fordert Energie Cottbus den TSV Havelse, der TSV 1860 München reist zum SV Waldhof Mannheim. Mit dem Derby zwischen dem MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen endet der Spieltag am Sonntagabend unter Flutlicht und vor ausverkauftem Haus. Diese Partien gibt es außerdem.
