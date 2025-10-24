3. Liga live: Aachen unter Flutlicht, Derby in Duisburg, 1860 auswärts

Der Spieltag in der 3. Liga startet am Freitagabend in Wiesbaden. Der SV Wehen empfängt Alemannia Aachen, das weiter auf Trainersuche ist. Am Samstag fordert Energie Cottbus den TSV Havelse, der TSV 1860 München reist zum SV Waldhof Mannheim. Mit dem Derby zwischen dem MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen endet der Spieltag am Sonntagabend unter Flutlicht und vor ausverkauftem Haus. Diese Partien gibt es außerdem.