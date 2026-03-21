3. Liga live: Aachen marschiert, Rückschlag für Cottbus

Aachen will den nächsten Dreier. – Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Noch einmal müssen die Drittligisten ran, bevor es vor dem Saisonendspurt noch einmal eine kleine Verschnaufpause gibt - der Länderspielpause sei Dank. Tabellenführer VfL Osnabrück will seinen Vorsprung weiter ausbauen, das Verfolgerfeld um jeden Preis punkten, denn es geht weiter extrem eng zur Sache. Nach dem Debakel an der Ostsee sinnt der MSV Duisburg auf Wiedergutmachung, mit dem TSV 1860 München wartet aber gleich das nächste Topteam. Den Auftakt machte Hansa Rostock beim SV Wehen Wiesbaden.

Für den FC Hansa Rostock geht der Weg weiter steil nach oben. Nach dem 5:1-Kantersieg am vergangenen Wochenende gegen den MSV Duisburg legte die Mannschaft von Daniel Brinkmann am Abend nach und schlug im Verfolgerduell den SV Wehen Wiesbaden mit 1:0. Bereits nach vier Minuten fiel der einzige Treffer des Abends. Kenan Fatkic traf für Hansa vom Elfmeterpunkt, nachdem zuvor Florian Hübner im Strafraum regelwidrig gelegt wurde. Für seinen provozierenden Jubel vor der Heimkurve sah Fatkic Gelb. Die Hausherren brauchten nicht lange, um zu zeigen, warum sie auch oben mit dabei sind. Jordy Gillekens setzte den Ball nur knapp über den Querbalken (11.). Wiesbaden presste früh und setzte Hansa so unter Druck. Mitte der ersten Hälfte scheiterten zunächst Moritz Flotho, dann auch Fatih Kaya, deren Schüsse jeweils geblockt wurden (25.). Es waren 65 Minuten absolviert, als Florian Carstens hart gegen Hübner einstieg, deutlich härter war aber die Entscheidung des Unparteiischen, glatt Rot zu zeigen. Gino Fechner prüfte kurz darauf das Aluminium, der Ausgleich blieb Wiesbaden jedoch weiter verwehrt (68.). Den Hessen rann in der Schlussphase die Zeit davon, der eingewechselte Lukas Schleimer vergab in der Nachspielzeit die wohl beste Chance. Ein Abpraller landete direkt vor seinen Füßen, den Abschluss platzierte er aus rund sieben Metern aber knapp neben den Kasten. Rostock zitterte sich letztlich zum nächsten Dreier und kann zumindest bis zum Samstagmittag auf dem direkten Aufstiegsplatz zwei verweilen.