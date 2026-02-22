3. Liga live: 1860 schlägt Rostock - Holt Cottbus in Aue Platz eins?

Hansa Rostock und Energie Cottbus sind auswärts im Einsatz. – Foto: Imago Images

Spieltag 25 der 3. Liga endet am Sonntag verheißungsvoll, denn um 13.30 Uhr steigt ein wahrer Klassiker: Der TSV 1860 München empfängt Hansa Rostock! Im Anschluss will Erzgebirge Aue den Tabellenführer Energie Cottbus ärgern, ehe das Gastspiel von Viktoria Köln bei der TSG Hoffenheim am Abend den Spieltag beschließt.

Auf FuPa gibt es zunächst die Liveticker, im Anschluss folgen die Spielberichte.

>>> So liefen der Freitag und Samstag in der 3. Liga

>>> MSV Duisburg vorerst Tabellenführer