3. Liga live: 1860 schlägt Rostock - Holt Cottbus in Aue Platz eins?

Spieltag 25 der 3. Liga endet am Sonntag verheißungsvoll, denn um 13.30 Uhr steigt ein wahrer Klassiker: Der TSV 1860 München empfängt Hansa Rostock! Im Anschluss will Erzgebirge Aue den Tabellenführer Energie Cottbus ärgern, ehe das Gastspiel von Viktoria Köln bei der TSG Hoffenheim am Abend den Spieltag beschließt.
Auf FuPa gibt es zunächst die Liveticker, im Anschluss folgen die Spielberichte.
>>> So liefen der Freitag und Samstag in der 3. Liga
Nach drei Niederlagen in Folge bezwang der TSV 1860 München im Duell der Traditionen Hansa Rostock mit 1:0! Vor 15.000 Zuschauern war es Thore Jacobsen, der direkt nach der Pause zum Matchwinner wird (48.). Der 28-Jährige verwandelte einen Handelfmeter per Panenka sehenswert. Die Löwen brachten den knappen Vorsprung über die Zeit und feiern ihren ersten Pflichtspielsieg gegen die Ostsee-Elf seit 16 Jahren! Für Rostock ist das ein herber Rückschlag im Rennen um die 2. Bundesliga, bleibt aber als Siebter knapp vor den Münchnern.
TSV 1860 München – F.C. Hansa Rostock 1:0
TSV 1860 München: Thomas Dähne, Max Reinthaler, Tim Danhof, Raphael Schifferl, Clemens Lippmann, Siemen Voet, David Philipp (76. Justin Steinkötter), Thore Jacobsen (76. Damjan Dordan), Philipp Maier, Kevin Volland (83. Marvin Rittmüller), Sigurd Haugen (90. Patrick Hobsch) - Trainer: Markus Kauczinski
F.C. Hansa Rostock: Benjamin Uphoff, Ahmet Gürleyen, Jan Mejdr (66. Lukas Wallner), Florian Carstens, Viktor Bergh (66. Maximilian Krauß), Christian Kinsombi, Marco Schuster, Benno Dietze (85. David Hummel), Kenan Fatkic (80. Adrien Lebeau), Andreas Voglsammer, Emil Holten - Trainer: Daniel Brinkmann
Schiedsrichter: Luca Jürgensen - Zuschauer: 15000
Tore: 1:0 Thore Jacobsen (48.)
26. Spieltag
Fr., 27.02.26 19:00 Uhr TSG 1899 Hoffenheim II - TSV 1860 München
Sa., 28.02.26 14:00 Uhr Viktoria Köln - VfB Stuttgart II
Sa., 28.02.26 14:00 Uhr FC Erzgebirge Aue - VfL Osnabrück
Sa., 28.02.26 14:00 Uhr F.C. Hansa Rostock - Rot-Weiss Essen
Sa., 28.02.26 14:00 Uhr SV Wehen Wiesbaden - FC Ingolstadt 04
Sa., 28.02.26 14:00 Uhr SSV Jahn Regensburg - SSV Ulm 1846 Fußball
Sa., 28.02.26 16:30 Uhr FC Energie Cottbus - SC Verl
So., 01.03.26 13:30 Uhr SV Waldhof Mannheim - Alemannia Aachen
So., 01.03.26 16:30 Uhr MSV Duisburg - TSV Havelse
So., 01.03.26 19:30 Uhr 1. FC Schweinfurt 05 - 1. FC Saarbrücken
