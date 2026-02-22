 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

3. Liga live: 1860 schlägt Rostock - Cottbus mit Mühe in Aue

Der Sonntag in der 3. Liga hat einen echten Leckerbissen im Angebot, denn der TSV 1860 München empfängt Hansa Rostock. Energie Cottbus und Viktoria Köln sind ebenfalls in der Fremde im Einsatz.

von André Nückel · Heute, 20:22 Uhr · 0 Leser
Irre Kulisse in München.
Irre Kulisse in München. – Foto: Sven Leifer

Verlinkte Inhalte

3. Liga
TSV 1860
FC Energie
F.C. Hansa
Erzgeb. Aue

Spieltag 25 der 3. Liga endet am Sonntag verheißungsvoll, denn um 13.30 Uhr steigt ein wahrer Klassiker: Der TSV 1860 München empfängt Hansa Rostock! Im Anschluss will Erzgebirge Aue den Tabellenführer Energie Cottbus ärgern, ehe das Gastspiel von Viktoria Köln bei der TSG Hoffenheim am Abend den Spieltag beschließt.

Auf FuPa gibt es zunächst die Liveticker, im Anschluss folgen die Spielberichte.

>>> So liefen der Freitag und Samstag in der 3. Liga

>>> MSV Duisburg vorerst Tabellenführer

>>> Folge der 3. Liga auf WhatsApp

>>> Hier geht es zur Tabelle der 3. Liga

>>> Hier geht es zum Spielplan der 3. Liga

________________

TSV 1860 beendet Durststrecke gegen Rostock

Heute, 13:30 Uhr
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860
F.C. Hansa Rostock
F.C. Hansa RostockF.C. Hansa
1
0

Nach drei Niederlagen in Folge bezwang der TSV 1860 München im Duell der Traditionen Hansa Rostock mit 1:0! Vor 15.000 Zuschauern war es Thore Jacobsen, der direkt nach der Pause zum Matchwinner wird (48.). Der 28-Jährige verwandelte einen Handelfmeter per Panenka sehenswert. Die Löwen brachten den knappen Vorsprung über die Zeit und feiern ihren ersten Pflichtspielsieg gegen die Ostsee-Elf seit 16 Jahren! Für Rostock ist das ein herber Rückschlag im Rennen um die 2. Bundesliga, bleibt aber als Siebter knapp vor den Münchnern.

TSV 1860 München – F.C. Hansa Rostock 1:0
TSV 1860 München: Thomas Dähne, Max Reinthaler, Tim Danhof, Raphael Schifferl, Clemens Lippmann, Siemen Voet, David Philipp (76. Justin Steinkötter), Thore Jacobsen (76. Damjan Dordan), Philipp Maier, Kevin Volland (83. Marvin Rittmüller), Sigurd Haugen (90. Patrick Hobsch) - Trainer: Markus Kauczinski
F.C. Hansa Rostock: Benjamin Uphoff, Ahmet Gürleyen, Jan Mejdr (66. Lukas Wallner), Florian Carstens, Viktor Bergh (66. Maximilian Krauß), Christian Kinsombi, Marco Schuster, Benno Dietze (85. David Hummel), Kenan Fatkic (80. Adrien Lebeau), Andreas Voglsammer, Emil Holten - Trainer: Daniel Brinkmann
Schiedsrichter: Luca Jürgensen - Zuschauer: 15000
Tore: 1:0 Thore Jacobsen (48.)

________________

Aue führt, aber Cottbus jubelt noch

Heute, 16:30 Uhr
FC Erzgebirge Aue
FC Erzgebirge AueErzgeb. Aue
FC Energie Cottbus
FC Energie CottbusFC Energie
1
2
Erzgebirge Aue witterte zu Beginn kurz an der Sensation gegen Energie Cottbus, denn schon nach fünf Minuten brachte Marcel Bär die "Veilchen" in Führung. Doch die Gäste waren ebenfalls wach und schlugen durch King Manu noch in der Anfangsviertelstunde zurück (12.). Es lief schon auf ein Remis auf, dann spiegelte sich in der Schlussphase aber jeweilige Saisonverlauf wider: Cottbus gelang durch Axel Borgmann noch der Lucky Punch (87.) und damit auch die Eroberung von Platz eins - Aue ging zum elften Mal leer aus.

FC Erzgebirge Aue – FC Energie Cottbus 1:2
FC Erzgebirge Aue: Martin Männel, Pascal Fallmann, Ryan Malone, Tristan Zobel, Jamilu Collins (89. Vincent Ocansey), Jonah Fabisch, Julian Guttau (69. Julian Günther-Schmidt), Marvin Stefaniak, Marcel Bär, Mika Clausen (90. Maximilian Schmid), Jannic Ehlers - Trainer: Christoph Dabrowski
FC Energie Cottbus: Marius Funk, Axel Borgmann, Nyamekye Awortwie-Grant, King Manu, Anderson Lucoqui, Simon Straudi, Dominik Pelivan (80. Justin Butler), Tolcay Cigerci (89. Mladen Cvjetinovic), Lukas Michelbrink (60. Tolga Cigerci), Erik Engelhardt, Moritz Hannemann (60. Can-Yahya Moustfa) - Trainer: Claus-Dieter Wollitz
Schiedsrichter: Lukas Benen (Nordhorn)
Tore: 1:0 Marcel Bär (5.), 1:1 King Manu (12.), 1:2 Axel Borgmann (87.)

________________

Liveticker: TSG Hoffenheim II - Viktoria Köln

Heute, 19:30 Uhr
TSG 1899 Hoffenheim
TSG 1899 HoffenheimHoffenheim II
Viktoria Köln
Viktoria KölnViktoria Köln
1
3
Abpfiff

________________

Der nächste Spieltag der 3. Liga

26. Spieltag
Fr., 27.02.26 19:00 Uhr TSG 1899 Hoffenheim II - TSV 1860 München
Sa., 28.02.26 14:00 Uhr Viktoria Köln - VfB Stuttgart II
Sa., 28.02.26 14:00 Uhr FC Erzgebirge Aue - VfL Osnabrück
Sa., 28.02.26 14:00 Uhr F.C. Hansa Rostock - Rot-Weiss Essen
Sa., 28.02.26 14:00 Uhr SV Wehen Wiesbaden - FC Ingolstadt 04
Sa., 28.02.26 14:00 Uhr SSV Jahn Regensburg - SSV Ulm 1846 Fußball
Sa., 28.02.26 16:30 Uhr FC Energie Cottbus - SC Verl
So., 01.03.26 13:30 Uhr SV Waldhof Mannheim - Alemannia Aachen
So., 01.03.26 16:30 Uhr MSV Duisburg - TSV Havelse
So., 01.03.26 19:30 Uhr 1. FC Schweinfurt 05 - 1. FC Saarbrücken

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: