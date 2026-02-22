3. Liga live: 1860 schlägt Rostock - Cottbus mit Mühe in Aue Der Sonntag in der 3. Liga hat einen echten Leckerbissen im Angebot, denn der TSV 1860 München empfängt Hansa Rostock. Energie Cottbus und Viktoria Köln sind ebenfalls in der Fremde im Einsatz. von André Nückel · Heute, 20:22 Uhr · 0 Leser

Irre Kulisse in München. – Foto: Sven Leifer

Spieltag 25 der 3. Liga endet am Sonntag verheißungsvoll, denn um 13.30 Uhr steigt ein wahrer Klassiker: Der TSV 1860 München empfängt Hansa Rostock! Im Anschluss will Erzgebirge Aue den Tabellenführer Energie Cottbus ärgern, ehe das Gastspiel von Viktoria Köln bei der TSG Hoffenheim am Abend den Spieltag beschließt. Auf FuPa gibt es zunächst die Liveticker, im Anschluss folgen die Spielberichte. >>> So liefen der Freitag und Samstag in der 3. Liga >>> MSV Duisburg vorerst Tabellenführer

Nach drei Niederlagen in Folge bezwang der TSV 1860 München im Duell der Traditionen Hansa Rostock mit 1:0! Vor 15.000 Zuschauern war es Thore Jacobsen, der direkt nach der Pause zum Matchwinner wird (48.). Der 28-Jährige verwandelte einen Handelfmeter per Panenka sehenswert. Die Löwen brachten den knappen Vorsprung über die Zeit und feiern ihren ersten Pflichtspielsieg gegen die Ostsee-Elf seit 16 Jahren! Für Rostock ist das ein herber Rückschlag im Rennen um die 2. Bundesliga, bleibt aber als Siebter knapp vor den Münchnern.