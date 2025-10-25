3. Liga live: 1860 in Mannheim, Cottbus gegen Havelse

Der Spieltag in der 3. Liga startete am Freitagabend in Wiesbaden. Der SV Wehen unterlag Alemannia Aachen knapp mit 1:2. Am Samstag fordert Energie Cottbus den TSV Havelse, der TSV 1860 München reist zum SV Waldhof Mannheim. Mit dem Derby zwischen dem MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen endet der Spieltag am Sonntagabend unter Flutlicht und vor ausverkauftem Haus. Diese Partien gibt es außerdem.
Leichtes Aufatmen in der Kaiserstadt. Alemannia Aachen hat nach dem 2:1-Erfolg beim SV Wehen Wiesbaden zumindest für eine Nacht die Abstiegsränge verlassen. Unterstützt von einem großen Gästeanhang legte die Alemannia gleich los. Den ersten Angriff vollendete Mika Schroes nach nur drei Minuten mit einem satten Schuss an das Außennetz. Aachen presste früh und das mit Erfolg. Nachdem Valmir Sulejmani im Strafraum gefoult wurde, verwandelte Lars Gindorf den fälligen Strafstoß zum 1:0 (21.). Nur sieben Minuten später jubelte die Alemannia erneut. Bentley-Baxter Bahn spielte den Ball mit der Hacke zu Schroers, der aus spitzem Winkel ins lange Eck abschloss. In der Folge kamen die Hausherren besser in die Partie. Nikolas Agrafiotis scheiterte vom Elfmeterpunkt an TSV-Keeper Jan Olschowsky (37.) und auch Justin Janitzek konnte das Spielgerät nicht am Schlussmann vorbei in die Maschen bugsieren (39.). Nach dem Seitenwechsel scheiterte Wehens Lukas Schleimer gleich doppelt aus guter Position (55./63.), doch die Wiesbadener Bemühungen sollten belohnt werden. Nach Flanke von Jordy Gillekens köpfte Moritz Flotho zum 1:2 ein (65.). In der Schlussphase wehrte sich Aachen nach Kräften und konnte die Sieg letztlich über die Zeit bringen.
13. Spieltag
Fr., 31.10.25 19:00 Uhr Viktoria Köln - FC Ingolstadt 04
Sa., 01.11.25 14:00 Uhr SSV Ulm 1846 Fußball - VfB Stuttgart II
Sa., 01.11.25 14:00 Uhr FC Erzgebirge Aue - SSV Jahn Regensburg
Sa., 01.11.25 14:00 Uhr VfL Osnabrück - MSV Duisburg
Sa., 01.11.25 14:00 Uhr TSV Havelse - SV Wehen Wiesbaden
Sa., 01.11.25 14:00 Uhr TSV 1860 München - FC Energie Cottbus
Sa., 01.11.25 16:30 Uhr F.C. Hansa Rostock - SC Verl
So., 02.11.25 13:30 Uhr TSG 1899 Hoffenheim II - SV Waldhof Mannheim
So., 02.11.25 16:30 Uhr Rot-Weiss Essen - 1. FC Schweinfurt 05
So., 02.11.25 19:30 Uhr Alemannia Aachen - 1. FC Saarbrücken