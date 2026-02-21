3. Liga: Klassiker zwischen 1860 und Rostock, Aue empfängt Cottbus

Spieltag 25 der 3. Liga endet am Sonntag verheißungsvoll, denn um 13.30 Uhr steigt ein wahrer Klassiker: Der TSV 1860 München empfängt Hansa Rostock! Im Anschluss will Erzgebirge Aue den Tabellenführer Energie Cottbus ärgern, ehe das Gastspiel von Viktoria Köln bei der TSG Hoffenheim am Abend den Spieltag beschließt.
Auf FuPa gibt es zunächst die Liveticker, im Anschluss folgen die Spielberichte.
26. Spieltag
Fr., 27.02.26 19:00 Uhr TSG 1899 Hoffenheim II - TSV 1860 München
Sa., 28.02.26 14:00 Uhr Viktoria Köln - VfB Stuttgart II
Sa., 28.02.26 14:00 Uhr FC Erzgebirge Aue - VfL Osnabrück
Sa., 28.02.26 14:00 Uhr F.C. Hansa Rostock - Rot-Weiss Essen
Sa., 28.02.26 14:00 Uhr SV Wehen Wiesbaden - FC Ingolstadt 04
Sa., 28.02.26 14:00 Uhr SSV Jahn Regensburg - SSV Ulm 1846 Fußball
Sa., 28.02.26 16:30 Uhr FC Energie Cottbus - SC Verl
So., 01.03.26 13:30 Uhr SV Waldhof Mannheim - Alemannia Aachen
So., 01.03.26 16:30 Uhr MSV Duisburg - TSV Havelse
So., 01.03.26 19:30 Uhr 1. FC Schweinfurt 05 - 1. FC Saarbrücken
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: