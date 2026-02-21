 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

3. Liga: Klassiker zwischen 1860 und Rostock, Aue empfängt Cottbus

Der Sonntag in der 3. Liga hat einen echten Leckerbissen im Angebot, denn der TSV 1860 München empfängt Hansa Rostock. Energie Cottbus und Viktoria Köln sind ebenfalls in der Fremde im Einsatz.

von André Nückel · Heute, 21:30 Uhr · 0 Leser
Hansa Rostock und Energie Cottbus sind auswärts im Einsatz.
Hansa Rostock und Energie Cottbus sind auswärts im Einsatz. – Foto: Imago Images

Verlinkte Inhalte

3. Liga
TSV 1860
FC Energie
F.C. Hansa
Erzgeb. Aue

Spieltag 25 der 3. Liga endet am Sonntag verheißungsvoll, denn um 13.30 Uhr steigt ein wahrer Klassiker: Der TSV 1860 München empfängt Hansa Rostock! Im Anschluss will Erzgebirge Aue den Tabellenführer Energie Cottbus ärgern, ehe das Gastspiel von Viktoria Köln bei der TSG Hoffenheim am Abend den Spieltag beschließt.

Auf FuPa gibt es zunächst die Liveticker, im Anschluss folgen die Spielberichte.

>>> Folge der 3. Liga auf WhatsApp

>>> Hier geht es zur Tabelle der 3. Liga

>>> Hier geht es zum Spielplan der 3. Liga

________________

Liveticker: TSV 1860 München - Hansa Rostock

Morgen, 13:30 Uhr
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860
F.C. Hansa Rostock
F.C. Hansa RostockF.C. Hansa
13:30live

________________

Liveticker: Erzgebirge Aue - FC Energie Cottbus

Morgen, 16:30 Uhr
FC Erzgebirge Aue
FC Erzgebirge AueErzgeb. Aue
FC Energie Cottbus
FC Energie CottbusFC Energie
16:30live

________________

Liveticker: TSG Hoffenheim II - Viktoria Köln

Morgen, 19:30 Uhr
TSG 1899 Hoffenheim
TSG 1899 HoffenheimHoffenheim II
Viktoria Köln
Viktoria KölnViktoria Köln
19:30live

________________

Der nächste Spieltag der 3. Liga

26. Spieltag
Fr., 27.02.26 19:00 Uhr TSG 1899 Hoffenheim II - TSV 1860 München
Sa., 28.02.26 14:00 Uhr Viktoria Köln - VfB Stuttgart II
Sa., 28.02.26 14:00 Uhr FC Erzgebirge Aue - VfL Osnabrück
Sa., 28.02.26 14:00 Uhr F.C. Hansa Rostock - Rot-Weiss Essen
Sa., 28.02.26 14:00 Uhr SV Wehen Wiesbaden - FC Ingolstadt 04
Sa., 28.02.26 14:00 Uhr SSV Jahn Regensburg - SSV Ulm 1846 Fußball
Sa., 28.02.26 16:30 Uhr FC Energie Cottbus - SC Verl
So., 01.03.26 13:30 Uhr SV Waldhof Mannheim - Alemannia Aachen
So., 01.03.26 16:30 Uhr MSV Duisburg - TSV Havelse
So., 01.03.26 19:30 Uhr 1. FC Schweinfurt 05 - 1. FC Saarbrücken

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: