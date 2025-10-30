3. Liga im Free-TV und Livestream: Hier läuft TSV 1860 gegen Energie Cottbus

Der TSV 1860 München empfängt am 13. Spieltag der 3. Liga Tabellenführer Energie Cottbus. Und es gibt erneut gute Nachrichten für alle Löwen-Fans.

München – Am 09. Oktober übernahm Markus Kauczinski beim TSV 1860 . Ein Sieg und eine Niederlage aus zwei Spielen lautet die Bilanz zum Start des 55-Jährigen als neuer Löwen-Dompteur. Den dritten Auftritt der Sechziger unter ihrem neuen Trainer können nun alle Fans kostenlos verfolgen.

Denn das Heimspiel gegen Traditionsverein FC Energie Cottbus am 01. November wird vom Bayerischen Rundfunk (BR) live aus dem Stadion an der Grünwalder Straße übertragen. Die Sendung wird sowohl im Free-TV als auch im Livestream gezeigt. Anstoß ist aufgrund der Übertragung am Samstag wie gewohnt erst um 14:03 Uhr.

Aus Sicht der Löwen-Fans ist zu hoffen, dass die Leistung am 13. Spieltag nicht passend zum Trauertag an Allerheiligen sein wird. Neu-Trainer Kauczinski stürzte bei seinem Debüt an der Seitenlinie auf Giesings Höhen direkt den bis dahin noch ungeschlagenen Tabellenführer MSV Duisburg und sorgte damit mal wieder für kurzzeitige Aufbruchsstimmung.

Pleite gegen SV Waldhof Mannheim nach Überraschung gegen MSV Duisburg

Dieses Hoch hielt jedoch nicht allzu lange. Am vergangenen Samstag musste sich der TSV 1860 beim SV Waldhof Mannheim geschlagen geben. Dabei hatten die Löwen bei der 1:3-Niederlage zwischenzeitlich sogar geführt.

Mit der fünften Pleite im zwölften Spiel ist der vermeintliche Topkandidat auf den Aufstieg in die 2. Bundesliga schnell wieder in der Realität – und die heißt nichts anderes als Abstiegskampf in der 3. Liga – angekommen. Die nächste Aufgabe wird allerdings nicht leichter – im Gegenteil.

Bezwingt Markus Kauczinski erneut den Tabellenführer?

Der TSV 1860 empfängt auch im zweiten Heimspiel unter Kauczinski den Tabellenführer. Dieses Mal ist es Energie Cottbus. Die Lausitzer konnten mit zuletzt fünf Siegen in Serie den Platz an der Spitze erobern.

Dass die Löwen allerdings vor heimischen Publikum gegen den Ersten bestehen können, haben sie beim Debüt von Kauczinski eindrucksvoll gezeigt. Ob der zweite Versuch auch von Erfolg gekrönt sein wird, erfahren die Zuschauer am Samstag live im Free-TV. (Alexander Nikel)