3. Liga: Gegen wen startet der SSV Ulm in die Saison?

Am heutigen Donnerstag hat der Deutsche Fußball-Bund den Spielplan der 3. Liga für die Saison 2025/26 veröffentlicht. Der SSV Ulm 1846 Fußball startet mit einem Auswärtsspiel gegen Wehen Wiesbaden in die neue Saison. Die Partie wird am ersten Augustwochenende stattfinden. Das erste Heimspiel bestreiten die Spatzen eine Woche später gegen Erzgebirge Aue. Die zeitgenauen Ansetzungen der ersten beiden Spieltage gibt der DFB nächste Woche bekannt.

Den ersten beiden Spieltagen der 3. Liga schließt sich die erste Runde im DFB-Pokal vom 15. bis 18. August an. In die Winterpause gehen die Drittligisten am 21. Dezember nach dem 19. Spieltag. In der Hinrunde sind zwei Wochenspieltage eingeplant (16./17. September und 30. September/1. Oktober). In den drei Länderspielperioden im September, Oktober und November macht die 3. Liga jeweils Pause.

Der Start in die Rückrunde erfolgt am 16. Januar 2026. Die zweite Saisonhälfte sieht ebenfalls zwei Wochenspieltage vor – am 3./4. März und am 7./8. April. Der letzte Spieltag der Saison für die 20 Drittligisten ist auf Samstag, 16. Mai 2026, terminiert. Dort werden wie gewohnt alle zehn Spiele samstags zeitgleich angepfiffen.