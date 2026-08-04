3. Liga: Fortuna Düsseldorf steigt nicht auf, vier klare Absteiger Steile Thesen zum Start der 3. Liga von FuPa: Fortuna Düsseldorf wird nicht Meister - und nicht aufsteigen. Zudem gibt es vier glasklare Abstiegskandidaten. von André Nückel · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser

Fortuna-Trainer Alexander Ende. – Foto: IMAGO / Beautiful Sports

Die Redaktion von FuPa Niederrhein präsentiert vor dem Start der 3. Liga sechs steile Thesen für die Saison 2026/27. In Teil 1 steht Fortuna Düsseldorf gleich zweimal im Fokus. Außerdem werden es die Aufsteiger schwer haben, den Klassenerhalt zu schaffen. >>> Hier geht es zum WhatsApp-Kanal der 3. Liga

These: Fortuna Düsseldorf wird nicht Meister André Nückel, Leiter von FuPa Niederrhein: "Fortuna Düsseldorf ist der größte Name, der in den vergangenen Jahren in die 3. Liga abgestiegen ist. Eigentlich wollte die Fortuna in die Bundesliga, nun bastelt der Klub am Neustart für die Rückkehr in die 2. Bundesliga. Die Erwartungen sind enorm. Das haben auch die Ergebnisse der FuPa-Umfrage gezeigt, in der F95 ganz vorne liegt. Trainer Alexander Ende ist geblieben, der Kader dagegen wurde nahezu komplett umgebaut. Düsseldorf setzt dabei auch auf eigene Talente und will sofort wieder oben angreifen. Genau darin liegt aber auch das Risiko. Ich glaube nicht, dass die Fortuna den Erwartungen in dieser Form direkt gerecht wird.

Natürlich wird Düsseldorf bis zum Ende um den Aufstieg mitspielen. Vielleicht reicht es nur für die Relegation. Die Meisterschaft sehe ich aber nicht. Dafür muss diese Mannschaft erst noch zusammenwachsen - und sie muss die neue Realität der 3. Liga annehmen. In dieser Liga warten eben nicht der Betzenberg oder das Berliner Olympiastadion, sondern auch Auswärtsspiele in Meppen oder bei Sonnenhof Großaspach. Genau diese Umstellung kann Zeit kosten." These: Fortuna Düsseldorf steigt sogar nicht auf Marcel Eichholz, Redakteur von FuPa Niederrhein: "Nach 17 Jahren in der Bundesliga oder der 2. Bundesliga wartet auf Fortuna Düsseldorf nun der harte Drittliga-Alltag. Mit einer runderneuerten Mannschaft geht es für die Landeshauptstädter aber holprig los. Der Dauerkarten-Rekordhalter tut sich schwer, und die Fans werden früh unruhig. Der anvisierte direkte Wiederaufstieg ist schon im Winter vom Tisch, sodass die Verantwortlichen frühzeitig für eine weitere Saison in der 3. Liga planen können. Erwartungshaltung und Realität kommen in Düsseldorf in der Saison 2026/27 nicht überein."