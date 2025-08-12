3: Liga: Erste Trainerentlassung ist perfekt

Die erste Trainerentlassung der 3. Liga ist perfekt - und das gerade einmal nach dem 2. Spieltag. Der SV Waldhof Mannheim hat auf den verhaltenen Saisonstart reagiert Cheftrainer Dominik Glawogger mit sofortiger Wirkung freigestellt. Wie der Verein Mitteilt, sei die Entscheidung am Montagnachmittag gefallen, Glawogger hatte zuvor noch das Training der "Buwe" geleitet.

Ein Punkt nach zwei Spieltagen war den Verantwortlichen beim SV Waldhof zu wenig. Gab es zum Saisonauftakt noch ein 1:1-Unentschieden gegen den SC Verl, bei dem der Wladhof zweimal einen Rückstand aufholte und sich dank zweier Treffer von Felix Lohkemper noch das Remis sicherte, setzte es am zweiten Spieltag eine 0:1-Niederlage bei Hansa Rostock.

Glawogger hatte das Traineramt erst am 33. Spieltag der vergangenen Saison übernommen. Nun - nach nur acht Spielen als Cheftrainer an der Seitenlinie - ist schon wieder Schluss für den 35-Jährigen. "Zunächst einmal möchte ich mich bei Dominik für seine Bereitschaft und seinen Einsatz bedanken. Er hat im April in einer schwierigen Phase Verantwortung übernommen und mitgeholfen, den Klassenerhalt zu sichern“, erklärt Gerhard Zuber, Geschäftsführer Sport, in den Vereinsmedien. „Dennoch haben uns einige Entwicklungen in den vergangenen Wochen dazu bewogen, auf der Trainerposition eine Veränderung vorzunehmen. Trotz personeller Kontinuität ist es uns zum Saisonstart nicht gelungen, den nächsten Schritt in unserer sportlichen Entwicklung zu gehen.“