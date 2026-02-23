 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

3. Liga: Enges Rennen um die 2. Bundesliga, Keller ist abgeschlagen

Am Sonntag setzte sich der TSV 1860 München im Kracherspiel gegen Hansa Rostock durch. Energie Cottbus hat den MSV Duisburg an der Tabellenspitze wieder verdrängt. Die TSG Hoffenheim II kommt unterdessen nicht aus dem Sumpf heraus.

von André Nückel · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser
Ulm darf noch hoffen.
Ulm darf noch hoffen. – Foto: Imago Images

Der TSV 1860 München hält seine Aufstiegshoffnungen mit einem knappen 1:0-Sieg über Hansa Rostock weiter am Leben. Noch ein gutes Stück besser stehen die Chancen für Energie Cottbus, drehten die Lausitzer den Rückstand beim FC Erzgebirge Aue und sprangen damit zurück an die Tabellenspitze. Zum Abschluss des 25. Spieltags hoffte die TSG Hoffenheim II auf einen lang ersehnten Befreiungsschlag. Letztendlich behauptete sich aber Viktoria Köln, wodurch die Sinsheimer weiter in der Tabelle nach unten rutschen.

________________

TSV 1860 beendet Durststrecke gegen Rostock

Gestern, 13:30 Uhr
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860
F.C. Hansa Rostock
F.C. Hansa RostockF.C. Hansa
1
0

Nach drei Niederlagen in Folge bezwang der TSV 1860 München im Duell der Traditionen Hansa Rostock mit 1:0! Vor 15.000 Zuschauern war es Thore Jacobsen, der direkt nach der Pause zum Matchwinner wird (48.). Der 28-Jährige verwandelte einen Handelfmeter per Panenka sehenswert. Die Löwen brachten den knappen Vorsprung über die Zeit und feiern ihren ersten Pflichtspielsieg gegen die Ostsee-Elf seit 16 Jahren! Für Rostock ist das ein herber Rückschlag im Rennen um die 2. Bundesliga, bleibt aber als Siebter knapp vor den Münchnern.

TSV 1860 München – F.C. Hansa Rostock 1:0
TSV 1860 München: Thomas Dähne, Max Reinthaler, Tim Danhof, Raphael Schifferl, Clemens Lippmann, Siemen Voet, David Philipp (76. Justin Steinkötter), Thore Jacobsen (76. Damjan Dordan), Philipp Maier, Kevin Volland (83. Marvin Rittmüller), Sigurd Haugen (90. Patrick Hobsch) - Trainer: Markus Kauczinski
F.C. Hansa Rostock: Benjamin Uphoff, Ahmet Gürleyen, Jan Mejdr (66. Lukas Wallner), Florian Carstens, Viktor Bergh (66. Maximilian Krauß), Christian Kinsombi, Marco Schuster, Benno Dietze (85. David Hummel), Kenan Fatkic (80. Adrien Lebeau), Andreas Voglsammer, Emil Holten - Trainer: Daniel Brinkmann
Schiedsrichter: Luca Jürgensen - Zuschauer: 15000
Tore: 1:0 Thore Jacobsen (48.)

________________

Aue führt, aber Cottbus jubelt noch

Gestern, 16:30 Uhr
FC Erzgebirge Aue
FC Erzgebirge AueErzgeb. Aue
FC Energie Cottbus
FC Energie CottbusFC Energie
1
2
Erzgebirge Aue witterte zu Beginn kurz an der Sensation gegen Energie Cottbus, denn schon nach fünf Minuten brachte Marcel Bär die "Veilchen" in Führung. Doch die Gäste waren ebenfalls wach und schlugen durch King Manu noch in der Anfangsviertelstunde zurück (12.). Es lief schon auf ein Remis auf, dann spiegelte sich in der Schlussphase aber jeweilige Saisonverlauf wider: Cottbus gelang durch Axel Borgmann noch der Lucky Punch (87.) und damit auch die Eroberung von Platz eins - Aue ging zum elften Mal leer aus.

FC Erzgebirge Aue – FC Energie Cottbus 1:2
FC Erzgebirge Aue: Martin Männel, Pascal Fallmann, Ryan Malone, Tristan Zobel, Jamilu Collins (89. Vincent Ocansey), Jonah Fabisch, Julian Guttau (69. Julian Günther-Schmidt), Marvin Stefaniak, Marcel Bär, Mika Clausen (90. Maximilian Schmid), Jannic Ehlers - Trainer: Christoph Dabrowski
FC Energie Cottbus: Marius Funk, Axel Borgmann, Nyamekye Awortwie-Grant, King Manu, Anderson Lucoqui, Simon Straudi, Dominik Pelivan (80. Justin Butler), Tolcay Cigerci (89. Mladen Cvjetinovic), Lukas Michelbrink (60. Tolga Cigerci), Erik Engelhardt, Moritz Hannemann (60. Can-Yahya Moustfa) - Trainer: Claus-Dieter Wollitz
Schiedsrichter: Lukas Benen (Nordhorn)
Tore: 1:0 Marcel Bär (5.), 1:1 King Manu (12.), 1:2 Axel Borgmann (87.)

________________

Köln dreht spät auf - Hoffenheim immer noch sieglos im Jahr 2026

Gestern, 19:30 Uhr
TSG 1899 Hoffenheim
TSG 1899 HoffenheimHoffenheim II
Viktoria Köln
Viktoria KölnViktoria Köln
1
3
Abpfiff

Nachdem Deniz Zeitler die fünf Minuten zuvor erzielte Führung von Yannick Tonye ausglich (25.), durften die Sinsheimer hoffen, aus dem drastischen Formtief in der Rückrunde herauszukommen. Doch in der Schlussphase drückten die Domstädter noch einmal aufs Gaspedal. Jakob Sachse (79.) und Benjamin Zank (82.) sorgten innerhalb kürzester Zeit für leere Gesichter auf Seiten der Aufsteiger. Köln zieht gleichzeitig auch mit drei Punkten im Tableau von Hoffenheim davon. Das Team von Stefan Kleineheismann muss allmählich auch einen ernsthaften Blick nach unten wagen.

TSG 1899 Hoffenheim II – Viktoria Köln 1:3
TSG 1899 Hoffenheim II: Tim Philipp, Kelven Frees (70. Florian Bähr), Yannik Lührs, Natnael Abraha (83. Diren Dagdeviren), Valentin Lässig, Luka Djuric, Arian Llugiqi (83. Alex Honajzer), Paul Hennrich (82. Blessing Miguel Makanda), Luis Engelns, Deniz Zeitler, Yannick Eduardo (68. Oskar Hencke) - Trainer: Stefan Kleineheismann
Viktoria Köln: Arne Schulz, Lars Dietz, Meiko Sponsel, Verthomy Boboy, Simon Handle, Florian Engelhardt (76. Tim Kloss), Benjamin Zank, David Otto (76. Jakob Sachse), Yannick Tonye (63. Tobias Eisenhuth), Leonhard Münst (70. Felix Christoph Albers), Soichiro Kozuki (46. Leander Popp) - Trainer: Marian Wilhelm
Schiedsrichter: Cengiz Kabalakli - Zuschauer: 649
Tore: 0:1 Yannick Tonye (20.), 1:1 Deniz Zeitler (25.), 1:2 Jakob Sachse (79.), 1:3 Benjamin Zank (82.)

________________

Der nächste Spieltag der 3. Liga

26. Spieltag
Fr., 27.02.26 19:00 Uhr TSG 1899 Hoffenheim II - TSV 1860 München
Sa., 28.02.26 14:00 Uhr Viktoria Köln - VfB Stuttgart II
Sa., 28.02.26 14:00 Uhr FC Erzgebirge Aue - VfL Osnabrück
Sa., 28.02.26 14:00 Uhr F.C. Hansa Rostock - Rot-Weiss Essen
Sa., 28.02.26 14:00 Uhr SV Wehen Wiesbaden - FC Ingolstadt 04
Sa., 28.02.26 14:00 Uhr SSV Jahn Regensburg - SSV Ulm 1846 Fußball
Sa., 28.02.26 16:30 Uhr FC Energie Cottbus - SC Verl
So., 01.03.26 13:30 Uhr SV Waldhof Mannheim - Alemannia Aachen
So., 01.03.26 16:30 Uhr MSV Duisburg - TSV Havelse
So., 01.03.26 19:30 Uhr 1. FC Schweinfurt 05 - 1. FC Saarbrücken

____

