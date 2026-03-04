3. Liga: Diese Regionalligisten haben die Lizenz beantragt

Fortuna Köln peilt die Rückkehr in die 3. Liga an. – Foto: IMAGO IMAGES

Wer 2026/27 in der 3. Liga spielen möchte, musste seine Lizenzunterlagen bis Montag beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) eingereicht haben. 28 Klubs aus den fünf Regionalligen haben sich beworben, ein Tabellenführer fehlt allerdings.

Der 1. FC Nürnberg dominiert mit seiner U23 die Regionalliga Bayern, hat aber schon vor der Deadline bekanntgegeben, dass er nicht aufsteigen möchte. Sonach ist sicher, dass ein anderer Verein an den Relegationsspielen zur 3. Liga aus Bayern teilnehmen wird. Gegner wird der Meister aus Nordost - und diese Relegation ist der Anlass der aktuell laufenden Gespräche zur geplanten Drittliga- in Regionalliga-Reform aus Deutschland, denn aus fünf Ligen steigen nur vier Meister auf - hier gibt es den aktuellen Stand.

"Liga3-online" hat die 28 Regionalliga-Vereine ermittelt. Natürlich haben sportlich nicht alle Mannschaften mehr die Chance auf den Klassensprung; viele Vereine reichen proaktiv Unterlagen ein, um generelles Feedback für die Zukunft zu erhalten. Sprich: An welchen Stellschrauben müsste der jeweilige Verein noch drehen, um vielleicht mittelfristig die Lizenz für die 3. Liga zu erhalten.