3. Liga: Diese Regionalligisten haben die Lizenz beantragt

Bis Montag haben die Vereine ihre Lizenzunterlagen für die 3. Liga beim DFB einreichen müssen. 28 Mannschaften aus der Regionalliga haben sich beworben - welche Klubs vom Aufstieg träumen und welcher Tabellenführer fehlt.

von André Nückel · Heute, 21:12 Uhr · 0 Leser
Fortuna Köln peilt die Rückkehr in die 3. Liga an.
Fortuna Köln peilt die Rückkehr in die 3. Liga an. – Foto: IMAGO IMAGES

Wer 2026/27 in der 3. Liga spielen möchte, musste seine Lizenzunterlagen bis Montag beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) eingereicht haben. 28 Klubs aus den fünf Regionalligen haben sich beworben, ein Tabellenführer fehlt allerdings.

Der 1. FC Nürnberg dominiert mit seiner U23 die Regionalliga Bayern, hat aber schon vor der Deadline bekanntgegeben, dass er nicht aufsteigen möchte. Sonach ist sicher, dass ein anderer Verein an den Relegationsspielen zur 3. Liga aus Bayern teilnehmen wird. Gegner wird der Meister aus Nordost - und diese Relegation ist der Anlass der aktuell laufenden Gespräche zur geplanten Drittliga- in Regionalliga-Reform aus Deutschland, denn aus fünf Ligen steigen nur vier Meister auf - hier gibt es den aktuellen Stand.

"Liga3-online" hat die 28 Regionalliga-Vereine ermittelt. Natürlich haben sportlich nicht alle Mannschaften mehr die Chance auf den Klassensprung; viele Vereine reichen proaktiv Unterlagen ein, um generelles Feedback für die Zukunft zu erhalten. Sprich: An welchen Stellschrauben müsste der jeweilige Verein noch drehen, um vielleicht mittelfristig die Lizenz für die 3. Liga zu erhalten.

Die anderen vier Tabellenführer sind allerdings dabei, aus der Regionalliga Nordost fehlt der Tabellendritte Hallescher FC.

Regionalliga West

  1. Fortuna Köln (1.)
  2. Rot-Weiß Oberhausen (2.)
  3. FC Schalke II (3.)
  4. FC Gütersloh (4.)
  5. Borussia Mönchengladbach II (5.)
  6. Borussia Dortmund II (6.)
  7. Sportfreunde Siegen (7.)
  8. 1. FC Köln II (8.)

Regionalliga Südwest

  1. SGV Freiberg (1.)
  2. SG Sonnenhof Großaspach (2.)
  3. FSV Frankfurt (3.)
  4. FSV Mainz 05 II (4.)
  5. FC-Astoria Walldorf (5.)
  6. FC 08 Homburg (6.)
  7. SV Sandhausen (7.)
  8. Stuttgarter Kickers (8.)
  9. TSV Steinbach Haiger (9.)
  10. Kickers Offenbach (13.)

Regionalliga Bayern

  1. SpVgg Unterhaching (2.)
  2. Würzburger Kickers (3.)
  3. FC Bayern München II (6.)
  4. Wacker Burghausen (9.)

Regionalliga Nordost

  1. Lok Leipzig (1.)
  2. Carl Zeiss Jena (2.)
  3. Rot-Weiß Erfurt (4.)

Regionalliga Nord

  1. SV Meppen (1.)
  2. SV Drochtersen/Assel (2.)
  3. VfB Oldenburg (3.)

Direkte Aufsteiger Regionalliga in 3. Liga

Regionalliga West: (zur aktuellen Tabelle!)
Regionalliga Südwest: (zur aktuellen Tabelle!)
Meister Nord (zur aktuellen Tabelle!)

Aufstiegsrelegation in 3. Liga in Hin- und Rückspiel

Regionalliga Bayern: (zur aktuellen Tabelle!) - Meister Nordost (zur aktuellen Tabelle)