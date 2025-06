3. Liga: Die Zugänge und Abgänge der Saison 2025/26

In diesem Artikel findet ihr alle Wechsel der 3. Liga - Zugänge, Abgänge und generell alle Sommertransfers 2025/26 pro Verein in der Übersicht. Stand: 26. Juni 2025.

1. FC Saarbrücken

Trainer: Alois Schwartz

Zugänge: Luca Wollschläger (Hertha BSC II), Frank Kackert (SC Freiburg), Rhani Abdennour (Rückkehr Leihe)

Abgänge: Julian Günther-Schmidt (FC Erzgebirge Aue), Jacopo Sardo (AC Monza 1912), Simon Stehle (SV Wehen Wiesbaden), Stefan Feiertag (Leihende), Chafik Gourichy (unbekannt), Dominik Becker (unbekannt)



1. FC Schweinfurt 05

Trainer: Victor Kleinhenz

Zugänge: Tim Latteier (FSV Frankfurt), Toni Stahl (Hannover 96 II), Nico Grimbs (SpVgg Greuther Fürth II), Pius Krätschmer (SV Eintracht Hohkeppel), Philipp Hilmer (FC Aiterhofen-Geltolfing), Maximilian Weisbäcker (FV Illertissen), Johannes Geis (SpVgg Unterhaching), Uche Obiogumu (1. FC Nürnberg II)

Abgänge: Spase Arsov (SG Bad Soden), Nico Stephan (TSV Großbardorf), Fabio Bozesan (South Florida Bulls / USA), Lukas Schneller (FC Bayern München II), Patrick Hofmann (Ziel unbekannt), Tom Feulner (Ziel unbekannt), Max Wolf (Ziel unbekannt), Elias Wehner (Ziel unbekannt), Markus Einsiedler (Ziel unbekannt)



Alemannia Aachen

Trainer: Benedetto Muzzicato

Zugänge: Ismail Harnafi (Borussia Mönchengladbach II), Valmir Sulejmani (Hannover 96 II), Fabio Torsiello (SpVgg Unterhaching), Jeremias Lorch (SV Sandhausen), Kwasi Wriedt (Sanliurfaspor (TUR)), Ivica Ljubicic (Fortuna Sittard), Tom Hendriks (Helmond Sport), Matti Wagner (Rot-Weiss Essen), Joel Da Silva Kiala (Eintracht Frankfurt II), Marc Richter (FSV Mainz 05 II)

Abgänge: Daouda Beleme (Hamburger SV II), Julian Schwermann (SV Rödinghausen), Ismail Harnafi (FSV Frankfurt), Cas Peters (FSV Frankfurt), Anton Heinz (FC Bayern München II), Marcel Johnen (Borussia Dortmund II), Heiner Backhaus (Eintracht Braunschweig), Charlison Benschop (Fortuna Düsseldorf II), Soufiane El-Faouzi (FC Schalke 04), Julius Schell (Eintracht Braunschweig)



F.C. Hansa Rostock

Trainer: Daniel Brinkmann

Zugänge: Florian Carstens (SV Wehen Wiesbaden), Maximilian Krauß (FC Energie Cottbus), Kenan Fatkic (Neuchatel Xamax), Lukas Wallner (Hannover 96 II), Andreas Voglsammer (Hannover 96)

Abgänge: Alexander Rossipal (SG Dynamo Dresden), Kevin Schumacher (VfL Osnabrück)



FC Energie Cottbus

Trainer: Claus-Dieter Wollitz

Zugänge: Can-Yahya Moustfa (Rot Weiss Ahlen), Jannis Boziaris (FC-Astoria Walldorf), Nyamekye Awortwie-Grant (SV Stuttgarter Kickers), Lukas Michelbrink (Hertha BSC II), Theo Ogbidi (1. FC Lokomotive Leipzig), Moritz Hannemann (FC Würzburger Kickers), Ted Tattermusch (FC Carl Zeiss Jena)

Abgänge: Karl Pischon (VFC Plauen), Maximilian Krauß (F.C. Hansa Rostock), Paul Milde (Vereinlos), Jan Shcherbakovski (Vereinslos), Yannik Möker (Vereinlos), Maximilian Pronichev (Vereinlos), Joshua Putze (Vereinslos), Phil Halbauer (SV Sandhausen)



FC Erzgebirge Aue

Trainer: Jens Härtel

Zugänge: Erik Weinhauer (FC Carl Zeiss Jena), Julian Günther-Schmidt (1. FC Saarbrücken), Louis Lord (SV Stuttgarter Kickers), Ryan Malone (FC Ingolstadt 04), Luan Simnica (SV Sandhausen), Eric Uhlmann (Hannover 96 II), Jannic Ehlers (SV Werder Bremen II), Tristan Zobel (SC Paderborn 07 II)

Abgänge: Kilian Jakob (TSV 1860 München), Linus Rosenlöcher (FC Ingolstadt 04), Sean Seitz (MFK Skalica / Slowakei), Tim Kips (Vereinslos)



FC Ingolstadt 04

Trainer: Sabrina Wittmann

Zugänge: Linus Rosenlöcher (FC Erzgebirge Aue), Markus Ponath (FV Illertissen), Frederik Christensen (Tromsø IL), Dennis Kaygin (Willem II Tilburg)

Abgänge: Sebastian Grønning (Hertha BSC), Mladen Cvjetinovic (Holstein Kiel), Ryan Malone (FC Erzgebirge Aue), David Kopacz (VfL Osnabrück), Felix Keidel (SV 07 Elversberg), Pascal Testroet (SV Sandhausen), Luca Lechner (1. FC Köln II), Baran Berk (SpVgg Hankofen-Hailing), Maurice Dehler (SpVgg Bayreuth), Pelle Boevink (SpVgg Greuther Fürth), Tim Heike (MSV Duisburg), Niclas Dühring (Karlsruher SC), Dennis Borkowski (MSV Duisburg)



Viktoria Köln

Trainer: Marian Wilhelm

Zugänge: Meiko Sponsel (1. FC Köln II), Marco Pledl (SC Paderborn 07 II), Raphael Ott (TSV 1860 München), Lucas Wolf (SV Sandhausen), Benjamin Zank (FC Carl Zeiss Jena), Kristopher Fetz (1. FC Düren), Tim Kloss (TSV 1860 München), David Otto (SV Sandhausen), Yannick Tonye (FC Schalke 04 II)

Abgänge: Olaf Janßen (SV Sandhausen), Moritz Fritz (FC Carl Zeiss Jena), Niklas May (SV Wehen Wiesbaden), Kwabe Schulz (SV Sandhausen), Zoumana Keita (RSC Anderlecht), Luca de Meester (SV Sandhausen), Benjamin Srenk (TSV 1880 Wasserburg), Enrique Lofolomo (SV Zulte Waregem), Sidny Lopes Cabral (CF Estrela da Amadora), Said El Mala (1. FC Köln)



MSV Duisburg

Trainer: Dietmar Hirsch

Zugänge: Rasim Bulic (SSV Jahn Regensburg), Niklas Jessen (Borussia Dortmund II), Conor Noß (FC Blau-Weiß Linz), Ben Schlicke (SpVgg Unterhaching), Tim Heike (FC Ingolstadt 04), Dennis Borkowski (FC Ingolstadt 04)

Abgänge: Malek Fakhro (unbekannt), Kilian Pagliuca (unbekannt), Dustin Willms (unbekannt), Luis Hartwig (VfL Bochum II), Dustin Willms (Sportfreunde Siegen), Franko Uzelac (Sportfreunde Lotte), Malek Fakhro (Hallescher FC)



Rot-Weiss Essen

Trainer: Uwe Koschinat

Zugänge: Dion Berisha (SGV Freiberg), Malte Brüning (SV Eintracht Trier 05), Marek Janssen (SV Meppen), Michael Kostka (Miedz Legnica / POL), Marvin Obuz (1. FC Köln)

Abgänge: Mustafa Kourouma (RW Oberhausen), Moussa Doumbouya (Sportfreunde Lotte), Matti Wagner (Alemannia Aachen), Joseph Boyamba (Borussia Dortmund II)



SC Verl

Trainer: Tobias Strobl

Zugänge: Joshua Eze (SC Fortuna Köln), Willi Theodor Reincke (SV Drochtersen/Assel), Marco Mannhardt (FV Illertissen), Almin Mesanovic (Kickers Offenbach II), Fabian Wessig (FC Würzburger Kickers), Alem Japaur (FC Würzburger Kickers), Dennis Waidner (SpVgg Unterhaching), Paul Lehmann (SG Dynamo Dresden), Martin Ens (SC Paderborn 07), Alessio Besio (SC Freiburg II), Ethan Kohler (SV Werder Bremen II)

Abgänge: Illia Poliakov (RW Oberhausen), Patrick Kammerbauer (VfL Osnabrück), Daniel Mikic (Karriereende), Chilohem Onuoha (1. FC Köln II), Eduard Probst (SV Rödinghausen), Marcel Benger (SC Preußen Münster), Lars Lokotsch (SC Preußen Münster)



SSV Jahn Regensburg

Trainer: Michael Wimmer

Zugänge: Noel Eichinger (1. FC Lokomotive Leipzig), Benedikt Bauer (Karlsruher SC), Davis Asante (SV Werder Bremen II), Dustin Forkel (1. FC Nürnberg), Phil Beckhoff (FC Gütersloh), Lucas Hermes (FSV Frankfurt), Philipp Müller (SpVgg Greuther Fürth)

Abgänge: Nico Ochojski (Vertragsauflösung), Rasim Bulic (MSV Duisburg), Tim Handwerker (DSC Arminia Bielefeld), Max Meyer (SpVgg Greuther Fürth), Jonas Bauer (Eintracht Frankfurt II), Sebastian Ernst (ŁKS Łódź / Polen), Max Meyer (SpVgg Greuther Fürth II), Kai Pröger (VfL Osnabrück)



SSV Ulm 1846 Fußball

Trainer: Robert Lechleiter

Zugänge: Niklas Kölle (VfL Osnabrück), Ensar Aksakal (Hertha BSC II), Jan Boller (Fortuna Düsseldorf II), Elias Löder (FC Carl Zeiss Jena), Ben Westermeier (Hannover 96 II), Marcel Wenig (Eintracht Frankfurt II), Matthias Lust (1. FC Köln), Lukas Mazagg (TSG 1899 Hoffenheim II), Julian Etse (VfL Bochum), Max Scholze (FC Bayern München II), Sadin Crnovrsanin (FC Wil), André Becker (DSC Arminia Bielefeld)

Abgänge: Luka Hyryläinen (TSG 1899 Hoffenheim II), Thomas Geyer (Ziel unbekannt), Lennart Stoll (Ziel unbekannt), Andreas Ludwig (Ziel unbekannt), Niclas Thiede (VfL Bochum), Maurice Krattenmacher (FC Bayern München), Semir Telalovic (1. FC Nürnberg), Philipp Strompf (VfL Bochum), Romario Rösch (VfL Bochum), Niklas Kolbe (Hertha BSC), Bastian Allgeier (Hannover 96), Artur Degraf (FC Bayern München II), Tom Gaal (FC St. Gallen), Aaron Keller (SpVgg Greuther Fürth), Thomas Geyer (VfR Aalen), Felix Higl (SpVgg Greuther Fürth)



SV Waldhof Mannheim

Trainer: Dominik Glawogger

Zugänge: Arlind Rexhepi (SV Stuttgarter Kickers), Kushtrim Asallari (Borussia Mönchengladbach II), Emmanuel Iwe (SV Sandhausen), Jan Niemann (FC Teutonia 05 Ottensen), Djayson Eduardo Cardoso Mendes (SV Waldhof Mannheim II), Jascha Brandt (SC Paderborn 07 II)

Abgänge: André Becker (DSC Arminia Bielefeld), Henning Matriciani (FC Schalke 04), Manuel Braun (Hannover 96 II), Martin Kobylanski (TuS Blau-Weiß Lohne)



SV Wehen Wiesbaden

Trainer: Nils Döring

Zugänge: Robin Kalem (Hannover 96 II), Milad Nejad (Hamburger SV II), Niklas May (Viktoria Köln), Simon Stehle (1. FC Saarbrücken)

Abgänge: Florian Carstens (F.C. Hansa Rostock), Amin Farouk (FSV Frankfurt), Bjarke Jacobsen (VfL Osnabrück), Arthur Lyska (SV Sandhausen)



TSG 1899 Hoffenheim II

Trainer:

Zugänge: Denis Donkor (RW Oberhausen), Leonard Krasniqi (TSG 1899 Hoffenheim), Blessing Miguel Makanda (TSG 1899 Hoffenheim), Luka Hyryläinen (SSV Ulm 1846 Fußball), Florian Bähr (VfL Osnabrück), Ben Opoku (SC Weiche Flensburg 08)

Abgänge: Noah König (SpVgg Greuther Fürth), Aleksei Carnier (Ziel unbekannt), Eric Verstappen (Ziel unbekannt ), Hubert Mbuyi-Muamba (Ziel unbekannt ), Benedikt Huber (Ziel unbekannt ), Milan Rehus (Ziel unbekannt ), Can Karatas (Ziel unbekannt ), Max Bergmann (Ziel unbekannt ), Philipp Birker (Ziel unbekannt ), Vincent Wagner (SV 07 Elversberg), Lukas Mazagg (SSV Ulm 1846 Fußball), Can Karatas (BFC Dynamo)



TSV 1860 München

Trainer: Patrick Glöckner

Zugänge: Kevin Volland (1. FC Union Berlin), Kilian Jakob (FC Erzgebirge Aue), Florian Niederlechner (Hertha BSC), Justin Steinkötter (TSV Steinbach Haiger), Miran Qela (TSV 1860 München), Finn Fuchs (TSV 1860 München), Emre Erdogan (TSV 1860 München), Clemens Lippmann (TSV 1860 München), Samuel Althaus (TSV 1860 München), Manuel Pfeifer (TSV Hartberg), Siemen Voet (Slovan Bratislava), Thomas Dähne (Holstein Kiel), Max Christiansen (Hannover 96)

Abgänge: Raphael Ott (Viktoria Köln), Lukas Reich (SpVgg Greuther Fürth), Tim Kloss (Viktoria Köln), Moritz Bangerter (SV Wacker Burghausen), Dickson Abiama (1. FC Kaiserslautern), Harald Huber (SV Wacker Burghausen), Anderson Lucoqui (Vereinslos), Julian Guttau (Vereinslos)



TSV Havelse

Trainer: Samir Ferchichi

Zugänge: Maxim Safronow (USI Lupo Martini Wolfsburg), Yassin Jemai (USI Lupo Martini Wolfsburg), Robin Dreesen (SV Arminia Hannover), Johann Berger (1. FC Phönix Lübeck)

Abgänge: Mick Gudra (VfV Borussia 06 Hildesheim), Niklas Tasky (Ziel unbekannt ), Niklas Tasky (SV Ramlingen-Ehlershausen), Silas Steinwedel (SV Ramlingen-Ehlershausen)



VfB Stuttgart II

Trainer: Nico Willig

Zugänge: Karlo Kuranyi (FC 08 Villingen), Tino Kaufmann (FC Rot-Weiß Erfurt), Nico Willig (VfB Stuttgart U19), Abdenego Nankishi (SV Werder Bremen II)

Abgänge: Frederik Schumann (FC 08 Homburg), Lukas Laupheimer (SGV Freiberg), Markus Fiedler (1. FC Magdeburg), Finn Böhmker (VfB Lübeck)



VfL Osnabrück

Trainer: Timo Schultz

Zugänge: Theo Janotta (TuS Blau-Weiß Lohne), Kevin Wiethaup (SV Rödinghausen), Bernd Riesselmann (TuS Blau-Weiß Lohne), Robin Fabinski (FC Rot-Weiß Erfurt), Aday Ercan (Wuppertaler SV), Patrick Kammerbauer (SC Verl), Kevin Schumacher (F.C. Hansa Rostock), David Kopacz (FC Ingolstadt 04), Joe Enochs (Aus der Pause ), Bjarke Jacobsen (SV Wehen Wiesbaden), Timo Schultz (Aus der Pause ), Luc Ihorst (SpVgg Unterhaching), Finn Cramer (VfL Osnabrück), Daniel Davari (RW Oberhausen), Kai Pröger (SSV Jahn Regensburg)

Abgänge: Maxwell Gyamfi (1. FC Kaiserslautern), Niklas Kölle (SSV Ulm 1846 Fußball), Kofi Amoako (VfL Wolfsburg), Braydon Manu (PEC Zwolle), Niklas Niehoff (Holstein Kiel), Timo Beermann (Karriereende), Marian Unger (Unbekannt ), Maximilian Reid (SV Sandhausen), Marco Antwerpen (Freigestellt ), Frank Döpper (Freigestellt ), Florian Bähr (TSG 1899 Hoffenheim II), Marian Unger (Hallescher FC), Emeka Oduah (BSV Kickers Emden), Luca Böggemann (BSG Chemie Leipzig), Marcus Müller (Holstein Kiel), Ba-Muaka Simakala (Araz-Nakhchivan), Finn Cramer (SC Wiedenbrück), Joschka Kroll (SC Wiedenbrück)