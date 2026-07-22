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3. Liga: Die Terminierung bis zum 7. Spieltag steht fest
Der VfB Stuttgart II reist Freitag Abends nach Düsseldorf, die SG Sonnenhof Großaspach erwartet den SC Verl zum Abendspiel.
von vfb/red · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser
Nachdem der Deutsche Fußball-Bund die ersten beiden Spieltage in der 3. Liga in der vergangenen Woche zeitgenau angesetzt hatte, folgte nun die fixe Terminierung bis zum siebten Spieltag.
Den dritten Spieltag eröffnet die Mannschaft von Trainer Nico Willig bei Zweitliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf am Freitag, 28. August, um 19 Uhr in der Merkur Spiel-Arena. Auch am vierten Spieltag ist die U21 auswärts gefordert. Am Sonntag, 6. September, erfolgt um 13:30 Uhr bei den Würzburger Kickers der Anpfiff. Eine Woche später empfängt die U21 ebenfalls an einem Sonntag, um 13:30 Uhr den SC Preußen Münster in der WIRmachenDruck Arena in Aspach. Nur drei Tage später ist der VfB beim F.C. Hansa Rostock zu Gast. Anstoß im Ostsee-Stadion ist um 19 Uhr. Die Englische Woche schließt das Heimspiel am Samstag, 19. September, um 14 Uhr gegen den SSV Jahn Regensburg ab.
Auch die Duelle der SG Sonnenhof Großaspach stehen zeitlich fest.
1. Spieltag
Fr., 07.08.26 19:00 Uhr SV Waldhof Mannheim - Fortuna Düsseldorf
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr FC Ingolstadt 04 - FC Würzburger Kickers
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr MSV Duisburg - SV Meppen
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr SV Wehen Wiesbaden - SC Preußen Münster
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr Viktoria Köln - SSV Jahn Regensburg
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr TSV Havelse - VfB Stuttgart II
Sa., 08.08.26 16:30 Uhr SG Sonnenhof Großaspach - SC Fortuna Köln
So., 09.08.26 13:30 Uhr TSG 1899 Hoffenheim II - F.C. Hansa Rostock
So., 09.08.26 16:30 Uhr 1. FC Saarbrücken - Rot-Weiss Essen
So., 09.08.26 19:30 Uhr Alemannia Aachen - SC Verl
2. Spieltag
Fr., 14.08.26 19:00 Uhr FC Würzburger Kickers - SV Wehen Wiesbaden
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr Fortuna Düsseldorf - TSG 1899 Hoffenheim II
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr SC Preußen Münster - FC Ingolstadt 04
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr Rot-Weiss Essen - TSV Havelse
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr SC Fortuna Köln - Alemannia Aachen
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr SV Meppen - SG Sonnenhof Großaspach
Sa., 15.08.26 16:30 Uhr SC Verl - MSV Duisburg
So., 16.08.26 13:30 Uhr F.C. Hansa Rostock - SV Waldhof Mannheim
So., 16.08.26 16:30 Uhr SSV Jahn Regensburg - 1. FC Saarbrücken
So., 16.08.26 19:30 Uhr VfB Stuttgart II - Viktoria Köln
3. Spieltag
Fr., 28.08.26 19:00 Uhr Fortuna Düsseldorf - VfB Stuttgart II
Sa., 29.08.26 14:00 Uhr MSV Duisburg - FC Würzburger Kickers
Sa., 29.08.26 14:00 Uhr Alemannia Aachen - SV Meppen
Sa., 29.08.26 14:00 Uhr SC Verl - SC Fortuna Köln
Sa., 29.08.26 14:00 Uhr SV Wehen Wiesbaden - Rot-Weiss Essen
Sa., 29.08.26 14:00 Uhr SG Sonnenhof Großaspach - FC Ingolstadt 04
Sa., 29.08.26 16:30 Uhr TSG 1899 Hoffenheim II - SSV Jahn Regensburg
So., 30.08.26 13:30 Uhr 1. FC Saarbrücken - F.C. Hansa Rostock
So., 30.08.26 16:30 Uhr TSV Havelse - SV Waldhof Mannheim
So., 30.08.26 19:30 Uhr Viktoria Köln - SC Preußen Münster
4. Spieltag
Fr., 04.09.26 19:00 Uhr FC Ingolstadt 04 - Alemannia Aachen
Sa., 05.09.26 14:00 Uhr F.C. Hansa Rostock - SV Wehen Wiesbaden
Sa., 05.09.26 14:00 Uhr SC Preußen Münster - TSV Havelse
Sa., 05.09.26 14:00 Uhr SV Waldhof Mannheim - SC Verl
Sa., 05.09.26 14:00 Uhr SSV Jahn Regensburg - MSV Duisburg
Sa., 05.09.26 14:00 Uhr SV Meppen - 1. FC Saarbrücken
Sa., 05.09.26 16:30 Uhr Rot-Weiss Essen - Viktoria Köln
So., 06.09.26 13:30 Uhr FC Würzburger Kickers - VfB Stuttgart II
So., 06.09.26 16:30 Uhr SG Sonnenhof Großaspach - TSG 1899 Hoffenheim II
So., 06.09.26 19:30 Uhr SC Fortuna Köln - Fortuna Düsseldorf
5. Spieltag
Fr., 11.09.26 19:00 Uhr Viktoria Köln - F.C. Hansa Rostock
Sa., 12.09.26 14:00 Uhr Fortuna Düsseldorf - MSV Duisburg
Sa., 12.09.26 14:00 Uhr Rot-Weiss Essen - FC Würzburger Kickers
Sa., 12.09.26 14:00 Uhr SC Verl - SV Meppen
Sa., 12.09.26 14:00 Uhr 1. FC Saarbrücken - FC Ingolstadt 04
Sa., 12.09.26 14:00 Uhr TSV Havelse - SG Sonnenhof Großaspach
Sa., 12.09.26 16:30 Uhr Alemannia Aachen - SSV Jahn Regensburg
So., 13.09.26 13:30 Uhr VfB Stuttgart II - SC Preußen Münster
So., 13.09.26 16:30 Uhr SV Wehen Wiesbaden - SV Waldhof Mannheim
So., 13.09.26 19:30 Uhr TSG 1899 Hoffenheim II - SC Fortuna Köln
6. Spieltag
Di., 15.09.26 19:00 Uhr MSV Duisburg - TSV Havelse
Di., 15.09.26 19:00 Uhr SSV Jahn Regensburg - Fortuna Düsseldorf
Di., 15.09.26 19:00 Uhr SV Meppen - Viktoria Köln
Di., 15.09.26 19:00 Uhr SG Sonnenhof Großaspach - SC Verl
Di., 15.09.26 19:00 Uhr FC Würzburger Kickers - Alemannia Aachen
Mi., 16.09.26 19:00 Uhr FC Ingolstadt 04 - TSG 1899 Hoffenheim II
Mi., 16.09.26 19:00 Uhr SC Preußen Münster - 1. FC Saarbrücken
Mi., 16.09.26 19:00 Uhr F.C. Hansa Rostock - VfB Stuttgart II
Mi., 16.09.26 19:00 Uhr SV Waldhof Mannheim - Rot-Weiss Essen
Mi., 16.09.26 19:00 Uhr SC Fortuna Köln - SV Wehen Wiesbaden
7. Spieltag
Fr., 18.09.26 19:00 Uhr SC Verl - FC Würzburger Kickers
Sa., 19.09.26 14:00 Uhr Alemannia Aachen - Fortuna Düsseldorf
Sa., 19.09.26 14:00 Uhr Viktoria Köln - FC Ingolstadt 04
Sa., 19.09.26 14:00 Uhr VfB Stuttgart II - SSV Jahn Regensburg
Sa., 19.09.26 14:00 Uhr TSG 1899 Hoffenheim II - SV Meppen
Sa., 19.09.26 14:00 Uhr TSV Havelse - SC Fortuna Köln
Sa., 19.09.26 16:30 Uhr 1. FC Saarbrücken - SG Sonnenhof Großaspach
So., 20.09.26 13:30 Uhr Rot-Weiss Essen - F.C. Hansa Rostock
So., 20.09.26 16:30 Uhr SV Waldhof Mannheim - SC Preußen Münster
So., 20.09.26 19:30 Uhr SV Wehen Wiesbaden - MSV Duisburg