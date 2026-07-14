3. Liga: Die ersten beiden Spieltage sind terminiert

Der DFB hat am heutigen Dienstag Mittag die ersten beiden Spieltage der 3. Liga terminiert. Bereits bekannt war, dass der SV Waldhof Mannheim und Absteiger Fortuna Düsseldorf im Abendspiel am 7. August die neue Spielzeit eröffnen. Am späten Samstag erwartet Drittliga-Rückkehrer SG Sonnenhof Großaspach den SC Fortuna Köln. Der VfB Stuttgart startet zur gewohnten Zeit beim TSV Havelse. Die weiteren Ansetzungen der Spieltage 3 bis 7 sollen im Laufe der nächsten Woche erfolgen. Dabei muss allerdings der Spielplan der Bundesliga und 2. Bundesliga abgewartet werden, der in dieser Woche weiter terminiert wird.
1. Spieltag
Fr., 07.08.26 19:00 Uhr SV Waldhof Mannheim - Fortuna Düsseldorf
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr FC Ingolstadt 04 - FC Würzburger Kickers
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr MSV Duisburg - SV Meppen
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr SV Wehen Wiesbaden - SC Preußen Münster
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr Viktoria Köln - SSV Jahn Regensburg
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr TSV Havelse - VfB Stuttgart II
Sa., 08.08.26 16:30 Uhr SG Sonnenhof Großaspach - SC Fortuna Köln
So., 09.08.26 13:30 Uhr TSG 1899 Hoffenheim II - F.C. Hansa Rostock
So., 09.08.26 16:30 Uhr 1. FC Saarbrücken - Rot-Weiss Essen
So., 09.08.26 19:30 Uhr Alemannia Aachen - SC Verl
2. Spieltag
Fr., 14.08.26 19:00 Uhr FC Würzburger Kickers - SV Wehen Wiesbaden
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr Fortuna Düsseldorf - TSG 1899 Hoffenheim II
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr SC Preußen Münster - FC Ingolstadt 04
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr Rot-Weiss Essen - TSV Havelse
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr SC Fortuna Köln - Alemannia Aachen
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr SV Meppen - SG Sonnenhof Großaspach
Sa., 15.08.26 16:30 Uhr SC Verl - MSV Duisburg
So., 16.08.26 13:30 Uhr F.C. Hansa Rostock - SV Waldhof Mannheim
So., 16.08.26 16:30 Uhr SSV Jahn Regensburg - 1. FC Saarbrücken
So., 16.08.26 19:30 Uhr VfB Stuttgart II - Viktoria Köln