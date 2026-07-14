3. Liga: Die ersten beiden Spieltage sind terminiert

– Foto: Jens Körner

Der DFB hat am heutigen Dienstag Mittag die ersten beiden Spieltage der 3. Liga terminiert. Bereits bekannt war, dass der SV Waldhof Mannheim und Absteiger Fortuna Düsseldorf im Abendspiel am 7. August die neue Spielzeit eröffnen. Am späten Samstag erwartet Drittliga-Rückkehrer SG Sonnenhof Großaspach den SC Fortuna Köln. Der VfB Stuttgart startet zur gewohnten Zeit beim TSV Havelse. Die weiteren Ansetzungen der Spieltage 3 bis 7 sollen im Laufe der nächsten Woche erfolgen. Dabei muss allerdings der Spielplan der Bundesliga und 2. Bundesliga abgewartet werden, der in dieser Woche weiter terminiert wird.