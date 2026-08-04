3. Liga: Das sind die Abstiegskandidaten vor Saisonstart

Vor dem Saisonstart der 3. Liga hat FuPa nicht nur nach den Aufstiegskandidaten gefragt, sondern auch den Blick ans andere Tabellenende gerichtet. 2638 Teilnehmer stimmten bei der Frage ab: Wer steigt aus der 3. Liga ab? Weil vier Klubs den Gang in die Regionalliga antreten müssen, waren bis zu vier Nennungen pro Teilnahme möglich.
Das Ergebnis fällt an der Spitze sehr deutlich aus. Der TSV Havelse wurde 2054-mal genannt und kommt damit auf 77,9 Prozent. Mehr als drei Viertel der Teilnehmer sehen Havelse also als Abstiegskandidaten, was aber nur wenig wundert: Havlese war eigentlich abgestiegen und hat erst durch den Lizenzentzug des TSV 1860 München nachträglich den Klassenerhalt erreicht. Dahinter folgt SG Sonnenhof Großaspach mit 1871 Stimmen und 70,9 Prozent.
Auch die Würzburger Kickers landen in der Umfrage weit vorne. Der Aufsteiger kommt auf 1407 Stimmen, also 53,3 Prozent. Vierter im Ranking ist der SV Meppen mit 1227 Stimmen und 46,5 Prozent. Damit nennen die User exakt vier Klubs besonders häufig - passend zu den vier Abstiegsplätzen.
Direkt hinter diesem Quartett folgt Fortuna Köln. Der Aufsteiger erhielt 680 Stimmen und kommt auf 25,8 Prozent. Fast gleichauf liegt TSG 1899 Hoffenheim II mit 666 Stimmen und 25,2 Prozent. Die Hoffenheimer U23 ist damit aus Sicht der User der am stärksten gefährdete Klub aus dem Kreis der zweiten Mannschaften. Dahinter wird der Abstand nämlich größer: Der VfB Stuttgart II erhielt 470 Stimmen und 17,8 Prozent. Viktoria Köln kommt auf 246 Stimmen und 9,3 Prozent, SC Verl auf 243 Stimmen und 9,2 Prozent. SV Waldhof Mannheim wurde 145-mal genannt und liegt bei 5,5 Prozent.
Die weiteren Werte sind deutlich niedriger: SSV Jahn Regensburg kommt auf 120 Stimmen und 4,5 Prozent, Fortuna Düsseldorf auf 115 Stimmen und 4,4 Prozent, SC Preußen Münster auf 89 Stimmen und 3,4 Prozent, 1. FC Saarbrücken auf 84 Stimmen und 3,2 Prozent, Rot-Weiss Essen auf 83 Stimmen und 3,1 Prozent.
Noch seltener genannt wurden FC Ingolstadt 04 mit 67 Stimmen, Hansa Rostock mit 64, SV Wehen Wiesbaden mit 63 sowie MSV Duisburg und Alemannia Aachen mit jeweils 50 Stimmen.
Die Umfrage zeigt ein klares Muster: Viele User erwarten, dass mehrere Aufsteiger sofort um den Klassenerhalt kämpfen müssen. Großaspach, Würzburg und Meppen gehören direkt zum engsten Kreis der Abstiegskandidaten, Fortuna Köln liegt knapp dahinter. Havelse wird sogar noch deutlich häufiger genannt als alle anderen Teams.
Das muss sportlich noch nichts heißen. Gerade die 3. Liga ist bekannt dafür, dass Vorhersagen schnell überholt sind. Trotzdem zeigt die Abstimmung, welche Vereine vor dem Start besonders kritisch gesehen werden. Für die genannten Teams geht es darum, möglichst früh Punkte zu sammeln und nicht direkt in die Rolle des gejagten Außenseiters zu geraten.
Der Spielplan liefert dafür sofort interessante Prüfungen. Havelse startet am Samstag gegen VfB Stuttgart II. Großaspach empfängt am selben Tag SC Fortuna Köln - also direkt einen weiteren Klub, den viele User unten erwarten. Würzburg muss bei FC Ingolstadt 04 antreten, Meppen gastiert beim MSV Duisburg.
Auch Hoffenheim II bekommt einen anspruchsvollen Auftakt. Die U23 startet gegen Hansa Rostock und spielt am zweiten Spieltag bei Fortuna Düsseldorf. Für die Mannschaften, die in der Umfrage weit vorne liegen, beginnt die Saison also direkt mit echten Standortbestimmungen.