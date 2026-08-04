3. Liga: Das sind die Abstiegskandidaten vor Saisonstart Vor dem Start der 3. Liga sehen die FuPa-User vor allem TSV Havelse, SG Sonnenhof Großaspach, FC Würzburger Kickers und SV Meppen im Abstiegskampf. von André Nückel · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser

SG Sonnenhof Großaspach gilt als Abstiegskandidat. – Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Vor dem Saisonstart der 3. Liga hat FuPa nicht nur nach den Aufstiegskandidaten gefragt, sondern auch den Blick ans andere Tabellenende gerichtet. 2638 Teilnehmer stimmten bei der Frage ab: Wer steigt aus der 3. Liga ab? Weil vier Klubs den Gang in die Regionalliga antreten müssen, waren bis zu vier Nennungen pro Teilnahme möglich. >>> Hier geht es zum WhatsApp-Kanal der 3. Liga

Das Ergebnis fällt an der Spitze sehr deutlich aus. Der TSV Havelse wurde 2054-mal genannt und kommt damit auf 77,9 Prozent. Mehr als drei Viertel der Teilnehmer sehen Havelse also als Abstiegskandidaten, was aber nur wenig wundert: Havlese war eigentlich abgestiegen und hat erst durch den Lizenzentzug des TSV 1860 München nachträglich den Klassenerhalt erreicht. Dahinter folgt SG Sonnenhof Großaspach mit 1871 Stimmen und 70,9 Prozent. Auch die Würzburger Kickers landen in der Umfrage weit vorne. Der Aufsteiger kommt auf 1407 Stimmen, also 53,3 Prozent. Vierter im Ranking ist der SV Meppen mit 1227 Stimmen und 46,5 Prozent. Damit nennen die User exakt vier Klubs besonders häufig - passend zu den vier Abstiegsplätzen.

Fortuna Köln und Hoffenheim II dahinter Direkt hinter diesem Quartett folgt Fortuna Köln. Der Aufsteiger erhielt 680 Stimmen und kommt auf 25,8 Prozent. Fast gleichauf liegt TSG 1899 Hoffenheim II mit 666 Stimmen und 25,2 Prozent. Die Hoffenheimer U23 ist damit aus Sicht der User der am stärksten gefährdete Klub aus dem Kreis der zweiten Mannschaften. Dahinter wird der Abstand nämlich größer: Der VfB Stuttgart II erhielt 470 Stimmen und 17,8 Prozent. Viktoria Köln kommt auf 246 Stimmen und 9,3 Prozent, SC Verl auf 243 Stimmen und 9,2 Prozent. SV Waldhof Mannheim wurde 145-mal genannt und liegt bei 5,5 Prozent. Die weiteren Werte sind deutlich niedriger: SSV Jahn Regensburg kommt auf 120 Stimmen und 4,5 Prozent, Fortuna Düsseldorf auf 115 Stimmen und 4,4 Prozent, SC Preußen Münster auf 89 Stimmen und 3,4 Prozent, 1. FC Saarbrücken auf 84 Stimmen und 3,2 Prozent, Rot-Weiss Essen auf 83 Stimmen und 3,1 Prozent.