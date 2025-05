3. Liga: BVB II verliert Kellerduell gegen den VfB Stuttgart II

Aufgrund der 0:1-Niederlage von Borussia Dortmund II gegen die Zweitvertretung des VfB Stuttgart sind die Dortmunder auf einen Abstiegsplatz zurückgefallen, was dafür sorgen würde, dass es auch in der Regionalliga West einen vierten Absteiger geben würde. Das wäre dann neben den Rückzügen von Türkspor Dortmund und dem KFC Uerdingen sowie der nicht mehr beantragten Lizenz des 1. FC Düren entweder der FC Schalke II oder Eintracht Hohkeppel. Das Tor des Abends fiel in der Partie dabei erst in der 85. Minute durch das dritte Saisontor von Dominik Nothnagel. Die Stuttgarter sind dadurch nun drei Punkte einteilt, vor desen eigenem Spiel ist Waldhof Mannheim am rettenden Ufer aber noch punktgleich. Zudem wird der BVB im letzten Spiel gleich auf mehrere Spieler wegen einer Gelbsperre verzichten müssen.

Borussia Dortmund II – VfB Stuttgart II 0:1

Borussia Dortmund II: Marcel Lotka, Ben Hüning, Danylo Krevsun, Almugera Kabar (88. David Lelle), Michael Eberwein, Franz Roggow, Julian Hettwer (59. Babis Drakas), António Fóti, Ayman Azhil (87. Paul-Philipp Besong), Kjell Wätjen (46. Rodney Elongo-Yombo), Tony Reitz

VfB Stuttgart II: Dennis Seimen, Dominik Nothnagel, Alexander Groiß, Michael Glück (74. Kaden Amaniampong), Leny Meyer (90. Maximilian Herwerth), Jannik Hofmann, Samuele di Benedetto (63. Mirza Catovic), Jarzinho Malanga (63. Justin Diehl), Nikolas Nartey (74. Nicolas Sessa), Laurin Ulrich, Mohamed Sankoh

Schiedsrichter: Konrad Oldhafer (Hamburg) - Zuschauer: 6213

Tore: 0:1 Dominik Nothnagel (85.)