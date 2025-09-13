 2025-09-10T07:23:22.987Z

Allgemeines
3. Liga auf WhatsApp.
3. Liga auf WhatsApp. – Foto: Imago Images

3. Liga auf WhatsApp

Die 3. Liga auf WhatsApp? So geht es - tretet dem neuen FuPa-Kanal bei.rn

Verlinkte Inhalte

3. Liga
SSV Jahn
SSV Ulm
Ingolstadt
VfB Stuttg. II

FuPa präsentiert ab sofort auch Neuigkeiten zur 3. Liga auf WhatsApp. Um keine News mehr zu verpassen, tretet dem WhatsApp-Kanal bei!

>>> Hier geht es zum WhatsApp-Kanal der 3. Liga

Übrigens: Sobald ihr dem Kanal beigetreten seid und oben rechts die Glocke aktiviert, erhaltet ihr auch Push-Benachrichtigungen bei neuen Beiträgen.

>>> Hier geht es zum WhatsApp-Kanal der 3. Liga

So geht es in der 3. Liga weiter

6. Spieltag
Di., 16.09.25 19:00 Uhr 1. FC Saarbrücken - SSV Ulm 1846 Fußball
Di., 16.09.25 19:00 Uhr Viktoria Köln - TSG 1899 Hoffenheim II
Di., 16.09.25 19:00 Uhr SV Wehen Wiesbaden - SSV Jahn Regensburg
Di., 16.09.25 19:00 Uhr SC Verl - Alemannia Aachen
Di., 16.09.25 19:00 Uhr 1. FC Schweinfurt 05 - MSV Duisburg
Mi., 17.09.25 19:00 Uhr SV Waldhof Mannheim - VfB Stuttgart II
Mi., 17.09.25 19:00 Uhr FC Energie Cottbus - FC Erzgebirge Aue
Mi., 17.09.25 19:00 Uhr F.C. Hansa Rostock - TSV 1860 München
Mi., 17.09.25 19:00 Uhr TSV Havelse - FC Ingolstadt 04
Mi., 17.09.25 19:00 Uhr Rot-Weiss Essen - VfL Osnabrück

7. Spieltag
Fr., 19.09.25 19:00 Uhr 1. FC Saarbrücken - 1. FC Schweinfurt 05
Sa., 20.09.25 14:00 Uhr FC Ingolstadt 04 - SV Wehen Wiesbaden
Sa., 20.09.25 14:00 Uhr VfB Stuttgart II - Viktoria Köln
Sa., 20.09.25 14:00 Uhr VfL Osnabrück - FC Erzgebirge Aue
Sa., 20.09.25 14:00 Uhr Alemannia Aachen - SV Waldhof Mannheim
Sa., 20.09.25 14:00 Uhr Rot-Weiss Essen - F.C. Hansa Rostock
Sa., 20.09.25 16:30 Uhr TSV 1860 München - TSG 1899 Hoffenheim II
So., 21.09.25 13:30 Uhr TSV Havelse - MSV Duisburg
So., 21.09.25 16:30 Uhr SC Verl - FC Energie Cottbus
So., 21.09.25 19:30 Uhr SSV Ulm 1846 Fußball - SSV Jahn Regensburg

8. Spieltag
Fr., 26.09.25 19:00 Uhr FC Energie Cottbus - VfB Stuttgart II
Sa., 27.09.25 14:00 Uhr FC Erzgebirge Aue - TSV 1860 München
Sa., 27.09.25 14:00 Uhr F.C. Hansa Rostock - TSV Havelse
Sa., 27.09.25 14:00 Uhr SV Wehen Wiesbaden - 1. FC Saarbrücken
Sa., 27.09.25 14:00 Uhr MSV Duisburg - FC Ingolstadt 04
Sa., 27.09.25 14:00 Uhr 1. FC Schweinfurt 05 - Alemannia Aachen
Sa., 27.09.25 16:30 Uhr SV Waldhof Mannheim - Rot-Weiss Essen
So., 28.09.25 13:30 Uhr SSV Jahn Regensburg - SC Verl
So., 28.09.25 16:30 Uhr TSG 1899 Hoffenheim II - SSV Ulm 1846 Fußball
So., 28.09.25 19:30 Uhr Viktoria Köln - VfL Osnabrück

>>> Hier geht es zum WhatsApp-Kanal der 3. Liga

Aufrufe: 013.9.2025, 13:49 Uhr
redAutor