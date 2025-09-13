FuPa präsentiert ab sofort auch Neuigkeiten zur 3. Liga auf WhatsApp. Um keine News mehr zu verpassen, tretet dem WhatsApp-Kanal bei!
6. Spieltag
Di., 16.09.25 19:00 Uhr 1. FC Saarbrücken - SSV Ulm 1846 Fußball
Di., 16.09.25 19:00 Uhr Viktoria Köln - TSG 1899 Hoffenheim II
Di., 16.09.25 19:00 Uhr SV Wehen Wiesbaden - SSV Jahn Regensburg
Di., 16.09.25 19:00 Uhr SC Verl - Alemannia Aachen
Di., 16.09.25 19:00 Uhr 1. FC Schweinfurt 05 - MSV Duisburg
Mi., 17.09.25 19:00 Uhr SV Waldhof Mannheim - VfB Stuttgart II
Mi., 17.09.25 19:00 Uhr FC Energie Cottbus - FC Erzgebirge Aue
Mi., 17.09.25 19:00 Uhr F.C. Hansa Rostock - TSV 1860 München
Mi., 17.09.25 19:00 Uhr TSV Havelse - FC Ingolstadt 04
Mi., 17.09.25 19:00 Uhr Rot-Weiss Essen - VfL Osnabrück
7. Spieltag
Fr., 19.09.25 19:00 Uhr 1. FC Saarbrücken - 1. FC Schweinfurt 05
Sa., 20.09.25 14:00 Uhr FC Ingolstadt 04 - SV Wehen Wiesbaden
Sa., 20.09.25 14:00 Uhr VfB Stuttgart II - Viktoria Köln
Sa., 20.09.25 14:00 Uhr VfL Osnabrück - FC Erzgebirge Aue
Sa., 20.09.25 14:00 Uhr Alemannia Aachen - SV Waldhof Mannheim
Sa., 20.09.25 14:00 Uhr Rot-Weiss Essen - F.C. Hansa Rostock
Sa., 20.09.25 16:30 Uhr TSV 1860 München - TSG 1899 Hoffenheim II
So., 21.09.25 13:30 Uhr TSV Havelse - MSV Duisburg
So., 21.09.25 16:30 Uhr SC Verl - FC Energie Cottbus
So., 21.09.25 19:30 Uhr SSV Ulm 1846 Fußball - SSV Jahn Regensburg
8. Spieltag
Fr., 26.09.25 19:00 Uhr FC Energie Cottbus - VfB Stuttgart II
Sa., 27.09.25 14:00 Uhr FC Erzgebirge Aue - TSV 1860 München
Sa., 27.09.25 14:00 Uhr F.C. Hansa Rostock - TSV Havelse
Sa., 27.09.25 14:00 Uhr SV Wehen Wiesbaden - 1. FC Saarbrücken
Sa., 27.09.25 14:00 Uhr MSV Duisburg - FC Ingolstadt 04
Sa., 27.09.25 14:00 Uhr 1. FC Schweinfurt 05 - Alemannia Aachen
Sa., 27.09.25 16:30 Uhr SV Waldhof Mannheim - Rot-Weiss Essen
So., 28.09.25 13:30 Uhr SSV Jahn Regensburg - SC Verl
So., 28.09.25 16:30 Uhr TSG 1899 Hoffenheim II - SSV Ulm 1846 Fußball
So., 28.09.25 19:30 Uhr Viktoria Köln - VfL Osnabrück