3. Liga am Dienstag live: Fünf Spiele - darunter zwei Kracher!

33. Spieltag
Fr., 10.04.26 19:00 Uhr TSG 1899 Hoffenheim II - 1. FC Schweinfurt 05
Sa., 11.04.26 14:00 Uhr SV Waldhof Mannheim - MSV Duisburg
Sa., 11.04.26 14:00 Uhr Viktoria Köln - SV Wehen Wiesbaden
Sa., 11.04.26 14:00 Uhr TSV Havelse - 1. FC Saarbrücken
Sa., 11.04.26 14:00 Uhr Alemannia Aachen - VfB Stuttgart II
Sa., 11.04.26 14:00 Uhr Rot-Weiss Essen - FC Ingolstadt 04
Sa., 11.04.26 16:30 Uhr F.C. Hansa Rostock - SSV Ulm 1846 Fußball
So., 12.04.26 13:30 Uhr VfL Osnabrück - FC Energie Cottbus
So., 12.04.26 16:30 Uhr FC Erzgebirge Aue - SC Verl
So., 12.04.26 19:30 Uhr TSV 1860 München - SSV Jahn Regensburg
34. Spieltag
Fr., 17.04.26 19:00 Uhr SSV Jahn Regensburg - Alemannia Aachen
Sa., 18.04.26 14:00 Uhr 1. FC Saarbrücken - TSV 1860 München
Sa., 18.04.26 14:00 Uhr FC Ingolstadt 04 - VfL Osnabrück
Sa., 18.04.26 14:00 Uhr MSV Duisburg - TSG 1899 Hoffenheim II
Sa., 18.04.26 14:00 Uhr SC Verl - Viktoria Köln
Sa., 18.04.26 14:00 Uhr 1. FC Schweinfurt 05 - F.C. Hansa Rostock
Sa., 18.04.26 16:30 Uhr SSV Ulm 1846 Fußball - TSV Havelse
So., 19.04.26 13:30 Uhr FC Energie Cottbus - Rot-Weiss Essen
So., 19.04.26 16:30 Uhr VfB Stuttgart II - FC Erzgebirge Aue
So., 19.04.26 19:30 Uhr SV Wehen Wiesbaden - SV Waldhof Mannheim
