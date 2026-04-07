 2026-04-03T19:57:16.526Z

3. Liga am Dienstag live: Fünf Spiele - darunter zwei Kracher!

Englische Woche in der 3. Liga: Am Dienstag finden mit den Duellen zwischen Energie Cottbus und TSV 1860 München sowie MSV Duisburg gegen VfL Osnabrück echte Topspiele statt. Außerdem gastiert Rot-Weiss Essen beim 1. FC Schweinfurt.

von André Nückel · Heute, 17:00 Uhr
RWE und MSV spielen am Dienstag. – Foto: Björn Kaisen

In der 3. Liga steigt der 32. Spieltag am Dienstag und am Mittwoch. Tabellenführer VfL Osnabrück gastiert zum Topspiel beim MSV Duisburg, der nach seiner Derby-Pleite gegen Rot-Weiss Essen zwingend gewinnen muss. Das gilt auch für den TSV 1860 München beim FC Energie Cottbus. Rot-Weiss Essen ist Favorit beim 1. FC Schweinfurt 05, außerdem bestreiten am Dienstag der SV Waldhof Mannheim und der SSV Jahn Regensburg Heimspiele.

Der Mittwoch in der 3. Liga bringt mehrere richtungsweisende Duelle: Der 1. FC Saarbrücken empfängt Alemannia Aachen, der FC Ingolstadt 04 trifft auf Viktoria Köln. Im Kellerduell kämpft der VfB Stuttgart II gegen den SSV Ulm, während der SV Wehen Wiesbaden gegen den TSV Havelse punkten will. Im Topspiel fordert der SC Verl den F.C. Hansa Rostock.

________________

Liveticker: FC Energie Cottbus - TSV 1860 München

Heute, 19:00 Uhr
FC Energie Cottbus
TSV 1860 München
19:00live

________________

Liveticker: SV Wehen Wiesbaden - TSV Havelse

Morgen, 19:00 Uhr
SV Wehen Wiesbaden
TSV Havelse
19:00live

________________

Liveticker: SSV Jahn Regensburg - FC Erzgebirge Aue

Heute, 19:00 Uhr
SSV Jahn Regensburg
FC Erzgebirge Aue
19:00live

________________

Liveticker: MSV Duisburg - VfL Osnabrück

Heute, 19:00 Uhr
MSV Duisburg
VfL Osnabrück
19:00live

________________

Liveticker: 1. FC Schweinfurt - Rot-Weiss Essen

Heute, 19:00 Uhr
1. FC Schweinfurt 05
Rot-Weiss Essen
19:00live

________________

Liveticker: SC Verl - Hansa Rostock

Morgen, 19:00 Uhr
SC Verl
F.C. Hansa Rostock
19:00

________________

Liveticker: 1. FC Saarbrücken - Alemannia Aachen

Morgen, 19:00 Uhr
1. FC Saarbrücken
Alemannia Aachen
19:00live

________________

Liveticker: SV Waldhof Mannheim - TSG Hoffenheim II

Heute, 19:00 Uhr
SV Waldhof Mannheim
TSG 1899 Hoffenheim
19:00live

________________

Liveticker: FC Ingolstadt - Viktoria Köln

Morgen, 19:00 Uhr
FC Ingolstadt 04
Viktoria Köln
19:00live

________________

Liveticker: VfB Stuttgart II - SSV Ulm

Morgen, 19:00 Uhr
VfB Stuttgart
SSV Ulm 1846 Fußball
19:00live

________________

So geht es in der 3. Liga weiter

33. Spieltag
Fr., 10.04.26 19:00 Uhr TSG 1899 Hoffenheim II - 1. FC Schweinfurt 05
Sa., 11.04.26 14:00 Uhr SV Waldhof Mannheim - MSV Duisburg
Sa., 11.04.26 14:00 Uhr Viktoria Köln - SV Wehen Wiesbaden
Sa., 11.04.26 14:00 Uhr TSV Havelse - 1. FC Saarbrücken
Sa., 11.04.26 14:00 Uhr Alemannia Aachen - VfB Stuttgart II
Sa., 11.04.26 14:00 Uhr Rot-Weiss Essen - FC Ingolstadt 04
Sa., 11.04.26 16:30 Uhr F.C. Hansa Rostock - SSV Ulm 1846 Fußball
So., 12.04.26 13:30 Uhr VfL Osnabrück - FC Energie Cottbus
So., 12.04.26 16:30 Uhr FC Erzgebirge Aue - SC Verl
So., 12.04.26 19:30 Uhr TSV 1860 München - SSV Jahn Regensburg

34. Spieltag
Fr., 17.04.26 19:00 Uhr SSV Jahn Regensburg - Alemannia Aachen
Sa., 18.04.26 14:00 Uhr 1. FC Saarbrücken - TSV 1860 München
Sa., 18.04.26 14:00 Uhr FC Ingolstadt 04 - VfL Osnabrück
Sa., 18.04.26 14:00 Uhr MSV Duisburg - TSG 1899 Hoffenheim II
Sa., 18.04.26 14:00 Uhr SC Verl - Viktoria Köln
Sa., 18.04.26 14:00 Uhr 1. FC Schweinfurt 05 - F.C. Hansa Rostock
Sa., 18.04.26 16:30 Uhr SSV Ulm 1846 Fußball - TSV Havelse
So., 19.04.26 13:30 Uhr FC Energie Cottbus - Rot-Weiss Essen
So., 19.04.26 16:30 Uhr VfB Stuttgart II - FC Erzgebirge Aue
So., 19.04.26 19:30 Uhr SV Wehen Wiesbaden - SV Waldhof Mannheim

____

____

