3. Liga: Aachen holt prominenten Olschowsky-Ersatz - zuletzt in Jüchen So klein ist die Welt: Alemannia Aachen und Borussia Mönchengladbach haben die Leihe von Torhüter Jan Olschowsky abgebrochen. Einen neuen Torhüter findet der TSV ebenfalls am Niederrhein - und zwar beim Oberliga-Klub VfL Jüchen-Garzweiler. von André Nückel · Heute, 00:32 Uhr · 0 Leser

Hier im Tor vom VfL Bochum: Manuel Riemann. – Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Manchmal ist es spannend, zu welcher Art von Kettenreaktionen es im Fußball kommt. Alemannia Aachen und Borussia Mönchengladbach haben sich die auf den Abbruch der Leihe von Torhüter Jan Olschowsky verständigt, der ab sofort die Nummer zwei im Bundesliga-Kader der Gladbacher ist. Deshalb hat Aachen für die 3. Liga einen Ersatz benötigt - und den in der Oberliga Niederrhein beim VfL Jüchen-Garzweiler gefunden.

Die Gladbacher gaben zuletzt Jonas Omlin an Bayer 04 Leverkusen ab, deshalb benötigten die Fohlen einen Ersatzmann für Stammtorhüter Moritz Nicolas. Olschowsky war mit 20 Einsätzen die Nummer eins der Tivoli-Kicker, saß allerdings beim 3:2-Erfolg der Alemannia gegen die TSG Hoffenheim II zuletzt auf der Bank. Riemann: Über Jahre Bundesliga Die Aachener hatten kurzfristig einen Kaderplatz zu besetzen - und den bekommt kein Geringer als Manuel Riemann. Der 37-Jährige hat zuletzt das Trainerteam der Jüchener unterstützt, kehrt aber mit sofortiger Wirkung in den Profifußball zurück. Bis zum 30. Juni 2025 stand er noch beim SC Paderborn unter Vertrag, zuvor war der Jugendspieler von Wacker Burghausen viele Jahre beim VfL Bochum. Seine Bilanz: 249 Einsätze in der 2. Bundesliga und 98 Bundesliga-Spiele. Ein Transfer, mit dem die Alemannia ihre Fans überrascht hat. Laut Klubangaben ist die Zusammenarbeit erstmal bis zum Saisonende terminiert.