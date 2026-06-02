 2026-06-02T03:22:52.672Z

Spielbericht

3. Kreisklasse Süd: Der Spieltag im Überblick

Nach Sieg in Beverstedt: Land Wursten III ist Meister

von FuPa Lüneburg · Heute, 06:15 Uhr · 0 Leser
– Foto: Andreas Harneit

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3. KK Cuxhaven Süd
Schiffd./Se.
FC Geestland (9er) III
Sievern III
TSV Wehdel II

Der Spieltag im Überblick:

So., 31.05.2026, 12:30 Uhr
SG BW Stubben (9er)
SG BW Stubben (9er)SG BW Stubben (9er) II
SG WDB (9er)
SG WDB (9er)SG WDB (9er) II
2
5
Abpfiff

In einer torreichen Begegnung setzte sich die SG WDB II mit 5:2 gegen die SG BW Stubben II durch. B. Bresser brachte die Gäste früh in Führung (11.), doch C. Mihalache gelang in der 33. Minute der zwischenzeitliche Ausgleich. Nach der Pause erhöhte die SG WDB durch Treffer von P. Fast (52.), M. Hartmann (53.) und T. Siebert (67.) auf 4:1. M. Lubos konnte in der 67. Minute zwar auf 2:4 verkürzen, doch B. Köster stellte kurz darauf den 5:2-Endstand her.

So., 31.05.2026, 12:30 Uhr
TSV Wehdel
TSV WehdelTSV Wehdel II
TSV Sievern
TSV SievernSievern III
4
3
Abpfiff

Der TSV Wehdel II behielt in einem intensiven Schlagabtausch gegen Sievern III die Oberhand und gewann mit 4:3. M. Behrendt eröffnete den Torreigen in der 5. Minute, ehe S. Steeg in der 7. Minute für Sievern ausglich. Im zweiten Durchgang sorgten K. Kruk (54.) und T. Otten (55.) für eine 3:1-Führung der Gastgeber. Obwohl L. Wahlers (63.) den Anschluss erzielte, erhöhte M. Behrendt in der 76. Minute erneut auf 4:2. Der Treffer von A. Bork in der Schlussphase konnte die Niederlage für Sievern III nicht mehr abwenden.

So., 31.05.2026, 12:00 Uhr
SG Beverstedt/Wellen (9er)
SG Beverstedt/Wellen (9er)SG Beverstedt/Wellen (9er) II
FC Land Wursten
FC Land WurstenLand Wursten III
0
1
Abpfiff

Durch einen knappen 1:0-Auswärtserfolg gegen die SG Beverstedt/Wellen II sicherte sich Land Wursten III die Meisterschaft. Den entscheidenden Treffer der Partie erzielte N. Behnke. Als feststehender Meister kann sich das Team nun auf das Endspiel um die KSB Plakette vorbereiten um das angestrebte Double zu holen. Am 13. Juni trifft das Team in Loxstedt auf den Vizemeister SG NKH II.