3. Kreisklasse Süd: Der Spieltag im Überblick

– Foto: Andreas Harneit

In einer torreichen Begegnung setzte sich die SG WDB II mit 5:2 gegen die SG BW Stubben II durch. B. Bresser brachte die Gäste früh in Führung (11.), doch C. Mihalache gelang in der 33. Minute der zwischenzeitliche Ausgleich. Nach der Pause erhöhte die SG WDB durch Treffer von P. Fast (52.), M. Hartmann (53.) und T. Siebert (67.) auf 4:1. M. Lubos konnte in der 67. Minute zwar auf 2:4 verkürzen, doch B. Köster stellte kurz darauf den 5:2-Endstand her.

Der TSV Wehdel II behielt in einem intensiven Schlagabtausch gegen Sievern III die Oberhand und gewann mit 4:3. M. Behrendt eröffnete den Torreigen in der 5. Minute, ehe S. Steeg in der 7. Minute für Sievern ausglich. Im zweiten Durchgang sorgten K. Kruk (54.) und T. Otten (55.) für eine 3:1-Führung der Gastgeber. Obwohl L. Wahlers (63.) den Anschluss erzielte, erhöhte M. Behrendt in der 76. Minute erneut auf 4:2. Der Treffer von A. Bork in der Schlussphase konnte die Niederlage für Sievern III nicht mehr abwenden.