3. Kreisklasse Süd: Der Spieltag im Überblick

– Foto: Thies Meyer

Die Reserve von Blau-Weiß Stubben feierte einen knappen Heimerfolg gegen den TSV Wehdel II. Die Gäste erwischten zunächst den besseren Start und gingen in der 23. Minute durch M. Behrendt in Führung. Stubben zeigte sich jedoch unbeeindruckt und kam noch vor der Pause durch M. Liedtke (31.) zum Ausgleich. Im zweiten Durchgang war es erneut Liedtke, der mit seinem zweiten Treffer in der 66. Minute das Spiel komplett zugunsten der Hausherren drehte und den 2:1-Endstand besiegelte.

Die Zweitvertretung der SG Neuenwalde/Krempel/Holßel feierte einen deutlichen Auswärtserfolg bei der SG FAW III. Die Gäste legten einen Blitzstart hin und sorgten durch einen Doppelschlag von N. Brünjes (12.) und L. Schlake (13.) früh für klare Verhältnisse. Als L. Preuss in der 26. Minute auf 0:3 erhöhte, schien die Partie bereits entschieden. M. Juschkat gelang zwar noch vor der Pause der Anschlusstreffer zum 1:3 (32.), doch im zweiten Durchgang bauten die Gäste ihre Führung problemlos weiter aus. M. Scherer (66.), O. Dankert (75.) und L. Brockmann-Holst machten das halbe Dutzend voll und besiegelten den auch in dieser Höhe verdienten 1:6-Endstand.