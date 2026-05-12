3. Kreisklasse Süd: Der Spieltag im Überblick

In einer abwechslungsreichen Begegnung mit mehreren Führungswechseln behielt die Spielgemeinschaft am Ende die Oberhand. Kurz vor der Pause brachte F. von Riegen die Gäste in Führung (42.), doch M. Riedel gelang im direkten Gegenzug der Ausgleich (43.). Nach dem Seitenwechsel brachte L. Corovic die Hausherren erstmals in Front (52.), was erneut von Riegen nur zwei Minuten später mit seinem zweiten Treffer zum 2:2 konterte. Die Entscheidung fiel erst kurz vor Schluss, als H. Flathmann in der 86. Minute zum 3:2-Endstand für die SG Beverstedt/Wellen traf.

Der FC Lune III sicherte sich drei Punkte in einem engen Heimspiel. Die Gäste der SG FAW erwischten den besseren Start und gingen bereits in der 6. Minute durch C. Quade in Führung. Die Antwort der Hausherren ließ jedoch nicht lange auf sich warten: A. Fischer markierte in der 21. Minute den Ausgleich zum 1:1-Pausenstand. Im zweiten Durchgang blieb die Partie umkämpft, bis L. Drahn in der 63. Minute das Tor zum 2:1 erzielte. Diesen Vorsprung verteidigte der FC Lune bis zum Abpfiff und feierte damit einen knappen Heimsieg.