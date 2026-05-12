 2026-05-06T12:44:31.715Z

Spielbericht

3. Kreisklasse Süd: Der Spieltag im Überblick

Nach vielen Abmeldungen: Nur zwei Spiele ausgetragen +++ Sievern III tritt nicht an

von FuPa Lüneburg · Heute, 05:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Andreas Harneit

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3. KK Cuxhaven Süd
Schiffd./Se.
FC Geestland (9er) III
Sievern III
TSV Wehdel II

Der Spieltag im Überblick

So., 10.05.2026, 13:00 Uhr
FC Land Wursten
FC Land WurstenLand Wursten III
TSV Sievern
TSV SievernSievern III
5
0
§ Urteil
Im Kampf um die Meisterschaft bekommt der FC Land Wursten III die Punkte vom TSV Sievern III geschenkt. Der Gegner trat gar nicht erst an.

Fr., 08.05.2026, 19:30 Uhr
SG Beverstedt/Wellen (9er)
SG Beverstedt/Wellen (9er)SG Beverstedt/Wellen (9er) II
TSV Debstedt
TSV DebstedtTSV Debstedt II
3
2
Abpfiff

In einer abwechslungsreichen Begegnung mit mehreren Führungswechseln behielt die Spielgemeinschaft am Ende die Oberhand. Kurz vor der Pause brachte F. von Riegen die Gäste in Führung (42.), doch M. Riedel gelang im direkten Gegenzug der Ausgleich (43.). Nach dem Seitenwechsel brachte L. Corovic die Hausherren erstmals in Front (52.), was erneut von Riegen nur zwei Minuten später mit seinem zweiten Treffer zum 2:2 konterte. Die Entscheidung fiel erst kurz vor Schluss, als H. Flathmann in der 86. Minute zum 3:2-Endstand für die SG Beverstedt/Wellen traf.

Do., 07.05.2026, 19:30 Uhr
FC Lune (9er)
FC Lune (9er)FC Lune (9er) III
SG FAW (9er)
SG FAW (9er)SG FAW (9er) III
2
1
Abpfiff

Der FC Lune III sicherte sich drei Punkte in einem engen Heimspiel. Die Gäste der SG FAW erwischten den besseren Start und gingen bereits in der 6. Minute durch C. Quade in Führung. Die Antwort der Hausherren ließ jedoch nicht lange auf sich warten: A. Fischer markierte in der 21. Minute den Ausgleich zum 1:1-Pausenstand. Im zweiten Durchgang blieb die Partie umkämpft, bis L. Drahn in der 63. Minute das Tor zum 2:1 erzielte. Diesen Vorsprung verteidigte der FC Lune bis zum Abpfiff und feierte damit einen knappen Heimsieg.