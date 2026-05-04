3. Kreisklasse Süd: Der Spieltag im Überblick

– Foto: Andreas Harneit

Der Spitzenreiter Neuenwalde/Krempel/Holßel II unterstrich seine Dominanz und siegte ohne Probleme. Zwar konnte F. Hinrichs (25.) die frühe Führung durch M. Scherer (23.) noch vor der Pause ausgleichen, doch nach dem Seitenwechsel brachen bei den Gästen alle Dämme. O. Dankert (46.), N. Brünjes (50.) und ein Doppelpack von F. Deicke (55., 65.) sorgten für klare Verhältnisse. Während die Hausherren von der Spitze grüßen, verharrt die SG Beverstedt/Wellen II mit 27 Punkten auf dem 5. Tabellenplatz.

Die SG WDB II festigte ihren 3. Tabellenplatz und schraubte ihr Punktekonto auf 35 hoch. Die Partie war bereits zur Halbzeit entschieden, nachdem O. Köster (25.), D. Buck (33.), B. Köster (41.) und M. Hartmann (43.) eine komfortable Führung herausgeschossen hatten. B. Köster legte nach der Pause mit seinem zweiten Tor nach (62.), während J. Kohlhorst (78.) lediglich Ergebniskosmetik für die SG FAW III betreiben konnte.

Der TSV Debstedt II feierte einen Auswärtssieg und zog in der Tabelle punktetechnisch mit dem FC Lune III gleich (beide 18 Punkte, Debstedt auf Rang 6). T. Petarus brachte die Gäste in der 33. Minute in Front, was M. Oltmann kurz vor der Pause für Sievern ausgleichen konnte (40.). Im zweiten Durchgang schlug dann die Stunde von M. Schröder: Mit einem Doppelpack (74. und Schlussphase) sicherte er seinem Team die drei Zähler. Sievern III verpasst durch die Niederlage den Anschluss an die Top 3 und bleibt mit 29 Punkten auf dem 4. Platz.