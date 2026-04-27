 2026-04-23T13:43:33.969Z

Spielbericht

3. Kreisklasse Süd: Der Spieltag im Überblick

NKH II gewinnt 9:0 +++ Klarer Sieg für Wehdel II

von FuPa Lüneburg · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: FuPa Lüneburg

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3. KK Cuxhaven Süd
Schiffd./Se.
FC Geestland (9er) III
Sievern III
TSV Wehdel II

Der Spieltag im Überblick:

Do., 21.05.2026, 19:30 Uhr
TSV Debstedt
TSV DebstedtTSV Debstedt II
SG BW Stubben (9er)
SG BW Stubben (9er)SG BW Stubben (9er) II
19:30

Gestern, 12:30 Uhr
TSV Sievern
TSV SievernSievern III
SG Beverstedt/Wellen (9er)
SG Beverstedt/Wellen (9er)SG Beverstedt/Wellen (9er) II
0
0
Abpfiff
Im Duell zwischen TSV Sievern III und der SG Beverstedt/Wellen II endete die Partie in der mit einem torlosen Unentschieden. Trotz intensiver Bemühungen beider Mannschaften fiel kein Tor.

Gestern, 13:00 Uhr
TSV Wehdel
TSV WehdelTSV Wehdel II
SG FAW (9er)
SG FAW (9er)SG FAW (9er) III
6
1
Abpfiff
Der TSV Wehdel II gewann das Heimspiel gegen die SG FAW III mit 6:1. Jan-Niklas Huber eröffnete in der 35. Minute den Torreigen, gefolgt von Dominik Siemer, der in der 39. und 50. Minute nachlegte. Zbigniew Matysiak traf in der 55. Minute zum 4:0, bevor Tobias Meyer für die Gäste in der 58. Minute verkürzte. Lasse Fehrenkamp und erneut Matysiak setzten den Schlusspunkt in der 60. und 80. Minute.

Gestern, 14:00 Uhr
FC Lune (9er)
FC Lune (9er)FC Lune (9er) III
SG Neuenw./Krempel/Holßel (9er)
SG Neuenw./Krempel/Holßel (9er)SG Neuenw./Krempel/Holßel (9er) II
0
9
Abpfiff
Im Duell zwischen FC Lune III und der SG Neuenw./Krempel/Holßel II setzte sich die Gastmannschaft mit 9:0 durch. Jonas Griemsmann traf in der 7. Minute, gefolgt von Maurice Scherer, der in der 14. und 42. Minute traf. Nick Brünjes und Benedikt Blaschke steuerten ebenfalls Tore bei, während Lion Schlake in der 71. und 90. Minute den Endstand erzielte.