3. Kreisklasse Süd: Der Spieltag im Überblick

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Der TSV Wehdel II gewann das Heimspiel gegen die SG FAW III mit 6:1. Jan-Niklas Huber eröffnete in der 35. Minute den Torreigen, gefolgt von Dominik Siemer, der in der 39. und 50. Minute nachlegte. Zbigniew Matysiak traf in der 55. Minute zum 4:0, bevor Tobias Meyer für die Gäste in der 58. Minute verkürzte. Lasse Fehrenkamp und erneut Matysiak setzten den Schlusspunkt in der 60. und 80. Minute.
Im Duell zwischen FC Lune III und der SG Neuenw./Krempel/Holßel II setzte sich die Gastmannschaft mit 9:0 durch. Jonas Griemsmann traf in der 7. Minute, gefolgt von Maurice Scherer, der in der 14. und 42. Minute traf. Nick Brünjes und Benedikt Blaschke steuerten ebenfalls Tore bei, während Lion Schlake in der 71. und 90. Minute den Endstand erzielte.