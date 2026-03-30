 2026-03-25T14:09:28.761Z

Spielbericht

3. Kreisklasse Süd: Der Spieltag im Überblick

Land Wursten III baut Torverhältnis massiv aus

von FuPa Lüneburg · Heute, 17:15 Uhr · 0 Leser
– Foto: Timo Babic

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3. KK Cuxhaven Süd
Schiffd./Se.
FC Geestland (9er) III
Sievern III
TSV Wehdel II

Der Spieltag im Überblick:

Gestern, 14:00 Uhr
SG WDB (9er)
SG WDB (9er)SG WDB (9er) II
SG Beverstedt/Wellen (9er)
SG Beverstedt/Wellen (9er)SG Beverstedt/Wellen (9er) II
2
2
Abpfiff
Im Duell zwischen der SG WDB II und der SG Beverstedt/Wellen II endete das Spiel 2:2. Benett Köster brachte die Gastgeber in der 28. Minute in Führung, bevor er nur zehn Minuten später auf 2:0 erhöhte. Nach der Halbzeit zeigte sich Beverstedt/Wellen kämpferisch: Daniel Haaren verkürzte in der 50. Minute nach einer Vorlage von Felix Hinrichs. Nur zwei Minuten später glich Haaren erneut aus, diesmal nach einem Pass von Finn-Corbin Krech.

Gestern, 14:00 Uhr
FC Lune (9er)
FC Lune (9er)FC Lune (9er) III
TSV Wehdel
TSV WehdelTSV Wehdel II
1
3
Abpfiff
Im Spiel zwischen dem FC Lune III und dem TSV Wehdel II begann die Partie glücklich für die Gastgeber. In der 8. Minute beförderte Tom Schumacher den Ball ins eigene Netz und sorgte für das 1:0 für Lune. Doch Mika Behrendt glich in der 38. Minute aus. Nach einem Elfmeter erzielte Behrendt in der 60. Minute das 1:2. In der Schlussphase traf Schumacher ins richtige Tor zum 1:3.

Mi., 29.04.2026, 19:30 Uhr
SG Schiffdorf/Sellstedt
SG Schiffdorf/SellstedtSchiffd./Se.
TSV Sievern
TSV SievernSievern III
19:30

Gestern, 14:00 Uhr
SG FAW (9er)
SG FAW (9er)SG FAW (9er) III
TSV Debstedt
TSV DebstedtTSV Debstedt II
2
2
Abpfiff
Jan-Ole Kohlhorst brachte die Heimelf in der 43. Minute in Führung. Christian Harjes glich in der 53. Minute aus, bevor Christoph Quade nach einem Foul den Elfmeter zum 2:1 verwandelte (58.). Fabian von Riegen sicherte den Gästen in der 66. Minute den Punkt mit dem 2:2.

Gestern, 12:00 Uhr
FC Lune
FC LuneFC Lune IV
FC Land Wursten
FC Land WurstenLand Wursten III
0
12
Abpfiff
Im Spiel zwischen dem FC Lune IV und dem FC Land Wursten III kam es zu einem zweistelligen Sieg der Gäste. Jerom Kessener erzielte gleich vier Treffer, Ein einseitiges Spiel, welches die Dominanz des Spitzenreiters eindrucksvoll unter Beweis stellte.