3. Kreisklasse Süd: Der Spieltag im Überblick Land Wursten III baut Torverhältnis massiv aus von FuPa Lüneburg · Heute, 17:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: Timo Babic

Der Spieltag im Überblick:

Im Duell zwischen der SG WDB II und der SG Beverstedt/Wellen II endete das Spiel 2:2. Benett Köster brachte die Gastgeber in der 28. Minute in Führung, bevor er nur zehn Minuten später auf 2:0 erhöhte. Nach der Halbzeit zeigte sich Beverstedt/Wellen kämpferisch: Daniel Haaren verkürzte in der 50. Minute nach einer Vorlage von Felix Hinrichs. Nur zwei Minuten später glich Haaren erneut aus, diesmal nach einem Pass von Finn-Corbin Krech.

Im Spiel zwischen dem FC Lune III und dem TSV Wehdel II begann die Partie glücklich für die Gastgeber. In der 8. Minute beförderte Tom Schumacher den Ball ins eigene Netz und sorgte für das 1:0 für Lune. Doch Mika Behrendt glich in der 38. Minute aus. Nach einem Elfmeter erzielte Behrendt in der 60. Minute das 1:2. In der Schlussphase traf Schumacher ins richtige Tor zum 1:3.

Jan-Ole Kohlhorst brachte die Heimelf in der 43. Minute in Führung. Christian Harjes glich in der 53. Minute aus, bevor Christoph Quade nach einem Foul den Elfmeter zum 2:1 verwandelte (58.). Fabian von Riegen sicherte den Gästen in der 66. Minute den Punkt mit dem 2:2.