3. Kreisklasse Süd: Der Spieltag im Überblick Land Wursten III baut den Vorsprung aus +++ Wehdel II besiegt WDB II +++ Remis in Stubben von FuPa Lüneburg · Heute, 18:25 Uhr · 0 Leser

– Foto: Andreas Harneit

Der Spieltag im Überblick

Beide Teams liefen zu neunt auf und trennten sich am Ende Remis. Das erste Tor fiel in der 25. Minute durch Oskar Ugler für die Gäste. Nach der Halbzeitpause sorgte Maximilian Butt in der 51. Minute für den Ausgleich.

Der TSV Wehdel II besiegte eines der Topteams der Liga. Bereits in der 2. Minute traf Mika Behrendt zum 1:0 und erhöhte in der 32. Minute auf 2:0. In der zweiten Halbzeit setzte er mit seinem dritten Treffer in der 60. Minute den Schlusspunkt zum 3:0.

Das Topspiel des Spieltags gewann die dritte Mannschaft des FC Land Wursten. In der zweiten Halbzeit ging der FC in der 57. Minute in Führung. Neuenwalde drückte in der Schlussphase, doch der Ausgleich blieb aus. Der FC Land Wursten sicherte sich somit den knappen 1:0-Sieg und grüsst weiter von der Spitze.

Die Heimelf startete stark und ging in der 17. Minute durch Ole Hasse mit 1:0 in Front. Doch nur drei Minuten später glich Kim André Berndt für Lune IV aus. Debstedt ließ sich jedoch nicht beirren und erzielte in der 33. Minute durch Marcel Seer das 2:1. Fabian von Riegen erhöhte kurz darauf auf 3:1 (37. Minute) und setzte in der 72. Minute den Schlusspunkt mit seinem zweiten Treffer zum 4:1.