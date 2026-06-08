3. Kreisklasse Süd: Der letzte Spieltag im Überblick

Der letzte Spieltag im Überblick
Die SG Beverstedt/Wellen II setzte sich in einer engen Begegnung mit 2:1 gegen die SG FAW III durch. Die Gäste gingen durch einen Treffer von A. Asaad in der 18. Minute in Führung. S. Addix gelang in der 43. Minute der zwischenzeitliche Ausgleich zum 1:1, bevor M. Riedel den entscheidenden Treffer zum 2:1-Endstand für Beverstedt/Wellen erzielte.
In einer äußerst torreichen Partie triumphierte die SG WDB deutlich mit 8:3 über Sievern III. Für die Gäste trafen P. Fast (11', 72', 85'), D. Buck (24'), B. Köster (43', 55', 90') sowie M. Hartmann (62'). Sievern III konnte durch Treffer von J. Schröder (47'), S. Steeg (76') und L. Wahlers (82') zwar verkürzen, blieb jedoch chancenlos gegen die Offensivkraft der SG WDB.
Der FC Lune III sicherte sich einen 3:1-Auswärtserfolg gegen die SG BW Stubben II. T. Heitland brachte die Gäste in der 31. Minute in Führung. Nach dem Ausgleich durch H. Schäfer (55') für Stubben, zog der FC Lune durch Tore von P. Haupt (58') und erneut T. Heitland (74') zum 3:1-Endstand davon.