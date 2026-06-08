 2026-06-03T09:07:03.210Z

Spielbericht

3. Kreisklasse Süd: Der letzte Spieltag im Überblick

WDB II siegt am Ende torreich

von FuPa Lüneburg · Heute, 07:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Marten Gerken

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3. KK Cuxhaven Süd
Schiffd./Se.
FC Geestland (9er) III
Sievern III
TSV Wehdel II

Der letzte Spieltag im Überblick

Sa., 06.06.2026, 16:00 Uhr
SG FAW (9er)
SG FAW (9er)SG FAW (9er) III
SG Beverstedt/Wellen (9er)
SG Beverstedt/Wellen (9er)SG Beverstedt/Wellen (9er) II
1
2
Abpfiff

Die SG Beverstedt/Wellen II setzte sich in einer engen Begegnung mit 2:1 gegen die SG FAW III durch. Die Gäste gingen durch einen Treffer von A. Asaad in der 18. Minute in Führung. S. Addix gelang in der 43. Minute der zwischenzeitliche Ausgleich zum 1:1, bevor M. Riedel den entscheidenden Treffer zum 2:1-Endstand für Beverstedt/Wellen erzielte.

Sa., 06.06.2026, 16:00 Uhr
TSV Debstedt
TSV DebstedtTSV Debstedt II
TSV Wehdel
TSV WehdelTSV Wehdel II
5
0
§ Urteil
Der TSV Wehdel II trat zum Spiel nicht an

Sa., 06.06.2026, 16:00 Uhr
TSV Sievern
TSV SievernSievern III
SG WDB (9er)
SG WDB (9er)SG WDB (9er) II
3
8

In einer äußerst torreichen Partie triumphierte die SG WDB deutlich mit 8:3 über Sievern III. Für die Gäste trafen P. Fast (11', 72', 85'), D. Buck (24'), B. Köster (43', 55', 90') sowie M. Hartmann (62'). Sievern III konnte durch Treffer von J. Schröder (47'), S. Steeg (76') und L. Wahlers (82') zwar verkürzen, blieb jedoch chancenlos gegen die Offensivkraft der SG WDB.

Sa., 06.06.2026, 16:00 Uhr
SG BW Stubben (9er)
SG BW Stubben (9er)SG BW Stubben (9er) II
FC Lune (9er)
FC Lune (9er)FC Lune (9er) III
1
3
Abpfiff

Der FC Lune III sicherte sich einen 3:1-Auswärtserfolg gegen die SG BW Stubben II. T. Heitland brachte die Gäste in der 31. Minute in Führung. Nach dem Ausgleich durch H. Schäfer (55') für Stubben, zog der FC Lune durch Tore von P. Haupt (58') und erneut T. Heitland (74') zum 3:1-Endstand davon.