3. Kreisklasse Süd: Der letzte Spieltag im Überblick

– Foto: Marten Gerken

Die SG Beverstedt/Wellen II setzte sich in einer engen Begegnung mit 2:1 gegen die SG FAW III durch. Die Gäste gingen durch einen Treffer von A. Asaad in der 18. Minute in Führung. S. Addix gelang in der 43. Minute der zwischenzeitliche Ausgleich zum 1:1, bevor M. Riedel den entscheidenden Treffer zum 2:1-Endstand für Beverstedt/Wellen erzielte.

Der TSV Wehdel II trat zum Spiel nicht an

In einer äußerst torreichen Partie triumphierte die SG WDB deutlich mit 8:3 über Sievern III. Für die Gäste trafen P. Fast (11', 72', 85'), D. Buck (24'), B. Köster (43', 55', 90') sowie M. Hartmann (62'). Sievern III konnte durch Treffer von J. Schröder (47'), S. Steeg (76') und L. Wahlers (82') zwar verkürzen, blieb jedoch chancenlos gegen die Offensivkraft der SG WDB.