3. Kreisklasse Süd: Der 9. Spieltag im Überblick

– Foto: Thies Meyer

Der 9. Spieltag der 3. Kreisklasse Cuxhaven Süd im Überblick:

Im Duell zwischen der SG Beverstedt/Wellen II und der SG Neuenw./Krempel/Holßel II ging es am Sonntag zur Sache. Die Gäste aus Neuenwalde starteten stark und gingen bereits in der 6. Minute durch Nico Kock in Führung. In der 30. Minute erhöhte Torben Drossel auf 0:2, als er nach einer scharfen Flanke den Ball verwertete. Kurz vor der Halbzeit traf Marcin Orawiec zum 0:3. Trotz einiger Bemühungen der Gastgeber blieb es bis zum Schlusspfiff beim klaren Ergebnis.

In einer packenden Partie besiegte die SG Schiffdorf/Sellstedt den TSV Wehdel mit 5:4. Tom Schumacher eröffnete in der 5. Minute das Spiel für Wehdel, doch Oskar Ugler und Henrik Fahrenholz drehten schnell für Schiffdorf auf 2:1. Mika Behrendt glich nach kurzer Zeit aus. Nach der Pause erzielte Schumacher das 3:3, bevor Behrendt Wehdel in Führung brachte. Doch Fahrenholz sorgte mit einem Doppelpack für den Sieg der Gäste, die in der 60. Minute den entscheidenden Treffer setzten.

Im Duell der FC Lune-Mannschaften setzte sich die dritte Mannschaft klar mit 3:0 durch. Tjark Meyer traf in der 15. Minute zum 1:0. Nur sechs Minuten später erhöhte Silvio Apostolov auf 2:0. In der 78. Minute krönte Leon Ruß die Dominanz der Gastgeber mit dem dritten Treffer.

Im Spiel zwischen dem TSV Debstedt II und dem TSV Sievern III setzte sich die Gastmannschaft mit 3:1 durch. Volker Engelmann brachte Sievern früh in der 8. Minute in Führung, nachdem er eine Vorlage von Mahmud Isa verwertete. Kurz vor der Halbzeit verwandelte Fabian von Riegen einen Elfmeter und glich für Debstedt aus. Doch nur fünf Minuten nach Wiederanpfiff stellte Alexander Bork den alten Abstand wieder her. In der 84. Minute sorgte Mahmud Isa mit seinem Treffer zum 3:1 für die Entscheidung und sicherte den Sieg für Sievern.