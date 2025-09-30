3. Kreisklasse Süd: Der 8. Spieltag im Überblick

– Foto: Thies Meyer

Der 8. Spieltag der 3. Kreisklasse Cuxhaven Süd im Überblick:

Die SG Schiffdorf/Sellstedt setzte sich mit 3:1 gegen die SG Landwürden / Langend.moor / Büttel-Neu durch II. Benjamin Rauprich brachte die Gäste früh in der 2. Minute in Führung. Doch Christian Wischhusen glich kurz vor der Halbzeit aus. Nach dem Seitenwechsel drehte Oskar Ugler mit zwei Toren (46., 49. Minute) die Partie und sicherte den Heimsieg gegen den Tabellenletzten.

In einem spannenden Duell setzte sich der FC Land Wursten III mit 2:1 gegen den FC Geestland III durch. Lasse Wichmann brachte die Gäste in der 75. Minute nach Vorarbeit von Lukas Stöven in Führung. Marvin Wierk glich in der 80. Minute per Elfmeter aus. Doch in der Nachspielzeit sorgte ein unglückliches Eigentor von Michael Szymanski für den Sieg der Wurstener. Jonathan Brockmann sah wegen Meckerns die Ampelkarte.

Das Spiel zwischen der SG BW Stubben II und TSV Debstedt II 2:2. Viktor Schneidmüller traf in der 21. Minute das für die Hausherren, gefolgt von Hendrik Schäfer, der nur eine Minute später auf 2:0 erhöhte. Kurz vor der Halbzeit verwandelte Till Rammenzweig einen Elfmeter zum 2:1. In der 73. Minute glich Tino Petarus für Debstedt aus und sicherte den Gästen einen Punkt.

Die SG Neuenw./Krempel/Holßel II gewann klar mit 6:1 gegen den FC Lune III durch. Oliver Dankert eröffnete in der 9. Minute das Torfestival nach einer Vorlage von Falk Yazici. Kurz vor der Halbzeit verwandelte Marcel Barth einen Elfmeter zum 2:0. Nach der Pause erhöhte Nick Brünjes auf 3:0, gefolgt von einem weiteren Treffer von Yazici. Silvio Apostolov erzielte den Ehrentreffer für Lune, doch Scherer und Dankert machten den 6:1-Sieg perfekt.

In der 28. Minute brachte Andreas Monsees die Heimelf, doch die Gäste kam nach dem Seitenwechsel zum Ausgleich: In der 70. Minute profitierte Benett Köster von einer misslungenen Rettungsaktion des FC Lune und glich aus. Kurz vor Schluss, in der 88. Minute, sorgte Pierre-Pascal Fast, nach einer Vorlage von Tobias Michaelis, für den entscheidenden Treffer zum 2:1-Sieg der SG WDB II.