3. Kreisklasse Süd: Der 6. Spieltag im Überblick

Der 6. Spieltag der 3. Kreisklasse Süd im Überblick:

In einem einseitigen Duell der 3. Kreisklasse Cuxhaven Süd setzte sich der TSV Debstedt klar gegen die SG Schiffdorf/Sellstedt mit 5:1 durch. Bereits in der 5. Minute eröffnete Dawid Dura den Torreigen, gefolgt von einem weiteren Treffer nur zwei Minuten später. Kilian Zimmermann erhöhte bis zur 15. Minute auf 4:0. Nach der Halbzeit traf Till Rammenzweig zum 5:0. Ferdi Dimen verwandelte einen Elfmeter in der 73. Minute für die Gastgeber.

Am Sonntag trafen der FC Geestland III und der TSV Sievern III aufeinander. In der 33. Minute brachte Marcel Oltmann die Gäste mit einem Kopfballtor nach einer präzisen Flanke von Jiwan Kalo in Führung. In der zweiten Halbzeit, genauer gesagt in der 58. Minute, erhöhte Bünyemin Karakaya auf 2:0, nachdem Oltmann ihm die Vorlage gegeben hatte.

In einem torreichen Duell traf die SG BW Stubben II auf die SG Beverstedt/Wellen II. Nach einem frühen Führungstor von Viktor Schneidmüller in der 37. Minute, welches Mukhtan Muhammadi vorbereitete, glich Dennis Schäfer für die Gäste kurz nach der Halbzeit aus. Hendrik Schäfer stellte in der 67. Minute auf 2:1, doch dann folgte eine turbulente Phase: Jonathan Lange, Daniel Haaren (2) und Magnus Riedel sorgten für eine 5:2-Führung der Gäste. Michael Liedtke setzte mit einem Tor von der Mittellinie in der 88. Minute den Schlusspunkt zum 3:6.

In der 7. Minute brachte Kenny Günther die Gäste in Führung. Andreas Kalk glich für die Heimelf in der 28. Minute aus, doch nur sieben Minuten später stellte Daniel Buck den alten Abstand wieder her. Kurz darauf erhöhte Benett Köster auf 1:3 und sicherte der SG WDB den Sieg für den Tabellenführer.

Oliver Dankert traf schnell für die SG NKH II, doch Wehdel II antwortete schnell durch Marlon Beinker und Anthony Gonzalez und die Partie war gedreht. Nach der Halbzeit glich Maurice Scherer aus und erzielte kurz darauf das 3:2. Kamil Kruk sorgte für das 3:3, bevor Marcel Barth per Kopf für die erneute Führung sorgte. Kruk glich erneut aus, aber Orawiec und Burschkat sicherten den Heimsieg mit zwei weiteren Toren.

Der FC Lune IV setzte sich im Kellerduell klar mit 5:1 gegen die SG Landwürden / Langend.moor / Büttel-Neu durch. Andreas Monsees eröffnete das Torfestival in der 18. Minute und erhöhte in der 31. Minute auf 2:0. Florian Strechel verwandelte kurz vor der Pause einen Elfmeter zum 2:1 (40'). Nach der Halbzeit traf Ambra-Tokessa Klein zum 3:1 (63'), bevor Monsees mit zwei weiteren Toren (75', 79') den Endstand herstellte.