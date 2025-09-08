3. Kreisklasse Süd: Der 5. Spieltag der im Überblick

– Foto: Annika Krönke

Der 5. Spieltag der 3. Kreisklasse Süd im Überblick:

Das Spiel findet am 11.September statt.

In der 26. Minute brachte Leon Ruß die Gäste in Führung. Kurz vor der Halbzeit erhöhte Silvio Apostolov auf 2:0 für Lune II. Nach der Pause gelang Mika Behrendt der Anschlusstreffer, doch der TSV konnte nicht ausgleichen.

Das Spiel wird verlegt

Im Duell der 3. Kreisklasse Cuxhaven Süd zwischen TSV Sievern III der und SG Schiffdorf/Sellstedt dominierte der Gastgeber klar mit 7:1. Mahmud Isa eröffnete das Schützenfest bereits in der 3. Minute und legte gleich nach, um auf 2:0 zu erhöhen. Jiwan Kalo erhöhte auf 3:0, bevor Henrik Fahrenholz für die Gäste verkürzte. Nach der Pause traf Micha Sill zum 4:1, gefolgt von Kalo, der mit zwei weiteren Treffern auf 6:1 stellte. Isa setzte den Schlusspunkt mit seinem dritten Tor.

Die Gastgeber dominierten das Spiel und siegten klar mit 4:0. Till Rammenzweig eröffnete in der 31. Minute den Torreigen, gefolgt von Mattis Schröder in der 42. Minute. Fabian von Riegen erhöhte in der 49. Minute auf 3:0, bevor Mika Tjark Kuthning in der 75. Minute den Endstand herstellte.

Im Duell am Sonntag fegte der FC Land Wursten III den FC Lune IV mit 8:0 vom Platz. Lukas Stöven eröffnete in der 22. Minute den Torreigen, gefolgt von Zeron Kimmich, der in der 27. und 30. Minute nachlegte. Daniel Rinko erhöhte kurz vor der Pause auf 4:0. Nach dem Seitenwechsel trafen Jerom Kessener (49., 85.) und Fabian Uhtenwoldt (59.) zum klaren Endstand.