3. Kreisklasse Süd: Der 4. Spieltag im Überblick

– Foto: Thies Meyer

Der 4. Spieltag der 3. Kreisklasse Cuxhaven Süd im Überblick:

Im Duell zwischen der SG Schiffdorf/Sellstedt und der SG BW Stubben II dominierte die Heimelf von Beginn an. Tom Holländer eröffnete das Torfestival in der 16. Minute und erhöhte bis zur 39. Minute auf 4:1. Hendrik Schäfer verkürzte zwischendurch auf 3.1. Nach der Pause machte Holländer mit seinem fünften Treffer weiter. Kevin Böhlken musste nach einer Gelb-Roten Karte vorzeitig das Feld verlassen. Lukas Schwegler setzte den Schlusspunkt zum 6:1.

In der 16. Minute brachte Simon Lukas die Heimelf in Führung. Magnus Riedel glich kurz vor der Pause für die Gäste aus (37.). Doch Patrick-Thomas Bönke drehte das Spiel mit zwei Toren in der 40. und 42. Minute und sicherte den 3:1-Sieg für Geestland.

Das Heimteam ging früh in Führung: Ein unglückliches Eigentor von Melvin Hemeyer in der 19. Minute brachte die SG WDB in Front. Nur drei Minuten später erhöhte Benett Köster nach einem Freistoß auf 2:0. In der 36. Minute traf Köster erneut und stellte auf 3:0. Mathias Korte sorgte vor der Halbzeit für das 4:0 (42. Minute). Im zweiten Durchgang kam Wehdel zurück: Moritz Uecker und Tom Schumacher erzielten in der 67. und 85. Minute die Tore zum 4:1 und 4:2.

Im packenden Duell setzte sich der FC Lune III mit 6:4 gegen die SG Landwürden II durch. Leon Drahn eröffnete das Spiel in der 14. Minute. John Martin Schmale und Thorsten Heitland erhöhten auf 3:0. Nach einem Elfmeter von Claas Mahlke verkürzte die SG schnell, doch Tjark Meyer stellte den alten Abstand wieder her. Sam-Lucas Ramm sorgte mit zwei Treffern für Spannung, bevor Andre Fischer und Brayan Barbosa Canizares den Endstand markierten.

Der FC Land Wursten III und die SG Neuenw./Krempel/Holße II trennten sich 1:1. Lasse Wichmann brachte die Gastgeber in der 11. Minute in Führung. In der zweiten Halbzeit sah Phil Maier für eine Unsportlichkeit die Rote Karte (53.). In der 80. Minute glich Louis Preuss für die Gäste aus und sicherte so den Punkt.

Im Duell zwischen dem FC Lune IV und dem TSV Debstedt II setzte sich der Gast mit 3:1 durch. Mattis Schröder traf in der 17. Minute zur Führung, gefolgt von Julian Rohde, der in der 29. Minute auf 2:0 erhöhte. Ole Hasse sorgte in der 54. Minute für das 3:0. Jannis Tienken erzielte in der 79. Minute den Ehrentreffer für Lune.