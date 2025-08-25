Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
– Foto: Thies Meyer
3. Kreisklasse Süd: Der 3. Spieltag
Fünferpack von Bönke +++ NKH II trifft neunmal das Tor +++ FAW III siegt auswärts
Die Geestländer siegten deutlich mit 7:1. Nach einem schnellen 1:0 durch Patrick-Thomas Bönke in der 13. Minute glich Oskar Ugler für die Gäste nur eine Minute später aus. Doch die Geestländer ließen sich nicht beirren und gingen durch Bönke (22., 28.) und ein Tor von Ruben Stelljes (25.) mit 4:1 in Führung. In der zweiten Halbzeit erhöhte Bönke auf 5:1, bevor Tim Quindel und erneut Bönke in der 76. Minute den Endstand von 7:1 herstellten. Ein Pfostenschuss von Bönke in der 82. Minute verhinderte ein noch höheres Ergebnis.
In einem spannenden Duell in der 3. Kreisklasse Cuxhaven Süd trafen die SG BW Stubben und die SG FAW aufeinander. Nach einem durchwachsenen Start brachte Jan-Ole Kohlhorst die Gäste in der 25. Minute in Führung. Mukhtan Muhammadi glich für Stubben aus (31.), doch Julien Hermann stellte den alten Abstand wieder her (34.). Fynn Tadtke sorgte kurz nach der Pause für den erneuten Ausgleich (59.). Kohlhorst war jedoch nicht zu stoppen und erzielte zwei weitere Tore (71., 75.), während Ibrahim Kizilyel in der 78. Minute mit Gelb-Rot vom Platz musste.
Im Spiel der Zweitvertretungen des TSV Debstedt und der SG Neuenw./Krempel/Holßel dominierte der Gast.. Marcin Orawiec eröffnete in der 19. Minute den Torreigen, gefolgt von Oliver Dankert und weiteren Toren von Orawiec, Napolitano und Hendrik von Döhlen vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel setzten Maurice Scherer und Nick Brünjes den Schlusspunkt mit weiteren Treffern.
Im Spiel zwischen dem FC Land Wursten III und dem FC Lune III setzte sich die Heimmannschaft mit 3:1 durch. Martin Runge brachte die Gäste früh in der 11. Minute in Führung. Doch Jonathan Brockmann glich nur zwei Minuten später aus. In der zweiten Halbzeit drehte Land Wursten das Spiel durch Tore von Lasse Wichmann (63.) und Torben Schneider (85.).
Im packenden Duell der 3. Kreisklasse Cuxhaven Süd zwischen der SG Landwürden / Langend.moor / Büttel-Neu.II und der SG WDB II fiel das erste Tor bereits in der 2. Minute durch Sören Malik, der die Heimfans jubeln ließ. Doch nur zwei Minuten später glich Pierre-Pascal Fast für WDB aus. In der 22. Minute kam es zu einem unglücklichen Eigentor von Tobias Siebert, das die Gastgeber erneut in Führung brachte. Doch die WDB ließ sich nicht entmutigen: Benett Köster erzielte in der 61. Minute den Ausgleich. In der 80. Minute brachte Sascha Hinz die Gäste mit einem Treffer in Führung, gefolgt von Mathias Korte, der in der Nachspielzeit den Endstand von 4:2 herstellte.