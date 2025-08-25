3. Kreisklasse Süd: Der 3. Spieltag

– Foto: Thies Meyer

Der 3. Spieltag der 3. Kreisklasse Süd Cuxhaven im Überblick:

Das Spiel findet am 3. Oktober statt

Die Geestländer siegten deutlich mit 7:1. Nach einem schnellen 1:0 durch Patrick-Thomas Bönke in der 13. Minute glich Oskar Ugler für die Gäste nur eine Minute später aus. Doch die Geestländer ließen sich nicht beirren und gingen durch Bönke (22., 28.) und ein Tor von Ruben Stelljes (25.) mit 4:1 in Führung. In der zweiten Halbzeit erhöhte Bönke auf 5:1, bevor Tim Quindel und erneut Bönke in der 76. Minute den Endstand von 7:1 herstellten. Ein Pfostenschuss von Bönke in der 82. Minute verhinderte ein noch höheres Ergebnis.

In einem spannenden Duell in der 3. Kreisklasse Cuxhaven Süd trafen die SG BW Stubben und die SG FAW aufeinander. Nach einem durchwachsenen Start brachte Jan-Ole Kohlhorst die Gäste in der 25. Minute in Führung. Mukhtan Muhammadi glich für Stubben aus (31.), doch Julien Hermann stellte den alten Abstand wieder her (34.). Fynn Tadtke sorgte kurz nach der Pause für den erneuten Ausgleich (59.). Kohlhorst war jedoch nicht zu stoppen und erzielte zwei weitere Tore (71., 75.), während Ibrahim Kizilyel in der 78. Minute mit Gelb-Rot vom Platz musste.

Do., 18.09.2025, 19:30 Uhr TSV Sievern Sievern III FC Lune FC Lune IV 19:30 PUSH

Das Spiel findet am 18. September statt

Im Spiel der Zweitvertretungen des TSV Debstedt und der SG Neuenw./Krempel/Holßel dominierte der Gast.. Marcin Orawiec eröffnete in der 19. Minute den Torreigen, gefolgt von Oliver Dankert und weiteren Toren von Orawiec, Napolitano und Hendrik von Döhlen vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel setzten Maurice Scherer und Nick Brünjes den Schlusspunkt mit weiteren Treffern.

Im Spiel zwischen dem FC Land Wursten III und dem FC Lune III setzte sich die Heimmannschaft mit 3:1 durch. Martin Runge brachte die Gäste früh in der 11. Minute in Führung. Doch Jonathan Brockmann glich nur zwei Minuten später aus. In der zweiten Halbzeit drehte Land Wursten das Spiel durch Tore von Lasse Wichmann (63.) und Torben Schneider (85.).