3. Kreisklasse Süd: Der 23. Spieltag im Überblick

– Foto: Thies Meyer

Der 23. Spieltag der 3. Kreisklasse Cuxhaven Süd im Überblick:

Im Spiel zwischen dem FC Lune IV und der SG Landwürden / Langend.moor / Büttel-Neu. II fiel das erste Tor in der 60. Minute. Bjarne Schabert traf für die Gäste und brachte sie mit 1:0 in Führung. Der FC Lune zeigte jedoch Kampfgeist und glich in der 81. Minute durch Hauke Glaser aus. Doch nur eine Minute später sorgte erneut Schabert für die Entscheidung und sicherte den Gästen den 2:1-Sieg.

Am Sonntag trafen die SG Beverstedt/Wellen II und die SG Neuenwalde/Krempel/Holßel II auf dem Sportplatz in Beverstedt aufeinander. In der 65. Minute erlöste die SG Beverstedt/Wellen ihre Anhänger mit dem entscheidenden Tor.

Die Gäste dominierten das Spiel und gingen in der 29. Minute durch einen Elfmeter von Milan Kilian in Führung. Antero Maia Duarte erhöhte kurz nach der Halbzeit auf 0:2. Kenny Günther schnürte einen Doppelpack mit zwei weiteren Toren in der 63. und 79. Minute.

In einem spannenden Duell der 3. Kreisklasse Cuxhaven setzte sich der SV Meckelstedt mit 2:1 gegen den TSV Düring II durch. Die Gäste gingen früh in Führung: Wadim Owsjannikow traf in der 3. Minute. Sören Riggers glich in der 40. Minute aus, bevor Murat Momcila in der 51. Minute den Siegtreffer erzielte.

Der Meister FC Hagen/Uthlede II setzte sich mit 7:0 gegen die SG Frelsdorf/Appeln/Wollingst durch. Torschütze Kilian-Lasse Tienken eröffnete in der 35. Minute den Torreigen, gefolgt von Michael Steilen (48.) und Jan Hasselmann (65.). Niklas Mehrtens erhöhte in der 70. und 80. Minute auf 4:0 und 5:0, bevor Tienken in der 90. Minute ein weiteres Tor erzielte und Sebastian Steilen den Schlusspunkt setzte.