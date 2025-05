3. Kreisklasse Süd: Der 22. Spieltag im Überblick

– Foto: FuPa Lüneburg

Der 22. Spieltag der 3. Kreisklasse Cuxhaven Süd im Überblick:

Im Heimspiel setzte sich die SG Neuenwalde/Krempel/Holßel II mit 3:2 gegen den FC Lune IV durch. Andreas Kalk brachte die Gäste früh in der 2. Minute in Führung. Doch nur eine Minute später glich Üzeyr Muhammet Ölmez für die Hausherren aus. Leon Ruß stellte in der 42. Minute auf 1:2 für Lune. Nach der Halbzeit erzielte Rene Schmitt den 2:2-Ausgleich, ehe Luca Braue in der 88. Minute den Siegtreffer für die SG erzielte.

Finn-Corbin Krech brachte die Gäste in der 25. Minute in Führung, gefolgt von Mahmoud Alali, der kurz vor der Halbzeit auf 2:0 erhöhte. Tobias Michaelis verkürzte in der 49. Minute, während Maurice Hartmann in der 80. Minute den Ausgleich erzielte. Doch in der 87. Minute sicherte sich Beverstedt/Wellen II durch ein weiteres Tor den Sieg.

Die Partie zwischen dem FC Geestland IV und TSV Debstedt II endete mit einem 2:2-Unentschieden. Phill Lemke brachte Geestland in der 37. Minute. Doch Debstedt konterte nach der Pause stark: Till Rammenzweig glich in der 54. Minute aus, gefolgt von Hendrik Senkbeil, der in der 63. Minute das 2:1 erzielte. Kenny Rücker sorgte in der 66. Minute für den Endstand und rettete einen Punkt für Geestland.

Im Pokal unterlag Stubben dem Favoriten nur knapp und auch am Sonntag konnten die Hausherren dem Meister lange Paroli bieten. Kevin Grossmann traf in der 9. Minute für die Heimelf, doch Jan Hasselmann glich nur zwei Minuten später aus. Routinier Björn Kohlstedt brachte die Gäste in der 18. Minute dann erstmals in Führung. Hendrik Schäfer sorgte für den 2:2-Ausgleich (24.), bevor Frederic Schnars per Elfmeter in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit wieder für Hagen traf. Hasselmann erhöhte in der 58. Minute auf 4:2, doch Fynn Tadtke verkürzte in der 66. Minute und machte das Spiel nochmals spannend. Am Ende machte es der FC H/U III doch deutlich: Jan Hasselmann war erneut zur Stelle (70., 90.) und sicherte den Gästen den Sieg.

Krystian Kolendo traf doppelt für die SG Frelsdorf/Appeln/Wollingst III. Zwischen seinen Toren erzielte Arthur Schulz per Strafstoß den 1:1-Ausgleich. Murat Momcilas Treffer zum 2:2 reichte nicht für einen Punktgewinn der Gäste, denn kurz vor Spielende erzielte Maurice Juschkat den Siegtreffer für die SG FAW.