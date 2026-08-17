3. Kreisklasse Süd: Der 2. Spieltag im Überblick

– Foto: Harneit

Nach dem Seitenwechsel war die Partie völlig offen, und die Gäste belohnten sich für ihre Aufholjagd: M. Sonntag glich in der 70. Minute zum 2:2 aus. Die Schlussphase gehörte dann jedoch ganz den Gastgebern und vor allem L. Burschkat. Mit seinem zweiten Treffer des Tages brachte er sein Team in der 80. Minute wieder mit 3:2 in Front und machte nur vier Minuten später (84.) mit dem Tor zum 4:2-Endstand den Deckel auf den Heimsieg.

SG Neuenw./Krempel/Holßel III erwischte einen Start nach Maß und setzte im ersten Durchgang eine Duftmarke. L. Burschkat brachte die Hausherren in der 10. Minute mit 1:0 in Führung, ehe E. Merkin in der 32. Minute das 2:0 folgen ließ. Doch der TSV Debstedt II zeigte Moral und meldete sich noch vor der Pause zurück: M. Sonntag verkürzte in der 38. Minute auf 2:1.

Die Gäste aus Sievern II gingen in der 38. Minute durch A. Nienburg mit 0:1 in Führung. Doch Meckelstedt zeigte sich unbeeindruckt und schlug noch vor der Pause eiskalt zurück: B. Heers glich in der 42. Minute zum 1:1 aus, ehe K. Swieder das Spiel in der 45. Minute mit dem 2:1 komplett drehte. Nach dem Seitenwechsel machten die Hausherren kurzen Prozess und bauten den Vorsprung konsequent aus. D. Borm erhöhte mit einem schnellen Doppelschlag in der 52. und 55. Minute auf 4:1. Den Schlusspunkt unter eine torreiche Partie setzte B. Heers, der mit zwei weiteren Treffern (74., 78.) seinen Hattrick perfekt machte und den deutlichen 6:1-Heimsieg besiegelte.

Die Gäste gingen in der 27. Minute durch Fabian Utesch mit 0:1 in Führung. Die SG FAW schlug jedoch kurz vor dem Pausenpfiff eiskalt zu: Justin Flint traf in der 45. Minute zum 1:0-Ausgleich, womit es mit einem Unentschieden in die Kabinen ging. Direkt nach dem Seitenwechsel drehten die Hausherren die Partie komplett. S. Addix erzielte in der 48. Minute den Treffer zum 2:1. Da im weiteren Verlauf keine weiteren Tore mehr fielen, brachte die SG FAW den knappen Vorsprung über die Zeit und sicherte sich den Heimsieg.

Der FC Lune III legte einen perfekten Start hin: A. Monsees brachte die Hausherren bereits in der 1. Minute mit 1:0 in Front. Das Team aus Stubben zeigte sich davon jedoch unbeeindruckt, kämpfte sich zurück in die Partie und glich durch M. Lubos in der 25. Minute zum 1:1-Pausenstand aus. Nach dem Seitenwechsel überschlugen sich dann die Ereignisse. Die Gäste erwischten den besseren Wiederbeginn und zogen durch Tore von T. Müller (47.) und M. Liedtke (50.) auf 1:3 davon. Doch das Spiel hielt eine wilde Aufholjagd bereit: A. Monsees schlug postwendend zurück, verkürzte erst in der 52. Minute auf 2:3 und machte mit seinem dritten Treffer des Tages in der 58. Minute das Comeback zum 3:3-Endstand perfekt.

Der TSV Wehdel II legte in der Partie einen echten Blitzstart hin. T. Otten brachte die Gäste bereits in der 5. Minute mit 0:1 in Führung. Im weiteren Verlauf des ersten Durchgangs kontrollierte Wehdel das Geschehen und verteidigte den Vorsprung konzentriert bis zum Pausenpfiff. Nach dem Seitenwechsel machten die Gäste ernst und bauten das Ergebnis aus. M. Behrendt sorgte mit einem Doppelschlag für klare Verhältnisse: Erst traf er in der 60. Minute zum 0:2, bevor er in der 68. Minute gleich das 0:3 folgen ließ. SG WDB II bewies Moral, steckte nicht auf und kam durch B. Köster in der 76. Minute noch zum 1:3-Anschlusstreffer. Am Ende des Tages änderte das jedoch nichts mehr am verdienten Auswärtssieg der Gäste.