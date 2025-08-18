3. Kreisklasse Süd: Der 2. Spieltag im Überblick

– Foto: FuPa Lüneburg

Der 2. Spieltag der 3. Kreisklasse Süd im Überblick:

Die SG Beverstedt/Wellen II setzte sich mit mit 5:2 gegen die SG Schiffdorf/Sellstedt durch und grüsst von der Tabellenspitze. Bereits in der 3. Minute traf Magnus Riedel zur frühen Führung. Nur zwei Minuten später verwandelte er einen Elfmeter und erhöhte auf 2:0. Daniel Haaren legte in der 7. Minute nach und stellte auf 3:0. Schiffdorf antwortete durch Lasse Niklas Rauchmann, der in der 15. Minute auf 1:3 verkürzte. Riedel erzielte in der 37. Minute sein drittes Tor und machte das 4:1. Nach der Pause traf Rauchmann erneut zum 2:4, doch Haaren sorgte in der 76. Minute für den Endstand von 5:2.

Der TSV Wehdel II sicherte sich mit einem klaren 3:0-Sieg die drei Punkte. Marlon Beinker traf in der 67. Minute zur Führung. Nur fünf Minuten später erhöhte Anthony Justin Delaine Gonzalez Arango auf 2:0. In der 86. Minute verwandelte Moritz Uecker einen Elfmeter zum 3:0-Endstand.

Im Duell zwischen der SG WDB II und dem FC Land Wursten III setzte sich die Heimmannschaft mit 3:1 durch. Lukas Stöven brachte die Gäste in der 40. Minute mit einem Freistoßtor in Führung. Doch die SG WDB schlug zurück: Daniel Buck verwandelte in der 47. Minute einen Elfmeter zum 1:1. Kenny Günther brachte die SG in der 74. Minute nach Vorlage von Benett Köster in Führung, bevor Köster selbst in der Nachspielzeit mit einem direkten Freistoß den Endstand zum 3:1 erzielte.

. Andre Fischer traf in der 39. Minute für die Hausherren. Kurz nach der Halbzeit fiel ein Eigentor von Tammo Ahrens, das Lune auf 2:0 stellte. Debstedt kam durch einen Elfmeter von Till Rammenzweig in der 58. Minute zurück und glich durch Mika Tjark Kuthning in der 83. Minute aus. Doch Leon Ruß sicherte in der 89. Minute den Sieg für Lune III.

Im spannenden Duell zwischen der SG Neuenw./Krempel/Holßel II und dem TSV Sievern III endete das Spiel 2:2. Das Match nahm früh Fahrt auf, als Pepe Janz in der 15. Minute nach einem Trikotzupfer als letzter Mann die Rote Karte sah. Nur wenige Minuten vor der Halbzeit musste auch Volker Engelmann das Feld verlassen. In der zweiten Halbzeit erzielte Ahmad Hasan in der 51. Minute das 0:1, gefolgt von Mahmud Isa, der in der 54. Minute auf 0:2 erhöhte. Doch die Heimelf gab nicht auf: Fabian Deicke verkürzte in der 60. Minute, bevor Marcin Orawiec in der 75. Minute den Ausgleich erzielte.

In Hollen erlebten die Zuschauer ein torreiches Duell. Die SG BW Stubben II dominierte das Spiel und setzte sich mit 8:2 gegen den FC Lune IV durch. Viktor Schneidmüller eröffnete das Torfestival in der 12. Minute und nur acht Minuten später erhöhte er auf 0:2. Jannis Tienken brachte den FC Lune in der 27. Minute auf 1:2 heran, doch die Antwort ließ nicht lange auf sich warten: Câtâlin Mihalache traf in der 32. Minute zum 1:3. Nach der Halbzeit war die SG BW Stubben nicht zu stoppen. Schneidmüller erzielte in der 47. Minute sein drittes Tor und machte das 1:4. Mihalache erhöhte in der 53. Minute auf 1:5, gefolgt von Schneidmüllers viertem Treffer in der 55. Minute. Hendrik Schäfer und Mihalache schraubten das Ergebnis bis zur 69. Minute auf 1:8, bevor Dirk von-Kobbe in der 76. Minute den Endstand zum 2:8 erzielte.