3. Kreisklasse Süd: Der 14. Spieltag im Überblick

Der 14. Spieltag der 3. Kreisklasse Cuxhaven Süd im Überblick:

Vor 50 Zuschauern dominierte die Heimmannschaft das Spiel. Marcin Orawiec brachte seine Elf mit einem Doppelpack auf die Siegerstraße. Daniel Grave erhöhte per Elfmeter auf 3:0, bevor Orawiec mit seinem dritten Treffer den Endstand von 4:0 festlegte.

Am Sonntag trafen die Drittvertretungen des FC Lune und TSV Sievern in Hollen aufeinander. Das Spiel begann mit einem frühen Tor für die Gäste: Mahmud Isa erzielte in der 8. Minute das 0:1. Kurz vor der Halbzeit glich Brayan Barbosa Canizares für den FC Lune aus (42.). Doch nur eine Minute später sorgte Isa mit seinem zweiten Treffer für den 1:2-Endstand.

Die SG WDB feierte ein Schützenfest gegen den TSV Debstedt II. Daniel Buck eröffnete in der 15. Minute den Torreigen. Benett Köster erhöhte kurz darauf auf 2:0 und traf erneut vor der Pause, während Kenny Günther das 4:0 erzielte. Nach der Halbzeit folgten Tore von Pierre-Pascal Fast und Buck, der sein drittes Tor zum 9:1 in der Schlussminute erzielte. Tino Petarus gelang für Debstedt der Ehrentreffer.

Die Gäste aus Land Wursten legten gleich zu Beginn gut los: In der 13. Minute traf Jerom Kessener nach einer Vorlage von Lasse Wichmann zum 0:1. Nur zwölf Minuten später erhöhte Wichmann selbst auf 0:2, nachdem Jannis Hagenah ihm den Ball zuspielte. Der TSV Wehdel gab jedoch nicht auf und verkürzte durch Jaron Grotheer in der 33. Minute auf 1:2. Ein Elfmeter für Wehdel, geschossen von Anthony Justin Delaine Gonzalez Arango in der 65. Minute, wurde vergeben. In der Schlussphase sicherte Wichmann mit seinem zweiten Treffer in der 86. Minute den Sieg für Land Wursten III.