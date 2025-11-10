Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Spielbericht
Du wirst automatisch weitergeleitet...
– Foto: Thies Meyer
3. Kreisklasse Süd: Der 14. Spieltag im Überblick
WDB II deklassiert Debstedt II +++ Erster Punkt für Landwürden II
Vor 50 Zuschauern dominierte die Heimmannschaft das Spiel. Marcin Orawiec brachte seine Elf mit einem Doppelpack auf die Siegerstraße. Daniel Grave erhöhte per Elfmeter auf 3:0, bevor Orawiec mit seinem dritten Treffer den Endstand von 4:0 festlegte.
Am Sonntag trafen die Drittvertretungen des FC Lune und TSV Sievern in Hollen aufeinander. Das Spiel begann mit einem frühen Tor für die Gäste: Mahmud Isa erzielte in der 8. Minute das 0:1. Kurz vor der Halbzeit glich Brayan Barbosa Canizares für den FC Lune aus (42.). Doch nur eine Minute später sorgte Isa mit seinem zweiten Treffer für den 1:2-Endstand.
Die SG WDB feierte ein Schützenfest gegen den TSV Debstedt II. Daniel Buck eröffnete in der 15. Minute den Torreigen. Benett Köster erhöhte kurz darauf auf 2:0 und traf erneut vor der Pause, während Kenny Günther das 4:0 erzielte. Nach der Halbzeit folgten Tore von Pierre-Pascal Fast und Buck, der sein drittes Tor zum 9:1 in der Schlussminute erzielte. Tino Petarus gelang für Debstedt der Ehrentreffer.
Die Gäste aus Land Wursten legten gleich zu Beginn gut los: In der 13. Minute traf Jerom Kessener nach einer Vorlage von Lasse Wichmann zum 0:1. Nur zwölf Minuten später erhöhte Wichmann selbst auf 0:2, nachdem Jannis Hagenah ihm den Ball zuspielte. Der TSV Wehdel gab jedoch nicht auf und verkürzte durch Jaron Grotheer in der 33. Minute auf 1:2. Ein Elfmeter für Wehdel, geschossen von Anthony Justin Delaine Gonzalez Arango in der 65. Minute, wurde vergeben. In der Schlussphase sicherte Wichmann mit seinem zweiten Treffer in der 86. Minute den Sieg für Land Wursten III.
In einem torreichen Duell trennten sich die SG Beverstedt/Wellen II und die SG Landwürden / Langend.moor / Büttel-Neu. II mit 4:4. Justin Rademacher traf in der 5. Minute nach Vorlage von Manuel Ruff. Lukas Hildebrandt erhöhte auf 2:0, bevor Rademacher in der 57. Minute auf 3:0 stellte. Doch die Gäste kämpften sich zurück: Florian Strechel, Marvin Grätsch und Sam-Lucas Ramm erzielten drei Tore in kurzer Folge und glichen aus. Mahmoud Alali brachte Beverstedt in der 79. Minute erneut in Führung, doch Claas Mahlke verwandelte in der Nachspielzeit einen Elfmeter zum 4:4-Endstand und sicherte den Gästen den ersten Punkt dieser Saison.