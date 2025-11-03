 2025-10-30T14:25:35.653Z

Spielbericht
– Foto: Chris Mehrtens

3. Kreisklasse Süd: Der 13. Spieltag im Überblick

Wechsel an der Spitze +++ Zehn Tore für Land Wursten III +++ Stubben II und Beverstedt II gewinnen Derbys

Der 13. Spieltag der 3. Kreisklasse Cuxhaven Süd im Überblick:

Gestern, 11:30 Uhr
SG Beverstedt/Wellen (9er)
SG Beverstedt/Wellen (9er)SG Beverstedt/Wellen (9er) II
SG FAW (9er)
SG FAW (9er)SG FAW (9er) III
5
0
Abpfiff
Im Spiel zwischen der SG Beverstedt/Wellen II und der SG FAW III dominierten die Gastgeber von Beginn an. Mahmoud Alali eröffnete in der 11. Minute den Torreigen. Kurz vor der Halbzeit verwandelte Henrik Flathmann einen Elfmeter zum 2:0. In der zweiten Halbzeit legte Lukas Hildebrandt in der 52. Minute nach und erhöhte auf 3:0. Daniel Haaren traf in der 62. Minute zum 4:0, bevor Hildebrandt in der 67. Minute sein zweites Tor zum 5:0-Endstand erzielte.

Gestern, 11:30 Uhr
TSV Wehdel
TSV WehdelTSV Wehdel II
TSV Debstedt
TSV DebstedtTSV Debstedt II
1
0
Abpfiff
Bereits zu Beginn war der Platz sehr matschig, was das Spielgeschehen beeinflusste. In der ersten Halbzeit war die Partie ausgeglichen, beide Teams setzten auf lange Bälle und es kam zu vielen Fouls. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte erhielt Debstedt einen Elfmeter, der jedoch vergeben wurde. In der 51. Minute erzielte Jaron Grotheer das entscheidende Tor für Wehdel, als er den Ball nach einer Hereingabe in die Mitte mühelos ins Netz schob. Trotz sechs Minuten Nachspielzeit blieb es beim 1:0 für Wehdel.

Gestern, 14:00 Uhr
SG WDB (9er)
SG WDB (9er)SG WDB (9er) II
TSV Sievern
TSV SievernSievern III
0
1
Das Spitzenspiel fand in Langenfeld statt. In einer hart umkämpften Partie fiel das einzige Tor in der 54. Minute. Christoph Karsten verwandelte einen Elfmeter, vorbereitet von Michel Slowik, und sicherte damit den Gästen den 1:0-Sieg. Trotz weiterer Bemühungen der Heimelf blieb der Ausgleich aus. WDB II verliert somit die Tabellenführung.

Gestern, 14:00 Uhr
FC Lune (9er)
FC Lune (9er)FC Lune (9er) III
SG BW Stubben (9er)
SG BW Stubben (9er)SG BW Stubben (9er) II
1
2
Abpfiff
In der 35. Minute brachte Silvio Apostolov die Heimel in Führung. Doch die Gäste gaben nicht auf: In der 77. Minute traf Maciek Lubos nach einer Flanke von Daniel Jose da Fonseca Bola zum Ausgleich. Nur eine Minute später sorgte Tario Richard Drews, vorbereitet von Hendrik Schäfer, für die Wende und sicherte der SG BW Stubben II den 2:1-Sieg.

Gestern, 12:30 Uhr
SG Neuenw./Krempel/Holßel (9er)
SG Neuenw./Krempel/Holßel (9er)SG Neuenw./Krempel/Holßel (9er) II
FC Geestland (9er)
FC Geestland (9er)FC Geestland (9er) III
0
0
Abpfiff
Am Sonntagmittag trafen die SG Neuenw./Krempel/Holßel und der FC Geestland in der 3. Kreisklasse Cuxhaven Süd aufeinander. Die Partie endete torlos 0:0.

Gestern, 12:00 Uhr
FC Lune
FC LuneFC Lune IV
SG Schiffdorf/Sellstedt
SG Schiffdorf/SellstedtSchiffd./Se.
Abgesagt

Gestern, 12:30 Uhr
FC Land Wursten
FC Land WurstenLand Wursten III
SG Landwürden / Langend.moor / Büttel-Neu. (9er)
SG Landwürden / Langend.moor / Büttel-Neu. (9er)SG Landwürden / Langend.moor / Büttel-Neu. (9er) II
10
0
Abpfiff
Im ungleichen Duell setzte sich der FC Land Wursten III eindrucksvoll mit 10:0 gegen die SG Landwürden / Langend.moor / Büttel-Neu durch. Schon in der 2. Minute eröffnete Jerom Kessener das Torekonto, gefolgt von Lukas Stöven, der in der 4. und 8. Minute gleich zweimal traf. Fabian Utesch erhöhte zwischendurch auf 3:0 (6. Minute). Nach der Pause legten die Wurstener nach: Kimmich und Stöven sorgten für den 10:0-Endstand.

