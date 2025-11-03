3. Kreisklasse Süd: Der 13. Spieltag im Überblick

– Foto: Chris Mehrtens

Der 13. Spieltag der 3. Kreisklasse Cuxhaven Süd im Überblick:

Im Spiel zwischen der SG Beverstedt/Wellen II und der SG FAW III dominierten die Gastgeber von Beginn an. Mahmoud Alali eröffnete in der 11. Minute den Torreigen. Kurz vor der Halbzeit verwandelte Henrik Flathmann einen Elfmeter zum 2:0. In der zweiten Halbzeit legte Lukas Hildebrandt in der 52. Minute nach und erhöhte auf 3:0. Daniel Haaren traf in der 62. Minute zum 4:0, bevor Hildebrandt in der 67. Minute sein zweites Tor zum 5:0-Endstand erzielte.

Bereits zu Beginn war der Platz sehr matschig, was das Spielgeschehen beeinflusste. In der ersten Halbzeit war die Partie ausgeglichen, beide Teams setzten auf lange Bälle und es kam zu vielen Fouls. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte erhielt Debstedt einen Elfmeter, der jedoch vergeben wurde. In der 51. Minute erzielte Jaron Grotheer das entscheidende Tor für Wehdel, als er den Ball nach einer Hereingabe in die Mitte mühelos ins Netz schob. Trotz sechs Minuten Nachspielzeit blieb es beim 1:0 für Wehdel.

Das Spitzenspiel fand in Langenfeld statt. In einer hart umkämpften Partie fiel das einzige Tor in der 54. Minute. Christoph Karsten verwandelte einen Elfmeter, vorbereitet von Michel Slowik, und sicherte damit den Gästen den 1:0-Sieg. Trotz weiterer Bemühungen der Heimelf blieb der Ausgleich aus. WDB II verliert somit die Tabellenführung.

In der 35. Minute brachte Silvio Apostolov die Heimel in Führung. Doch die Gäste gaben nicht auf: In der 77. Minute traf Maciek Lubos nach einer Flanke von Daniel Jose da Fonseca Bola zum Ausgleich. Nur eine Minute später sorgte Tario Richard Drews, vorbereitet von Hendrik Schäfer, für die Wende und sicherte der SG BW Stubben II den 2:1-Sieg.

Am Sonntagmittag trafen die SG Neuenw./Krempel/Holßel und der FC Geestland in der 3. Kreisklasse Cuxhaven Süd aufeinander. Die Partie endete torlos 0:0.