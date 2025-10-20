3. Kreisklasse Süd: Der 11. Spieltag im Überblick

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Im Derby setzte sich die SG Beverstedt/Wellen II mit 3:1 gegen den FC Lune IV durch. Finn-Corbin Krech traf in der 18. Minute, gefolgt von Jonathan Lange, der nur fünf Minuten später auf 2:0 erhöhte. Kurz vor der Pause traf Henrik Flathmann zum 3:0. Ein Eigentor von Timon Streich in der 68. Minute sorgte für den Endstand.
Die SG WDB II kassierte die erste Saisonniederlage. Und diese fiel ziemlich deutlich aus. Lucas Gabriel Nol brachte die Gäste bereits in der 2. Minute in Front. Nur zwölf Minuten später erhöhte er auf 2:0. Malte Gissel traf in der 34. Minute per Kopf zum 3:0. Simon Lukas krönte die Leistung der Geestländer mit einem sehenswerten Fernschuss in der 74. Minute.
Der FC Land Wursten III gewann mit 3:0 gegen den TSV Debstedt II. Lukas Stöven markierte in der 32. Minute nach einer Vorlage von Lasse Wichmann den Führungstreffer. Kurz vor der Halbzeit erhöhte Fabian Uhtenwoldt, ebenfalls durch Wichmann unterstützt, auf 2:0. In der Schlussphase traf Jerom Kessener nach einem Zuspiel von Eric Kaib zum 3:0.