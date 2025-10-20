 2025-10-15T11:43:40.576Z

Spielbericht
3. Kreisklasse Süd: Der 11. Spieltag im Überblick

Tabellenführer kassiert erste Niederlage

Der 11. Spieltag der 3. Kreisklasse Cuxhaven Süd im Überblick:

So., 19.10.2025, 12:00 Uhr
SG Beverstedt/Wellen (9er)
SG Beverstedt/Wellen (9er)SG Beverstedt/Wellen (9er) II
FC Lune
FC LuneFC Lune IV
3
1
Abpfiff
Im Derby setzte sich die SG Beverstedt/Wellen II mit 3:1 gegen den FC Lune IV durch. Finn-Corbin Krech traf in der 18. Minute, gefolgt von Jonathan Lange, der nur fünf Minuten später auf 2:0 erhöhte. Kurz vor der Pause traf Henrik Flathmann zum 3:0. Ein Eigentor von Timon Streich in der 68. Minute sorgte für den Endstand.

Do., 06.11.2025, 19:30 Uhr
TSV Wehdel
TSV WehdelTSV Wehdel II
SG BW Stubben (9er)
SG BW Stubben (9er)SG BW Stubben (9er) II
19:30

So., 19.10.2025, 11:00 Uhr
SG WDB (9er)
SG WDB (9er)SG WDB (9er) II
FC Geestland (9er)
FC Geestland (9er)FC Geestland (9er) III
0
4
Abpfiff
Die SG WDB II kassierte die erste Saisonniederlage. Und diese fiel ziemlich deutlich aus. Lucas Gabriel Nol brachte die Gäste bereits in der 2. Minute in Front. Nur zwölf Minuten später erhöhte er auf 2:0. Malte Gissel traf in der 34. Minute per Kopf zum 3:0. Simon Lukas krönte die Leistung der Geestländer mit einem sehenswerten Fernschuss in der 74. Minute.

Mi., 05.11.2025, 19:30 Uhr
FC Lune (9er)
FC Lune (9er)FC Lune (9er) III
SG Schiffdorf/Sellstedt
SG Schiffdorf/SellstedtSchiffd./Se.
19:30

So., 19.10.2025, 12:30 Uhr
SG Neuenw./Krempel/Holßel (9er)
SG Neuenw./Krempel/Holßel (9er)SG Neuenw./Krempel/Holßel (9er) II
SG FAW (9er)
SG FAW (9er)SG FAW (9er) III
Abgesagt

Fr., 17.10.2025, 19:30 Uhr
FC Land Wursten
FC Land WurstenLand Wursten III
TSV Debstedt
TSV DebstedtTSV Debstedt II
3
0
Abpfiff
Der FC Land Wursten III gewann mit 3:0 gegen den TSV Debstedt II. Lukas Stöven markierte in der 32. Minute nach einer Vorlage von Lasse Wichmann den Führungstreffer. Kurz vor der Halbzeit erhöhte Fabian Uhtenwoldt, ebenfalls durch Wichmann unterstützt, auf 2:0. In der Schlussphase traf Jerom Kessener nach einem Zuspiel von Eric Kaib zum 3:0.

So., 23.11.2025, 13:00 Uhr
SG Landwürden / Langend.moor / Büttel-Neu. (9er)
SG Landwürden / Langend.moor / Büttel-Neu. (9er)SG Landwürden / Langend.moor / Büttel-Neu. (9er) II
TSV Sievern
TSV SievernSievern III
13:00

