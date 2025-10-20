3. Kreisklasse Süd: Der 11. Spieltag im Überblick

– Foto: Thies Meyer

Der 11. Spieltag der 3. Kreisklasse Cuxhaven Süd im Überblick:

Im Derby setzte sich die SG Beverstedt/Wellen II mit 3:1 gegen den FC Lune IV durch. Finn-Corbin Krech traf in der 18. Minute, gefolgt von Jonathan Lange, der nur fünf Minuten später auf 2:0 erhöhte. Kurz vor der Pause traf Henrik Flathmann zum 3:0. Ein Eigentor von Timon Streich in der 68. Minute sorgte für den Endstand.

Die SG WDB II kassierte die erste Saisonniederlage. Und diese fiel ziemlich deutlich aus. Lucas Gabriel Nol brachte die Gäste bereits in der 2. Minute in Front. Nur zwölf Minuten später erhöhte er auf 2:0. Malte Gissel traf in der 34. Minute per Kopf zum 3:0. Simon Lukas krönte die Leistung der Geestländer mit einem sehenswerten Fernschuss in der 74. Minute.